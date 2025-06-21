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    Aylık 9 bin TL’lik Google AI Ultra’ya artık YouTube Premium da dahil

    Google’ın geçtiğimiz ay tanıttığı Google AI Ultra abonelik katmanı için Google Türkiye’den bir paylaşım yapıldı: Artık YouTube Premium da Google AI Ultra’ya dahil edildi.

    9 bin TL’lik Google AI Ultra’ya artık YouTube Premium da dahil Tam Boyutta Gör
    Google, üst seviye yapay zeka üyeliği olan Google AI Ultra planına yeni bir avantaj daha ekledi: YouTube Premium. Google Türkiye’nin resmi hesabından yapılan duyuruda, Premium üyeliğin artık Türkiye’nin de dahil olduğu 40 ülkede AI Ultra abonelerine ücretsiz olarak sunulduğu açıklandı.

    Her şey bir arada paket

    Aylık 250 dolar (9.000 TL) karşılığında sunulan Google AI Ultra planı, şirketin sunduğu en gelişmiş yapay zeka deneyimini kapsıyor. Bu üyelikle birlikte kullanıcılar, Gemini 2.5, Veo 3, Flow ve Whisk gibi ileri düzey üretim araçlarına erişim sağlayabiliyor. Aylık 80 TL’lik YouTube Premium’un da bu pakete dahil edilmesi, Ultra planı ilgili üst düzey kullanıcılar için biraz daha cazip hale getiriyor.

    Google AI Ultra aboneleri, Gemini uygulamasının tüm gelişmiş özelliklerine erişim sağlayabiliyor. Bu kapsamda kullanıcılar, Deep Research desteğiyle anlık ve derinlemesine araştırmalar yapabiliyor; ayrıca 1.500 sayfalık büyük dokümanları analiz etme yeteneğine sahip oluyor. Yapay zeka destekli video üretiminde ise Veo 3 ve bu modeli temel alan Flow aracı öne çıkıyor. Kullanıcılar, bu araçlarla profesyonel düzeyde film ve içerik oluşturabiliyor. Whisk adlı sistem, görsellerden video üretimine olanak tanırken en yüksek kullanım sınırlarıyla hizmet veriyor. Henüz genel kullanıma sunulmayan NotebookLM ve Project Mariner ise bu üyelikle erken erişim ayrıcalığı sunuyor.

    Ultra planla birlikte Google, kullanıcılara 30 TB’lık devasa bir bulut depolama alanı ve her ay kullanılmak üzere 12.500 yapay zeka kredisi sağlıyor. Bu krediler Flow, Whisk ve diğer desteklenen araçlarda kullanılabiliyor. Ayrıca Gemini, Gmail, Dokümanlar ve Slaytlar gibi Google’ın üretkenlik araçlarına entegre şekilde çalışarak yazma, tasarlama, düzenleme ve içerik planlama süreçlerini çok daha hızlı ve akıllı hale getiriyor.

    Kaynakça https://gemini.google/subscriptions/ https://support.google.com/googleone/answer/16286513?hl=tr&co=GENIE.Platform%3DAndroid
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