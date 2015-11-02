Microsoft Lumia 950XL'yi kullandık "İşte tüm detaylar ve izlenimlerimiz"

Microsoft'un yeni nesil amiral gemi akıllı telefon modeli Lumia 950XL'yi kullandık ve hem izlenimlerimizi hem de hakkında merak edilen her şeyi bu videoda anlattık.

Nokia'nın telefon bölümünü satın alan Microsoft, kendi bünyesi altında ilk üst seviye Lumia akıllı telefon modeliyle karşımızda. Lumia 950XL'yi sizin için kullandık ve izlenimlerimizi bu videoda anlattık, iyi seyirler.