Turkcell, TEKNOFEST KKTC'de ilk kez karadan denize 5G testi yaptı

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Tam Boyutta Gör Turkcell, 1-4 Mayıs tarihlerinde Kıbrıs’ta düzenlenen TEKNOFEST KKTC'de yeni bir 5G testine imza attı. Turkcell ilk kez karadan denize 5G bağlantı gerçekleştirdi.

Türkiye’de 2025 yılında 5G ihalesi yapılacak ve 2026 yılında halkın kullanımına sunulacak. Turkcell, 5G’ye hazırlık için karada pek çok testler sürdürürken karadan denize ilk 5G testini TEKNOFEST KKTC’de gerçekleştirdi.

Tam Boyutta Gör SuTech ekibi tarafından geliştirilen insansız deniz aracı Girne Alsancak sahiline konuşlandırıldı. Bu araç Turkcell 5G bağlantısı ile Lefkoşa’daki Eski Ercan Havalimanı’ndan kontrol edildi. 5G'nin düşük gecikmesi ve yüksek hızından yararlanıldı.

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TEKNOFEST yarışmacıları tarafından kurulan SuTech girişimi şehir içinde kullanıma yönelik olarak otonom deniz aracı olan Sucooter’ı ve SuQuid otonom su üstü ulaşım araçlarını geliştiriyor. Bu araçlar deniz ulaşımından deniz temizliğine kadar geniş bir kullanım alanına sahip. Sucooter, uzaktan kontrol edilebilen 5G bağlantılı bir su üstü mobil aracın prototipi olarak öne çıkıyor.

TEKNOFEST KKTC katılımcıları Turkcell standını ziyaret ederek Sucooter’ı 5G bağlantısı ile uzaktan kontrol edebilme imkanı elde ediyor. TEKNOFEST KKTC, 4 Mayıs’a kadar çeşitli etkinliklere, sergilere, atölyelere ve uçuş gösterilerine ev sahipliği yapacak.

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