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Mobil oyun nasıl geliştirilir? "Crimson Warden'ı geliştiricisi anlatıyor"

1 yıl
19,1b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Başta oyun konusunda hiç bilgisi olmayan 2 kardeşin 8 ay süreli çalışma ile geliştirdiği Crimson Warden, mobil oyunculara açık dünyada ücretsiz bir macera vaat ediyor.
Mobil Oyunlar geliştirmeye hevesli fakat nereden başlayacağını bilmeyen biriyseniz Crimson Warden'ın geliştiricisi 2 kardeşin hikayesi size bir fikir verebilir.
 
Başta oyun geliştirme konusunda bilgisi olmayan 2 kardeşin basit bir bulmaca oyunu geliştirmek için başladıkları hobi amaçlı proje, Crimson Warden gibi açık dünya bir macera oyununa dönüştü.
 
8 ay süren bir çalışma sonun geliştirdikleri ücretsiz oyun Crimson Warden'ı ve geliştirme hikayesini kardeşlerden Ali Osman anlatıyor. 
 

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wozniak 1 yıl en beğenilen gurkanse
gurkanse
birazdan gelir türkçeciler
neden türkçe değil
türkçe dil varmı
türkçe bla bla bla
------------------------------
Bence neticede bir iş yapmışlar ve ortaya bir oyun çıkarmışlar.bugün angry birds bile kaç başarısız oyun sonrasında çıktı.




Laf sokayım derken rezil olmak
gurkansebirazdan gelir türkçecilerneden türkçe değiltürkçe dil varmıtürkçe bla bla bla------------------------------Be...
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Speed-Step 1 yıl gurkanse
gurkanse
birazdan gelir türkçeciler
neden türkçe değil
türkçe dil varmı
türkçe bla bla bla
------------------------------
Bence neticede bir iş yapmışlar ve ortaya bir oyun çıkarmışlar.bugün angry birds bile kaç başarısız oyun sonrasında çıktı.

Merhaba,
Oyun Türkçe. Bizim kullandığımız görüntüler İngilizce sürümünden kayıt altına alınmış hazır görüntülerdi :)
Sevgiler,
Mesut Çevik
gurkansebirazdan gelir türkçecilerneden türkçe değiltürkçe dil varmıtürkçe bla bla bla------------------------------Be...
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theasus 1 yıl
Teknik bilgi ok
Oyun ok
Pazarlama sıfır.
Arkadaş tam bir mühendis :)
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1 Avatar
-MoDeStUs- 1 yıl
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mehmet sancar 1 yıl
link.tl/... burdan ulaşabilirsnizi
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SEO-Uzmanı 1 yıl
oyun videosunu izledim ;
düşman karakterine vurduğunu bile görsel olarak hissedemiyorsunuz !
tabi herkes diablo seviyesinde oyun yazacak hali yok ama ;
en azında model animasyonlarında sekans zamanlamasını doğru yapmak lazımdır !
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bluemersini 1 yıl
ücretli olsa alırdım. ücretli olunca korsana düşebiliyor ama yine de satın alırdım.
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DH Misafiri 1 yıl
TEBRIKLER ARKADASLAR !
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DH Misafiri 1 yıl
videonun tamamını izlemedim ama güzel olmuş,bana silkroadı andırdı çicek moblardan. RPG de diablo bence lider,konuşan karakterler oyuna gerçekçilik katmıştı. oyun sektörünüz hızlı gelişecektir çünkü masraf az, hammadde ihtiyacı yok. yolunuz açık olsun.
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DH Misafiri 1 yıl
Gerçekten tebrik ederim .
Dahada geliştirip daha güzel hale getirebileceginize eminim .
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kratos44 1 yıl
Elinize emeğinize sağlık. İlk oyun için çok güzel bir ürün var ortada geliştirilmeye kesinlikle devam edilmeli.
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adnantuna88 1 yıl
helal olsun sizin gibi geliştiricilere inşAllah daha iyilerini geliştirip Türk oyunculuğuna katkınız olur.
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BiIIyTheKiD 1 yıl
skill efectleri çok kötü . vuruşları geliştirip ileriki süreçte belki daha iyi bir oyun ortaya koyabililer . arkadaşları tebrik ederim emekleri için.
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