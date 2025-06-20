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    Anlık Bildirim

    Rekabet Kurumu, Google’a karşı reklam soruşturması açtı

    Rekabet Kurumu, Google’ın PMAX kampanyasıyla çevrim içi reklamcılık gücünü kötüye kullandığı iddiasıyla soruşturma başlattı. Veri birleştirme ve adil olmayan uygulamalar mercek altında.

    Rekabet Kurumu, Google’a karşı reklam soruşturması açtı Tam Boyutta Gör
    Rekabet Kurumu, Google’ın çevrim içi reklamcılık alanındaki uygulamalarını mercek altına aldı. Kurum, Google’ın Performance Max (PMAX) isimli reklam kampanyası aracılığıyla pazar gücünü kötüye kullanıp kullanmadığını incelemek üzere resmi bir soruşturma başlattığını duyurdu.

    Google mercek altında

    Google’ın 2021 yılında duyurduğu PMAX kampanyası, reklamverenlere Google Ads üzerinden arama, YouTube, Gmail, Haritalar ve Display dahil olmak üzere tüm reklam kanallarına tek bir kampanya üzerinden erişme imkanı sunuyor. Rekabet Kurumu’nun değerlendirmesine göre bu model, Google’ın sahip olduğu veri gücünü ve platform avantajını başka alanlara taşıyarak rekabeti sınırlandırma potansiyeli taşıyor.

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    Kurum’dan yapılan açıklamada soruşturmanın, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesi kapsamında yürütüleceği bilgisine yer verildi. Süreç içerisinde Google’ın Arama reklamlarındaki gücünü diğer reklam hizmetlerine aktarıp aktarmadığı, PMAX kullanıcılarına yönelik sömürücü uygulamalarda bulunup bulunmadığı ve Rekabeti bozacak şekilde veri birleştirme yapıp yapmadığı incelenecek. Kurum, soruşturma sonucunda elde edilecek bulgulara göre idari yaptırım kararı alabilecek.

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