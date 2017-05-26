Minecraft Figürleri Çocukları Yeni Maceralara Sürükleyecek!

Minecraft’ın sevilen karakterleri tüm dünyada çocuklar tarafından büyük ilgi görüyor. Piksel görüntüsü, farklı karakterleri ile Minecraft kısa sürede çocukların vazgeçilmez favorisi haline geldi. Giochi Preziosi güvencesiyle Türkiye’deki çocuklar ile buluşan Minecraft’ın sevilen kahramanları miniklere eğlence ve macera dolu bir oyun keyfi sunmaya devam ediyor.





Oyun dünyasında nadir bulunan elmas zırhlı Alex, Minecraft dünyasının en güçlü karakterlerinden biri olan elektrik yüklü Charged Creeper, kafası bir bal kabağıyken gövdesi kardan adam olan sıra dışı Kar Golemi, oyunun en dayanıklı karakteri Zombi Domuz Adam ve Minecraft dünyasının gerçek kahramanı kılıç ustası Steve ile macera arayan çocuklar çok mutlu! Elmas Zırhı Alex paketlerinin içinde bir blok ve kazma bulunuyor, Charged Creeper paketlerinin içinde ise bir blok Minecraft hayranlarını bekliyor ve Kar Goremi paketlerinin içinde bulunan kar golemi kafası ve kar topu da çocuklar ile buluşmak için sabırsızlanıyor!





Öte yandan Minecraft dünyasında tüm oyuncuların önce hayatta kalması gerekiyor. Bunun için ilk yapılması gereken; bir ev inşa etmek. Delüks Figür Paketi, Minecraft oyuncak dünyasının en değerli oyuncaklarından biri... Üstelik Steve’in deluxe paketinde yer alan iki kazma, kılıç, sandık, blok ve yatak hayranlarını çok sevindirecek.





Tüm dünya çocuklarının favorisi olan Minecraft Figür Paketi’ne 54,90 TL’den ve Minecraft Delüks Figür Seti’ne ise 89,90 TL’den başlayan fiyatlarla ulaşılabiliyor. Minecraft ile macera dolu bir dünya çocukları bekliyor. Elmas Zırhlı Alex, Charged Creeper, Kar Golemi, Zombi Domuz Adam ve Steve’in maceralarına katılın!