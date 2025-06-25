Google Arama yapay zekâ modu globale açılıyor

Google AI Mode geliyor
Kullanıcılar Google arama motorunda yaptıkları bir aramanın sonucunu artık etkileşimli ve yapay zekâ tarafından oluşturulmuş bilgi pencereleri şeklinde alabiliyor. Böylece sonuçtaki her linke gitmesi gerekmiyor. Ayıca yeniden komutu düzenleyebilme ve sesli komutlar verebilme özellikleri de mevcut.
İlk etapta Google Labs kullanıcılarına açılan AI Mode daha sonra ABD sınırları içerisindeki Google kullanıcılarının tamamına sunulmuştu. Şimdi ise Hindistan ile global açılımın ilk adımını atıyor. Bu haftadan itibaren Google Labs kullanıcıları İngilizce olarak AI Mode özelliğini test edebilecekler. Gemini 2.5 üzerinde çalışan AI Mode yıl sonuna doğru daha fazla ülkeye sunulacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: