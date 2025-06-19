TEMU 1 günde teslimat dönemini başlatıyor: Türkiye’de operasyon üssü kurdu

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Tam Boyutta Gör Aliexpress ve Bangood gibi rakiplerinin arasından sıyrılarak Türkiye’de en popüler Çinli e-ticaret platformu haline gelen TEMU, tüketiciyi sevindirecek hamlelerine devam ediyor. Hali hazırda vergi, sevkiyat gibi konuları müşteriye bırakmadan kendisi halleden TEMU, şimdi Türkiye’de operasyon üssü kuruyor.

TEMU Türkiye üssü

Çin merkezli PDD Holdings iştiraki olan TEMU, yaptığı açıklamada 19 Haziran 2025 itibarıyla İstanbul’da bir operasyon ofisi açtığını duyurdu. Bu hamle ile birlikte şirket, Türkiye içerisinde doğrudan gönderim yapabileceği yerel bir depo kurmayı hedefliyor. Böylece müşterilere 1 iş gününde teslimat yapabilecek.

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Daha önce ABD ve Avrupa pazarlarında da benzer stratejiler uygulayan TEMU, yüksek gümrük vergilerinden kaçınarak teslimat süresini önemli oranda iyileştiriyor. Firma ayrıca ödemeleri de Türkiye merkezli bir şirket üzerinden almaya başladı.

TEMU yeni hamlesi sonrasında önemli indirim ve ücretsiz kargo teklifleriyle kullanıcı sayısını da arttırmayı planlıyor. Hali hazırda platformda pek çok ürünün teslimat süresi kısalırken bazı ürünlerde de Yerel şeklinde ibare olduğu dikkat çekiyor.

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