Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Rekabet Kurumu, Google’ın çevrim içi reklamcılık alanındaki uygulamalarını mercek altına aldı. Kurum, Google’ın Performance Max (PMAX) isimli reklam kampanyası aracılığıyla pazar gücünü kötüye kullanıp kullanmadığını incelemek üzere resmi bir soruşturma başlattığını duyurdu.

Google mercek altında

Google’ın 2021 yılında duyurduğu PMAX kampanyası, reklamverenlere Google Ads üzerinden arama, YouTube, Gmail, Haritalar ve Display dahil olmak üzere tüm reklam kanallarına tek bir kampanya üzerinden erişme imkanı sunuyor. Rekabet Kurumu’nun değerlendirmesine göre bu model, Google’ın sahip olduğu veri gücünü ve platform avantajını başka alanlara taşıyarak rekabeti sınırlandırma potansiyeli taşıyor.

Rekabet Kurumu’ndan Vatan Bilgisayar’a 21 milyon TL ceza 21 sa. önce eklendi ]

Kurum’dan yapılan açıklamada soruşturmanın, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesi kapsamında yürütüleceği bilgisine yer verildi. Süreç içerisinde Google’ın Arama reklamlarındaki gücünü diğer reklam hizmetlerine aktarıp aktarmadığı, PMAX kullanıcılarına yönelik sömürücü uygulamalarda bulunup bulunmadığı ve Rekabeti bozacak şekilde veri birleştirme yapıp yapmadığı incelenecek. Kurum, soruşturma sonucunda elde edilecek bulgulara göre idari yaptırım kararı alabilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Web Siteleri Haberleri

Rekabet Kurumu, Google’a karşı reklam soruşturması açtı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: