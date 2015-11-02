Microsoft Lumia 950XL'yi kullandık "İşte tüm detaylar ve izlenimlerimiz"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Microsoft'un yeni nesil amiral gemi akıllı telefon modeli Lumia 950XL'yi kullandık ve hem izlenimlerimizi hem de hakkında merak edilen her şeyi bu videoda anlattık.
Nokia'nın telefon bölümünü satın alan Microsoft, kendi bünyesi altında ilk üst seviye Lumia akıllı telefon modeliyle karşımızda. Lumia 950XL'yi sizin için kullandık ve izlenimlerimizi bu videoda anlattık, iyi seyirler.
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beni en çok sevindiren haber; ios'un android'e olan üstünlüğü sayılan native sistem kullanıyor olması. Android mecburen lollipop'a kadar "dalvik" runtime yani bir nevi java virtual machine kullanarak gelmiş, bugün ise yerini ART (android runtime) yerini almış. Özellikle Dalvik'in rezalet performansı yüzünden android cihazlar IOS'a göre hep iki kat donanım ihtiyacı vardı ki ios rakibiyle aynı performansı sunabilsin. Halen benchmark testlerine baktığımızda çok daha iyi donanıma rağmen muadili iphonelar tarafından grafik testlerinde geride kalabiliyor android cihazlar.
microsoft ilk defa windows 10 ile windows runtime'ı geride bırakıp UWP 'e geçmiş.
biraz daha bilgi: blogs.windows.com/...
.net kullanıyor olması aynı zamanda bugüne kadar windows'a yazılmış tüm programların otomatik olarak çalışabilir hale gelecek olması sevindirici. bilgisayarımız cebimize giriyor ilk defa.
youtube.com/... Burada 0:13 (Kablosuz ekran açıklaması)
youtube.com/... Burada 1:51 (İlk resmi kablosuz Continuum demosu)
İnceleme güzeldi. Videoda arkadaşlarından belirttiği gibi render hatası var Continuum kısmında.