Rekabet Kurumu'ndan Kariyer.net'e soruşturma!

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Tam Boyutta Gör Rekabet Kurumu, iş ilanı platformu Kariyer.net’e soruşturma başlattığını duyurdu. Kariyer.net’le birlikte aynı çatı altında bulunan işinolsun.com’a veri aktarımı ve veri birleştirme davranışlarının rekabeti engelleyip engellemediğine karar verilecek.

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Kariyer.net’in bünyesinde bulunan İşin Olsun platformu konumunuza en yakın iş ilanlarını listeliyor. Kariyer.net’te yayınlanan iş ilanları da isinolsun.com’da yayınlanıyor. Rekabet Kurumu, Kariyer.net’in hâkim durumunu kötüye kullanarak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğine yönelik inceleme yapacak.

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Kuruldan yapılan açıklama şu şekilde:

“Kariyer.Net Elektronik Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri AŞ hakkında aynı ekonomik bütünlük içerisinde faaliyet gösteren www.isinolsun.com platformu üzerinden gerçekleştirdiği veri birleştirme uygulaması, fiyatlama davranışı ve yoğun reklam harcamaları vasıtasıyla hâkim durumunu kötüye kullanarak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddialarına yönelik olarak yürütülen önaraştırma, Rekabet Kurulu tarafından karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri 12.06.2025 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak Kariyer.Net Elektronik Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri AŞ hakkında soruşturma açılmasına 25-22/518-M sayı ile karar vermiştir.”

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