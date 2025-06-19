TEMU 1 günde teslimat dönemini başlatıyor: Türkiye’de operasyon üssü kurdu

TEMU Türkiye üssü
Çin merkezli PDD Holdings iştiraki olan TEMU, yaptığı açıklamada 19 Haziran 2025 itibarıyla İstanbul’da bir operasyon ofisi açtığını duyurdu. Bu hamle ile birlikte şirket, Türkiye içerisinde doğrudan gönderim yapabileceği yerel bir depo kurmayı hedefliyor. Böylece müşterilere 1 iş gününde teslimat yapabilecek.
Daha önce ABD ve Avrupa pazarlarında da benzer stratejiler uygulayan TEMU, yüksek gümrük vergilerinden kaçınarak teslimat süresini önemli oranda iyileştiriyor. Firma ayrıca ödemeleri de Türkiye merkezli bir şirket üzerinden almaya başladı.
TEMU yeni hamlesi sonrasında önemli indirim ve ücretsiz kargo teklifleriyle kullanıcı sayısını da arttırmayı planlıyor. Hali hazırda platformda pek çok ürünün teslimat süresi kısalırken bazı ürünlerde de Yerel şeklinde ibare olduğu dikkat çekiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Samsung'un 8 yıllık özelliği iOS 26'ya geldi
firma 7 yıl dayanırsa :D
358 Kişi Okuyor (185 Üye, 173 Misafir) 47 Masaüstü 311 Mobil
2062 kez okundu.
12 kişi, toplam 13 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
temu, Teknoloji Haberleri ve Internet