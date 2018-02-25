Mobilite: 16000mAh bataryalı telefon ve fazlası

Anasayfa
Haberler
Videolar
Galeriler
Forumlar
Hakkımızda
Reklam
İletişim
İçerik Bildir
Eski Görünüme Dön
V2 Tanıtım
RSS Beslemesi
Giriş
DH ile Giriş
Beni Hatırla
?
Üye değil misiniz?
Yeni Hesap Oluştur
Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var?
Giriş Paneli
Haber
Ekran Kartı
Anakart
İşlemci
Ram
Kasa
Güç Kaynağı
Monitör
Yazıcı
Ağ Ürünleri
Soğutucular / Fanlar
Optik Sürücüler
HDD / SSD
Donanım Haber
Çevre Birimleri
Diğer Elektronik Cihazlar
Donanım
Ekran Kartı
Anakart
İşlemci
Ram
Kasa
Güç Kaynağı
Monitör
Yazıcı
Ağ Ürünleri
Soğutucular / Fanlar
Optik Sürücüler
HDD / SSD
Donanım Haber
Çevre Birimleri
Diğer Elektronik Cihazlar
Anti Virus
Sürücüler
İşletim Sistemleri
Tarayıcılar
Test Yazılımları
Oyunlar
Diğer Yazılım
Programlama Dersleri
Windows
Yazılım
Anti Virus
Sürücüler
İşletim Sistemleri
Tarayıcılar
Test Yazılımları
Oyunlar
Diğer Yazılım
Programlama Dersleri
Windows
iPad
iPhone
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Apple Watch
Apple TV
Apple Car Play
iPod / iPod Touch
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Apple
iPad
iPhone
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Apple Watch
Apple TV
Apple Car Play
iPod / iPod Touch
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Cep Telefonları
Mobil Uygulamalar
Mobil Oyunlar
Android
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Windows
Mobil İşletim Sistemleri
Cep Telefonu Diğer
Mobil Aksesuarlar
Mobilite
Uygulama Haber Video
Taşınabilir Bilgisayarlar
Operatörler - Kurumsal Haberler
Mobil Teknolojiler
Cep Telefonları
Mobil Uygulamalar
Mobil Oyunlar
Android
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Windows
Mobil İşletim Sistemleri
Cep Telefonu Diğer
Mobil Aksesuarlar
Mobilite
Uygulama Haber Video
Taşınabilir Bilgisayarlar
Operatörler - Kurumsal Haberler
Televizyonlar
Medya Oynatıcılar
Blu-Ray / DVD Player
Müzik / Ses Sistemleri
Diğer Ev Elektroniği
Projeksiyonlar
Fotoğraf Makineleri
Video Kameralar
E-Kitap Okuyucu
Oyun Konsolları
Ev Elektroniği
Televizyonlar
Medya Oynatıcılar
Blu-Ray / DVD Player
Müzik / Ses Sistemleri
Diğer Ev Elektroniği
Projeksiyonlar
Fotoğraf Makineleri
Video Kameralar
E-Kitap Okuyucu
Oyun Konsolları
2si1
Alternatif Enerji
Zamazingo
Otomobil Teknolojileri
Mesut Çevik ile Canlı
Uzay
Sinema ve Dizi
Savunma Sanayi
Dijital Perde
Tüketici Hakları
Kripto Para
Havacılık
Diğer Bilim ve Teknoloji
Bilim ve Teknoloji
2si1
Alternatif Enerji
Zamazingo
Otomobil Teknolojileri
Mesut Çevik ile Canlı
Uzay
Sinema ve Dizi
Savunma Sanayi
Dijital Perde
Tüketici Hakları
Kripto Para
Havacılık
Diğer Bilim ve Teknoloji
Web Siteleri
Güvenlik
Sosyal Medya
Diğer
Internet
Web Siteleri
Güvenlik
Sosyal Medya
Diğer
Video
Son Eklenen Videolar
Donanım
Videoları
Ekran Kartı
Anakart
İşlemci
Ram
Kasa
Güç Kaynağı
Monitör
Yazıcı
Ağ Ürünleri
Soğutucular / Fanlar
Optik Sürücüler
HDD / SSD
Donanım Haber
Çevre Birimleri
Diğer Elektronik Cihazlar
Yazılım
Videoları
Anti Virus
Sürücüler
İşletim Sistemleri
Tarayıcılar
Test Yazılımları
Oyunlar
Diğer Yazılım
Programlama Dersleri
Windows
Apple
Videoları
iPad
iPhone
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Apple Watch
Apple TV
Apple Car Play
iPod / iPod Touch
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Mobil Teknolojiler
Videoları
Cep Telefonları
Mobil Uygulamalar
Mobil Oyunlar
Android
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Windows
Mobil İşletim Sistemleri
Cep Telefonu Diğer
Mobil Aksesuarlar
Mobilite
Uygulama Haber Video
Taşınabilir Bilgisayarlar
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ev Elektroniği
Videoları
Televizyonlar
Medya Oynatıcılar
Blu-Ray / DVD Player
Müzik / Ses Sistemleri
Diğer Ev Elektroniği
Projeksiyonlar
Fotoğraf Makineleri
Video Kameralar
E-Kitap Okuyucu
Oyun Konsolları
Bilim ve Teknoloji
Videoları
2si1
Alternatif Enerji
Zamazingo
Otomobil Teknolojileri
Mesut Çevik ile Canlı
Uzay
Sinema ve Dizi
Savunma Sanayi
Dijital Perde
Tüketici Hakları
Kripto Para
Havacılık
Diğer Bilim ve Teknoloji
Internet
Videoları
Web Siteleri
Güvenlik
Sosyal Medya
Diğer
Galeri
Forum
Türkiye Gündemi
Otomobil
Kripto Para
Game of Thrones
Uzay
Galaxy S10
Huawei P30
Genel Hızlı Tercihler
Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Yeni
Popüler
Videolar
Hızlı Erişim
Döşeme stili akış, anasayfadaki içerikleri yan yana 3 veya 4 sütunlu olarak dizer.
Blog görünümünde, anasayfanızdaki içerikler alt alta yatay olarak dizilir.
Hibrit görünümde, içerikler solda döşeme ve modüller için düzenli sağ sütun ile görünür.
Standart
Oynatıcı
MP3
Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET
Mobilite: 16000mAh bataryalı telefon ve fazlası
1 yıl
7,3b
1
Mobilite
620
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç
Bildirim Açık
Mobil Dünya Kongresi için İspanya yollarına düşmeden önce çektiğimiz Mobilite'de hem yeni duyurulacak telefonlar hakkındaki beklentilerimizi hem de mobil dünyanın öne çıkan haberleri yorumluyoruz.
Paylaş
Tweetle
Eposta ile Paylaşın
başlıklı bu
arkadaşınıza postalayın.
Yorumlar
Yorum Yaz
Forumda Gör
En Yeni Yorumlar Üstte
En Eski Yorumlar Üstte
En Beğenilenler Üstte
m.can123
1 yıl
editörün seçimi
16.000 mah ciddi anlamda abartı. Üst segment ciahzlarda 5-6000 mah yapsalar. Şarjda 2-3 gün arası gitse yeterli olucak zaten. En azından 7+ - 8+ gibi 1 günü rahatlıkla çıkarsalar bile tamam :) Örnek note 8 stand by da o kadar çok pil tüketiyor ki. Cihazı kullansanızda kullanmasanızda akşam eve %20-30 civarında dönüyorsunuz. İphone pluslarda çok kullanınca şarjı ciddi hızlı tüketiyor. Yinede standart bir kullanıcı için(kendi adıma hiç oyun oynamam), günün sonunda iphonela daha uzun pil ömrüne sahip oluyorum.
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
Tensi
1 yıl
editörün seçimi
Daha iki hafta olmadi, Mesut Bey iPhone X icin aldigi 3600 mA merdivenalti pilli kasayi tanitiyordu. Telefon okuz gibi oldu takinca, en az 15 mm. Agirligi da 300 gr filandi toplama galiba. Pil kapasitesini ikiye katlayabilmek icin onu kullanmak o zaman mantikli geldi kendisine ama adamlar 10 mm'lik telefona 16.000 mA koymuslar, bunu begenmedi. Kendisi de aldigi kiliftan memnun kalmadi herhalde. Haber linki burada.
forum.donanimhaber.com/...
Yanıtla
+2
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
SHADOW
1 yıl
editörün seçimi
agirligi dusundurur alirken en basta
benim note 4 bile cebe koydugunda esofmani asagi cekiyo(armor tarzi kilif var)
Yanıtla
+1
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
Ray Kurzweil
1 yıl
editörün seçimi
16000 mah patlasa cebinizde çocuğunuz olmaz lan resmen saatli bomba.
Yanıtla
+2
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
cabriyo
1 yıl
editörün seçimi
fazla ısınan işlemci diye birşey yoktur. zorlanan işlemci diye bir şey var. işlemciyi yavaş çalıştırır zorlamaz bu şekildede ısınmaz. bu durumda o işlemci ile pili beraber kullanabilir. açıkçası her gün leş samsungla fazladan pil taşımaktan ve ikisini ayrı ayrı şarj etmekten sıkıldım. çıkarsınlar böyle telefon alayım. vesteldende böyle 7-8000mah lık telefon çıkarmasını beklerim üst segment.
+ aldıktan 2 güncelleme sonrası yavaşlatılan üst segment samsung alacağıma gidip orta segment bir vestel alacam artık.
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
malkooklam
1 yıl
editörün seçimi
16000 olunca , ağırlıkta 300 gr gemi Çapa’sı gibi oluyor haliyle!
Hangi cebe koyarsanız, yürürken o tarafa doğru çekecektir,
Ceket cebini tavsiye etmiyorum, pantolon da kemeri bi tık daha sıkarsınız!
Yanıtla
+1
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
krkmz1666
1 yıl
editörün seçimi
Şarj aleti kaç mah kaç saatte şarj ediyor bu gavur icadını
Yanıtla
+1
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
Wanker
1 yıl
editörün seçimi
Nedense biraz gergin olduğunuzu düşünüyorum...
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
alemburda34
1 yıl
editörün seçimi
çok pasif olmuş bu bölüm cat ve range rover telefonlarıyla ilgili o kadar uzun konuşmadan bile belli. Burada kaç kişi o telefonları merak ediyor ki?
Yanıtla
+2
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
kenan_0
1 yıl
editörün seçimi
Hf hd h hd gibi şeyler ne anlama geliyor? En kaliteli hangisi?
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Daha Fazla Yok:
Siz eklemeye ne dersiniz?
Yorum Yaz
Forumda Yanıtla
B
I
U
"
İçerik Göm
DH Video
Twitter
YouTube
Instagram
Vine
Künye
BSC Oyun
IMDb
-
url
img
@
Nasıl eklemek istersiniz?
Misafir olarak yorum eklemeyi seçtiniz
anonim olarak
eklenecektir.
Üyeliğiniz ile
eklemeyi seçtiniz
veya
Üyeliğiniz ile
eklemeyi seçtiniz.
Giriş yapılmamış!
Yorum yapmak için giriş yapın veya e-posta adresinizi yazın.
Misafir?
şimdi
Kapat
yorumunuzun önizlemesi
Yorumunuz
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,5b izlenme · 1 hf.
24:45
4 kameralı Samsung Galaxy A9 detaylı analiz ve ön inceleme
14b izlenme · 5 ay
12:05
Mate 20 Pro Makro fotoğraf performansı | vLOG
9,5b izlenme · 6 ay
38:04
INTEL ve AMD'ye Çinli Rakip! | Kısa Devre
18,1b izlenme · 7 ay
12:51
Arabayı sat bunu al | Monster'dan Nvidia RTX 2080'li Tulpar T7 V18.3.2 17.3"
11,2b izlenme · 3 ay
30:13
AMD Radeon RX 590 geliyor | Kısa Devre
12,2b izlenme · 6 ay
15:59
MSI GP63 Leopard oyuncu dizüstüsü inceleme
8,7b izlenme · 5 ay
19:15
Barış Özcan ile Söyleşi | Kullandığı telefon ve kullanım şekli üzerine
16,1b izlenme · 8 ay
10:35
Mate 20 Pro kamera testi | Düşük ışıkta fotoğraf ve video
13,1b izlenme · 7 ay
04:50
Galaxy A7 ve A9'u bir de ondan dinleyin | Anıl Öztekin anlatıyor
5b izlenme · 7 ay
10:53
Tüketici Haklı | Sahte Borç Bildirimi ile Haciz Tehlikesi
698 izlenme · 3 sa.
yeni video
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,1b izlenme · 2 hf.
34:47
Kısa Devre | PC Donanımları ve teknolojileri programı
14,4b izlenme · 7 ay
09:13
Huawei P20 Pro kamera testi
14,3b izlenme · 8 ay
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
1,5b izlenme · 20 sa.
yeni video
20:30
Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus
902 izlenme · 20 sa.
yeni video
06:34
3 Kameralı Samsung Galaxy A7 ön inceleme
6,2b izlenme · 7 ay
Alternatif Görünümler
Alternatif Görünümler
Yeni DH'de
3 farklı anasayfa görünümü
bulunmaktadır. Alternatif görünümleri denemek isteyebilirsiniz, bu ayarı istediğinizde değiştirebilirsiniz.
Anasayfadaki içerikleri yan yana 3 veya 4 sütunlu olarak dizer.
Şu Anda Kullandığınız
Bu görünümde anasayfanızdaki içerikler, alt alta yatay dizilir.
Bu Görünüme Geç
İçerikler solda döşeme dizilir ve modüller için sağ sütun olarak ikiye ayrılır.
Bu Görünüme Geç
Geri Bildirim
DH V2 Beta Sürüm Geri Bildirimleriniz
İletişime geçmek istiyorsanız aşağıdan bir kategori seçiniz. Dilerseniz forumlarımızdaki
ilgili konu
altından da mesajınızı bize iletebilirsiniz.
Hata Bildirimi ve Teknik Konular
Diğer
Eski Görünüme Dönüş
Önceki DH görünümüne döndürüleceksiniz. Bize
DH V2 Beta
sürümünü kullanmama nedeninizi söylemek
isterseniz
formu doldurabilir veya
bu konuya
yazabilirsiniz.
Sadece Eskiye Dön
Tarayıcı Bildirimleri
DH’den anlık haber bildirimi almak ister misin?
Kendini tanımla, bildirim sayını seç!
Az Meraklı
(1-2 Bildirim)
Meraklı
(3-7 Bildirim)
Teknoloji Delisi
(7+ Bildirim)
Bu ayarı daha sonra değiştirebilirsiniz.
Şimdi Değil
Bildirimleri Aç
forum.donanimhaber.com/...
benim note 4 bile cebe koydugunda esofmani asagi cekiyo(armor tarzi kilif var)
+ aldıktan 2 güncelleme sonrası yavaşlatılan üst segment samsung alacağıma gidip orta segment bir vestel alacam artık.
Hangi cebe koyarsanız, yürürken o tarafa doğru çekecektir,
Ceket cebini tavsiye etmiyorum, pantolon da kemeri bi tık daha sıkarsınız!