Rekabet Kurumu, Google’a karşı reklam soruşturması açtı

Google mercek altında
Google’ın 2021 yılında duyurduğu PMAX kampanyası, reklamverenlere Google Ads üzerinden arama, YouTube, Gmail, Haritalar ve Display dahil olmak üzere tüm reklam kanallarına tek bir kampanya üzerinden erişme imkanı sunuyor. Rekabet Kurumu’nun değerlendirmesine göre bu model, Google’ın sahip olduğu veri gücünü ve platform avantajını başka alanlara taşıyarak rekabeti sınırlandırma potansiyeli taşıyor.
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Kurum’dan yapılan açıklamada soruşturmanın, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesi kapsamında yürütüleceği bilgisine yer verildi. Süreç içerisinde Google’ın Arama reklamlarındaki gücünü diğer reklam hizmetlerine aktarıp aktarmadığı, PMAX kullanıcılarına yönelik sömürücü uygulamalarda bulunup bulunmadığı ve Rekabeti bozacak şekilde veri birleştirme yapıp yapmadığı incelenecek. Kurum, soruşturma sonucunda elde edilecek bulgulara göre idari yaptırım kararı alabilecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: