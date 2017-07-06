Mobil oyun nasıl geliştirilir? "Crimson Warden'ı geliştiricisi anlatıyor"

Genel Yayın Yönetmeni
Başta oyun konusunda hiç bilgisi olmayan 2 kardeşin 8 ay süreli çalışma ile geliştirdiği Crimson Warden, mobil oyunculara açık dünyada ücretsiz bir macera vaat ediyor.
Mobil Oyunlar geliştirmeye hevesli fakat nereden başlayacağını bilmeyen biriyseniz Crimson Warden'ın geliştiricisi 2 kardeşin hikayesi size bir fikir verebilir.
Başta oyun geliştirme konusunda bilgisi olmayan 2 kardeşin basit bir bulmaca oyunu geliştirmek için başladıkları hobi amaçlı proje, Crimson Warden gibi açık dünya bir macera oyununa dönüştü.
8 ay süren bir çalışma sonun geliştirdikleri ücretsiz oyun Crimson Warden'ı ve geliştirme hikayesini kardeşlerden Ali Osman anlatıyor.
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Laf sokayım derken rezil olmak
Merhaba,
Oyun Türkçe. Bizim kullandığımız görüntüler İngilizce sürümünden kayıt altına alınmış hazır görüntülerdi :)
Sevgiler,
Mesut Çevik
Oyun ok
Pazarlama sıfır.
Arkadaş tam bir mühendis :)