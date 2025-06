Cloudflare CEO'su: Yapay zeka internet sitelerinin sonunu getirebilir

Tam Boyutta Gör ChatGPT, Grok, Gemini gibi yapay zeka destekli sohbet botları giderek daha popüler hâle gelirken, insanların bu botlara olan güveni de artıyor. Son haftalarda paylaşılan veriler, bilgi almak için arama motorları yerine bu sohbet botlarını kullanan internet kullanıcılarının sayısının giderek arttığını gösteriyor. Üstelik insanların bu botlara güveni arttığı için kendilerine sunulan bilgiyi harici bir kaynaktan kontrol etme ihtiyacı da duymuyorlar. Bu da internet yayıncılarının geleceğine dair endişeyi arttırıyor.

Bir süredir gündemde olan bu kriz dün Cloudflare CEO'su Matthew Prince tarafından da gündeme taşındı. Web altyapısının önemli bir parçasını oluşturduğu için internetteki değişimi çok yakından takip etme şansına sahip olan Cloudflare'in CEO'su, internet yayıncılarının varoluşsal bir krizle karşı karşıya olduğuna inanıyor. Çünkü aramalardan sitelere giden trafik hızla düşüyor. ChatGPT ve Grok gibi sohbet botları paylaştıkları bilgilerin altına ilgili linkleri ekliyor olsalar da neredeyse kimse bu linklere tıklamıyor. Bu da web sitelerinin aramalardan trafik alamayacağı bir geleceğe işaret ediyor.

Aramalardan İnternet Sitelerine Giden Kullanıcıların Sayısı Giderek Düşüyor

Matthew Prince'in Axios ile paylaştığı veriler, bu değişimin ne kadar hızlandığını gözler önüne seriyor. On yıl önce Google, taradığı her iki sayfa başına bir ziyaretçi gönderiyordu. Altı ay önce bu oran altı sayfada bir ziyaretçiye düştü. Bugün ise taradığı her 18 sayfa başına bir ziyaretçi gönderiyor. Son altı aydaki düşüşün, önceki 10 yıla denk olması dikkat çekiyor.

Yapay zeka internet sitelerinin sonunu getirebilir 3 ay önce eklendi

Sohbet botlarında ise bu oran çok dana endişe verici. OpenAI altı ay önce her 250 tarama başına bir ziyaretçi yönlendirirken, şu anda bu oran 1500 sayfada bire düştü. 60000 sayfa başına bir ziyaretçi gönderen Anthropic'te bu oran daha da düşük. Burada oranların giderek düşürüyor olması, insanların sohbet botları tarafından sağlanan bilgilere daha çok güvenmeye başladığını açıkça gösteriyor. Bu botların yapılan aramayı anlama ve cevabı daha net bir şekilde verebilme kabiliyetinin giderek artması da bu düşüşü hızlandırıyor.

Matthew Prince, internet yayıncılarının buna karşı önlemini alması gerektiğine inanıyor. Nitekim Cloudflare, birkaç ay önce, botların sayfaları taramasını engelleyen, bu engele uymayan botları da tespit eden yeni bir araç çıkardı. Web güvenliği konusunda yıllardır başarılı olduklarına vurgu yapan Prince, internet sitelerini bu botlardan da koruyabileceklerini söylüyor. Ancak bunun için yayıncıların durumun ciddiyetini fark edip aksiyon alması gerekiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Web Siteleri Haberleri

Cloudflare CEO'su: Yapay zeka internet sitelerini bitirebilir

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: