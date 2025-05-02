Turkcell, TEKNOFEST KKTC'de ilk kez karadan denize 5G testi yaptı

Türkiye’de 2025 yılında 5G ihalesi yapılacak ve 2026 yılında halkın kullanımına sunulacak. Turkcell, 5G’ye hazırlık için karada pek çok testler sürdürürken karadan denize ilk 5G testini TEKNOFEST KKTC’de gerçekleştirdi.
TEKNOFEST yarışmacıları tarafından kurulan SuTech girişimi şehir içinde kullanıma yönelik olarak otonom deniz aracı olan Sucooter’ı ve SuQuid otonom su üstü ulaşım araçlarını geliştiriyor. Bu araçlar deniz ulaşımından deniz temizliğine kadar geniş bir kullanım alanına sahip. Sucooter, uzaktan kontrol edilebilen 5G bağlantılı bir su üstü mobil aracın prototipi olarak öne çıkıyor.
TEKNOFEST KKTC katılımcıları Turkcell standını ziyaret ederek Sucooter’ı 5G bağlantısı ile uzaktan kontrol edebilme imkanı elde ediyor. TEKNOFEST KKTC, 4 Mayıs’a kadar çeşitli etkinliklere, sergilere, atölyelere ve uçuş gösterilerine ev sahipliği yapacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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