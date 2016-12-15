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Microsoft'tan yeni yapay zeka hamlesi: Open AI için destek

Son yılların popüler konularından ve büyükmekte olan yapay zeka sektörü, yatırım almaya devam ediyor. Halihazırda sektörde uzun zamandır bulunan Microsoft ise Element AI'a fon desteği sağlayacak
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Microsoft, Yoshua Bengio tarafından açılan yapay zeka araştırma laboratuvarı Element AI’a henüz miktarı kesinleşmeyen bir fon desteği vereceğini açıkladı.
Araştırma Enstitüleri ile ortak çalışan Element AI laboratuvarları, kurucusu ve aynı zamanda Montreal Üniversitesi’nde bilgisayar profesörü olan Bengio’nun liderliğinde insanların ve makinelerin eğitimi yükseltmek, çalışma gücü kapasitesini arttırmak ve hastalıkları iyileştirmek için beraber çalışmalarını hedefliyor.
Geçen ay Elon Musk’ın yapay zeka araştırma grubu OPEN AI ile bir ortaklık anlaşması imzalayan Microsoft, yapay zeka alanındaki rakipleri Apple, Facebook, Amazon, Google gibi şirketlerin önüne geçmek için son dönemde deyim yerindeyse kesenin ağzını açmış durumda. Özellikle Satya Nadella öncülüğünde şirket yapay zeka ve bulut bilişim konusunda önemli işlere girişmiş durumda. Hatırlanacağı üzere şirketin hisseleri de Bill Gates döneminden bugüne gördüğü en yüksek değerlemeye (60 doların üstünde) Satya Nadella ile ulaşmıştı.
Eylül ayında Hary Shum’un önderliğinde 5000 kişilik bir yapay zeka grubu kuran Microsoft yapay zeka alanında Ses Destekli Asistan, Azure, kanserle mücadele için AI araştırma merkezleri gibi gibi pek çok uygulama ve laboratuvarları bünyesinde bulunduruyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-12-12/microsoft-starts-new-venture-fund-with-investment-in-bengio-s-element-ai Yorum Yaz
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Hopelesss 2 yıl
bunların cortanası yokmuydu



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rash.87 2 yıl
Microsoft batıyorcular,sizleri bekliyoruz.:)
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Kerim5100 2 yıl
Skynet is coming...
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SEO-Uzmanı 2 yıl
deccal hadislerine göre ; deccal bir sistem ve herkesce kabul görecek bir sistem !
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fukox 2 yıl SEO-Uzmanı
playstyle
deccal hadislerine göre ; deccal bir sistem ve herkesce kabul görecek bir sistem !


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