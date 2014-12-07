Mobilite: Ferrari FXX K, iPhone 6 klonu, 20.yıl özel PlayStation 4 ve dahası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Ender Yıldız, Ferrari FXX K ile hız dünyasına dalarken, iPhone 6 klonu, Huawei'in yeni 64-bit mobil işlemcisi, 20. yıl özel PlayStation 4, Bluetooth 4.2, Motorola'dan 4GB RAM'li akıllı telefon, 50MP kameralı Lumia 1030, HP'den Core M işlemcili fansız dizüstü bilgisayar, akıllı telefon ile göz sağlığı kontrolü ve daha pek çok farklı konuyu değerlendiriyorlar. İyi seyirler...
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Saygılarımla ..
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Adem adlı Operatörümüze bağlandınız.
Adem: Merhaba Yakup, size nasıl yardımcı olabilirim?
Yakup Demircioğlu: merhaba HTC Desire 820 ne zaman ülkemizde satışa sunulur acaba
Adem: Kontrol ediyorum, lütfen bekleyiniz.
Yakup Demircioğlu: bilginiz mevcutmudur
Adem: 15 aralıkta satışa çıkması beklenmekte yakup bey
Yakup Demircioğlu: satış fiyatı bellimidir acaba
Yakup Demircioğlu: ??
Adem: malesef değil yakup bey
Yakup Demircioğlu: teşekkürler iyi günler