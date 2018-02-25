Mobilite: 16000mAh bataryalı telefon ve fazlası

Mobil Dünya Kongresi için İspanya yollarına düşmeden önce çektiğimiz Mobilite'de hem yeni duyurulacak telefonlar hakkındaki beklentilerimizi hem de mobil dünyanın öne çıkan haberleri yorumluyoruz.

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