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Microsoft Lumia 950XL'yi kullandık "İşte tüm detaylar ve izlenimlerimiz"

3 yıl
56,9b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft'un yeni nesil amiral gemi akıllı telefon modeli Lumia 950XL'yi kullandık ve hem izlenimlerimizi hem de hakkında merak edilen her şeyi bu videoda anlattık.
Nokia'nın telefon bölümünü satın alan Microsoft, kendi bünyesi altında ilk üst seviye Lumia akıllı telefon modeliyle karşımızda. Lumia 950XL'yi sizin için kullandık ve izlenimlerimizi bu videoda anlattık, iyi seyirler.
 

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simbolmina 3 yıl en beğenilen
Sanıyorum bahsettiğiniz takılmalar sistem güncellemeleri ile giderilecektir. Halihazırda 950/XL ile gelen sürüm mevcut prewiev sürümlerinin hayli gerisinde. Son zamanlarda 2 haftada bir yeni sürüm çıkarmaya başlayan Microsoft, telefon insanların eline ulaşmaya başlayınca (Yurtdışında hala erken sipariş yapılıyor yanlış bilmiyorsam) elinde daha iyi bir Windows 10 Mobile sürümü olacak ve güncellemelerle -en azından yapabildiklerini- daha iyi bir duruma gelecektir Windows. Geriye de Project Asotria'nın tüm geliştiricelere sunulması ve mevcut RTM sürümünün kararlı ve daha yetenekli hale getirilmesi kalıyor. Eh biraz da zaman gerecek üçüncü parti programların sisteme gelmesi için. Bekleyelim; görelim.
Sanıyorum bahsettiğiniz takılmalar sistem güncellemeleri ile giderilecektir. Halihazırda 950/XL ile gelen sürüm mevcut prewiev sürümlerinin hayli gerisinde. So...
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435 3 yıl
windows store'daki programlar gün ve gün artıyor, bu sadece zamana meselesi. Zaten DH dediği gibi microsoft iki planla geliyor.
beni en çok sevindiren haber; ios'un android'e olan üstünlüğü sayılan native sistem kullanıyor olması. Android mecburen lollipop'a kadar "dalvik" runtime yani bir nevi java virtual machine kullanarak gelmiş, bugün ise yerini ART (android runtime) yerini almış. Özellikle Dalvik'in rezalet performansı yüzünden android cihazlar IOS'a göre hep iki kat donanım ihtiyacı vardı ki ios rakibiyle aynı performansı sunabilsin. Halen benchmark testlerine baktığımızda çok daha iyi donanıma rağmen muadili iphonelar tarafından grafik testlerinde geride kalabiliyor android cihazlar.
microsoft ilk defa windows 10 ile windows runtime'ı geride bırakıp UWP 'e geçmiş.
biraz daha bilgi: blogs.windows.com/...
.net kullanıyor olması aynı zamanda bugüne kadar windows'a yazılmış tüm programların otomatik olarak çalışabilir hale gelecek olması sevindirici. bilgisayarımız cebimize giriyor ilk defa.
windows store'daki programlar gün ve gün artıyor, bu sadece zamana meselesi. Zaten DH dediği gibi microsoft iki planla geliyor.beni en çok sevindiren haber...
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Biyturs_OnSr 3 yıl
07:43 Arkadaşlar Continuum için dock gerekmiyor, bu tamamen Microsoft'un donanım satıp para kazanma isteği ve editörlerimizin haberleri takip etmemelerinden kaynaklanıyor :) Herhangi bir zahmeti de yok Continuum'u kullanmanın. Bildirim çubuğundan "Connect" e basıp ekran seçiyorsunuz, sadece bu kadar. Klavye veya fare de lazım değil, telefonun ekranını kullanabiliyorsunuz. Continuum'u bir PC gibi düşünmeyin, 2. ekran olarak düşünün, yoksa bayağı yanlış sonuçlara varırsınız.
youtube.com/... Burada 0:13 (Kablosuz ekran açıklaması)
youtube.com/... Burada 1:51 (İlk resmi kablosuz Continuum demosu)
İnceleme güzeldi. Videoda arkadaşlarından belirttiği gibi render hatası var Continuum kısmında.
07:43 ArkadaşlarContinuum için dock gerekmiyor, bu tamamen Microsoft'un donanım satıp para kazanma isteği ve editörlerimizin haberleri takip etmemeleri...
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DH Misafiri 3 yıl
535 kullanıyorum. 4G için düşündüm ama çok pahalı. Windows market yetersiz. Dandik uyduruk program dolu. Yüklediklerimin çoğunu hemen siliyorum. Önce Microsoftun kendi çalışanları bu telefonları kullanıyorlar mı ? :( Maalesef HAYIR.. Bu telefon bence 600TL filan olmalı. 600 olunca sanmayinki kapış kapış gidecek yine zor satılır. O da benim gibi windows sistemindeki bir kaç kişi alır.
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kozmonot271 3 yıl
2 gb microsd mi? ? ? 2 tb mi ??? karıştırdınız mı yoksa harbi mi
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köfteciŞakir 3 yıl
Böyle dandik sistemin dandik telefonlarına para dökmeyin.Android var huzur var.
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Guest-5E274E432 3 yıl köfteciŞakir
çaysigara

Böyle dandik sistemin dandik telefonlarına para dökmeyin.Android var huzur var.

aynen.
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Guest-5E274E432 3 yıl
swat882
Bu telefona sadece google play store istiyorum başka birşey değil. Google ile anlaşma filan yapsalar keşke mağazayı kullanmak için ama bu sefer de Google diyecek ki sen neden Andorid e geçmiyorsun

git nexus 6P al zorun ne kardeşim.
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MrKemal17 3 yıl
1200 TLye kadar bir fiyatla çıkarsa alınır.
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kadirirdem 3 yıl
Tasarim fena deil ama genel olarak hala olmamis...
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alperd82 3 yıl
...Yaz satış reyonunun önüne en çok kullanılan uygulamaları bizde de var bunlar de. Reyona gelene aç bütün uygulamaları aynı anda çatır çatır Multi-task yap göstere göstere kapat kasmaz bu cihaz de.

Getir bi ekran mouse klavye harici disk bağla hepsini Telefona nasıl kullanılıyor neler yapılıyor göster W10 geldi artık şunu şunu da yapabileceksiniz de. Şu Tarihte bütün platformdaki uygulamalar bizde de çalışacak de.

TÜRKİYE burası sen amca oğluna bir de teyze kızına sat bu telefonu zaten onların en az 4 akrabası da alır onlarda varmış diye :-D
Ama sen ilk çıktığında satamazsan tutmadı galiba diyor almıyor millet. Kısır döngü yani satmak da satmamak da.

Bir restoran seçerken bile KALABALIK olana giren demek ki burası iyi diyen bir milletiz.
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swat882 3 yıl
Bu telefona sadece google play store istiyorum başka birşey değil. Google ile anlaşma filan yapsalar keşke mağazayı kullanmak için ama bu sefer de Google diyecek ki sen neden Andorid e geçmiyorsun
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deoksiriboz1000 3 yıl
Telefon baya hoş suruyor. Bir d eişletim sistemini ve store u iyileştirseler alınabilir olurdu
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SHADOW 3 yıl
Mesut bey bu konuyu gormesin.
Bi onceki mobilite videosunda yerin dibine soktular guzelim wp yi.
Bana kalirsa tek hakli oldugu konu bu cihaza bu fiyatin fazla oldugu.
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mavilim_ 3 yıl
Video da bir sorun var galiba video izlenmiyor sadece mp3 formatında dinlenebiliyor bunu yaşayan başka kimse var mı sorun bende mi anlayamadım
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