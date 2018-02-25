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Mobilite: 16000mAh bataryalı telefon ve fazlası

1 yıl
7,3b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Mobil Dünya Kongresi için İspanya yollarına düşmeden önce çektiğimiz Mobilite'de hem yeni duyurulacak telefonlar hakkındaki beklentilerimizi hem de mobil dünyanın öne çıkan haberleri yorumluyoruz.

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m.can123 1 yıl
16.000 mah ciddi anlamda abartı. Üst segment ciahzlarda 5-6000 mah yapsalar. Şarjda 2-3 gün arası gitse yeterli olucak zaten. En azından 7+ - 8+ gibi 1 günü rahatlıkla çıkarsalar bile tamam :) Örnek note 8 stand by da o kadar çok pil tüketiyor ki. Cihazı kullansanızda kullanmasanızda akşam eve %20-30 civarında dönüyorsunuz. İphone pluslarda çok kullanınca şarjı ciddi hızlı tüketiyor. Yinede standart bir kullanıcı için(kendi adıma hiç oyun oynamam), günün sonunda iphonela daha uzun pil ömrüne sahip oluyorum.
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Tensi 1 yıl
Daha iki hafta olmadi, Mesut Bey iPhone X icin aldigi 3600 mA merdivenalti pilli kasayi tanitiyordu. Telefon okuz gibi oldu takinca, en az 15 mm. Agirligi da 300 gr filandi toplama galiba. Pil kapasitesini ikiye katlayabilmek icin onu kullanmak o zaman mantikli geldi kendisine ama adamlar 10 mm'lik telefona 16.000 mA koymuslar, bunu begenmedi. Kendisi de aldigi kiliftan memnun kalmadi herhalde. Haber linki burada.
forum.donanimhaber.com/...
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SHADOW 1 yıl
agirligi dusundurur alirken en basta

benim note 4 bile cebe koydugunda esofmani asagi cekiyo(armor tarzi kilif var)
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Ray Kurzweil 1 yıl
16000 mah patlasa cebinizde çocuğunuz olmaz lan resmen saatli bomba.
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cabriyo 1 yıl
fazla ısınan işlemci diye birşey yoktur. zorlanan işlemci diye bir şey var. işlemciyi yavaş çalıştırır zorlamaz bu şekildede ısınmaz. bu durumda o işlemci ile pili beraber kullanabilir. açıkçası her gün leş samsungla fazladan pil taşımaktan ve ikisini ayrı ayrı şarj etmekten sıkıldım. çıkarsınlar böyle telefon alayım. vesteldende böyle 7-8000mah lık telefon çıkarmasını beklerim üst segment.
+ aldıktan 2 güncelleme sonrası yavaşlatılan üst segment samsung alacağıma gidip orta segment bir vestel alacam artık.
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malkooklam 1 yıl
16000 olunca , ağırlıkta 300 gr gemi Çapa’sı gibi oluyor haliyle!

Hangi cebe koyarsanız, yürürken o tarafa doğru çekecektir,
Ceket cebini tavsiye etmiyorum, pantolon da kemeri bi tık daha sıkarsınız!
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krkmz1666 1 yıl
Şarj aleti kaç mah kaç saatte şarj ediyor bu gavur icadını
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Wanker 1 yıl
Nedense biraz gergin olduğunuzu düşünüyorum...
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alemburda34 1 yıl
çok pasif olmuş bu bölüm cat ve range rover telefonlarıyla ilgili o kadar uzun konuşmadan bile belli. Burada kaç kişi o telefonları merak ediyor ki?
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kenan_0 1 yıl
Hf hd h hd gibi şeyler ne anlama geliyor? En kaliteli hangisi?
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