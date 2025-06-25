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    Google Arama yapay zekâ modu globale açılıyor

    Kullanıcıların arama sonuçlarında linke gitmeden ilgili bilgileri pencere şeklinde alabildiği Google AI Mode yapay zekâ özelliği global pazara açılıyor.         

    Google AI Mode Tam Boyutta Gör
    Yılların arama motoru geleneğinin yapay zekâ trendi içerisinde kaybolmasını istemeyen Google, aramalara entegre bir yapay zekâ modu (AI Mode) duyurmuştu. Mart ayında testlere başlayan mod artık globale açılıyor. 

    Google AI Mode geliyor

    Kullanıcılar Google arama motorunda yaptıkları bir aramanın sonucunu artık etkileşimli ve yapay zekâ tarafından oluşturulmuş bilgi pencereleri şeklinde alabiliyor. Böylece sonuçtaki her linke gitmesi gerekmiyor. Ayıca yeniden komutu düzenleyebilme ve sesli komutlar verebilme özellikleri de mevcut. 

    İlk etapta Google Labs kullanıcılarına açılan AI Mode daha sonra ABD sınırları içerisindeki Google kullanıcılarının tamamına sunulmuştu. Şimdi ise Hindistan ile global açılımın ilk adımını atıyor. Bu haftadan itibaren Google Labs kullanıcıları İngilizce olarak AI Mode özelliğini test edebilecekler. Gemini 2.5 üzerinde çalışan AI Mode yıl sonuna doğru daha fazla ülkeye sunulacak. 

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