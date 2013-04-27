Milyon dolarlık ürünler Luxsahibi.com'da





Milyon Dolarlık Bebekler Artık İnternette…





İnternetten alışveriş yapmaya çok alıştık, günlük yaşantımızın bir parçası haline gelen elektronik ticaret çığ gibi büyüyor. Teknoloji tabanlı bu yeni nesil iş modeli artık kendi sınırlarını da zorluyor. Milyon dolarlık yatlar, katlar, otomobiller, internet aracılığı ile el değiştirmeye başladı. Sıra dışı binlerce ürünü barındıran bu sitelerde, sıfır veya ikinci el uçak, helikopter bile bulabilmeniz mümkün. Lux segment üzerine kurgulanmış bu sitelerin Türkiye ayağı ise Luxsahibi.com.





Luxsahibi.com Genel Müdürü Uğur ÖNGEL, bu platformun kendi sınıfında ciddi bir ihtiyacı dolduracağını, sadece belirli markalar ve üst segment bir çok ürünün daha rahat erişilebilir bir yapıyla, yeni sahiplerine ulaştırılmasının önemini belirterek yeni girişimleri konusunda aşağıdaki bilgileri paylaştı;





Luxsahibi.com, sıfır ve ikinci el lüks ürün ilanlarının sergilendiği; stil sahibi bireylerin ve seçkin firmaların nadide ürünlerini, bu ürünlerin kalite algısını en üst düzeyde yansıtmalarına imkan vererek meraklılarıyla buluşturduğu, üyelerine alım, satım ve kiralama imkanı veren, sıradışı bir ilan sitesi. Sitede otomobilden motosiklete, emlaktan saate, helikopterden yata, benzersiz antika parçalardan klasiklere çok geniş bir lüks ürün yelpazesi bulunuyor.





Luxsahibi.com, sıradışı bir dijital galeri olma özelliğinin yanısıra, doğru hedef kitleye ulaşma, yeni iş ortaklıklarına imkan sağlama ve paralel zevklerin geliştirilmesine öncülük etme gibi bazı eşsiz özelliklere de sahip.





Sitede neler mi var?

Michael Jordan'ın, Cadillac Deville otomobilinden tutun dünyaca ünlü puro markası

Cohiba için OMAS’ ın tasarladığı kaleme, Picasso’nun anısına tasarlanan ve sadece 39 adet üretilen Montblanc Artisan Edition kalemden 1932’de İngiliz kraliyet ailesi için üretilen Dear B isimli özel yata lüks dünyasından pek çok ilan var. LuxSahibi.com’da Airbus A319 özel jet bulmak bile mümkün!





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