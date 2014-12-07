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Mobilite: Ferrari FXX K, iPhone 6 klonu, 20.yıl özel PlayStation 4 ve dahası...

4 yıl
39,5b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Ender Yıldız, Ferrari FXX K ile hız dünyasına dalarken, iPhone 6 klonu, Huawei'in yeni 64-bit mobil işlemcisi, 20. yıl özel PlayStation 4, Bluetooth 4.2, Motorola'dan 4GB RAM'li akıllı telefon, 50MP kameralı Lumia 1030, HP'den Core M işlemcili fansız dizüstü bilgisayar, akıllı telefon ile göz sağlığı kontrolü ve daha pek çok farklı konuyu değerlendiriyorlar. İyi seyirler...
 

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DH Misafiri 4 yıl
Abi bu ''HTC DESİRE 820'' ne oldu bi heyecanla erdi bey bir video çekti dahada haber yok niye hala gelmedi acaba ve neden kimse bu cihazı konuşmuyor acaba tam fiyat performans cihazı aslına bakarsanız ve durumu htc yetkililerine sordum kimse bilmiyor bu nasıl iş anlamadım
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emiLL 4 yıl
videoyu daha yeni izledim . muazzam bir özeleştri duydum gerçekten tebrik ediyorum . Erdi Özüağ'ın sizden bi farkımız yok sadece bu sunumu yapma şansı bize düştü beni cebinden çıkaracak çok izleyici var yorumu takdire şayan.
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musa_unsal2005 4 yıl
Bluetooth teknolojisi bayağı ilerlemiş görünüyor. Ama 2016 dan önce efektif kullanım olmaz ayrıca bağlantı için modemlerde ayrı düzenek gerekebilir o da ayrı dert.
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Bi Dön Bak 4 yıl
Teşekkürler
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mcht0112 4 yıl
Arkadaşlar video başlangıcındaki müziğin adını bilen var mı?
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cecenorhan 4 yıl
Böyle bi teknoloji programı yaptığınız için teşekkürler. Ama sizin bazen unuttuğunuz bir yönünüz var siz araştırmacı teknoloji basınısınız ve diğer teknoloji haber sitelerinden ayıran özelliğinizde bu. Son dönemde çok popüler olan yerlilik ve yerli telefon üstünde durmuyorsunuz. Gidip general mobile dan discovery elite modeline niye Güncelleme çıkarmıyorsunuz niye Android 5 i geçtim 4.4 bile gelmedi (tabi artık gelecekse Güncelleme affettirmek için 5.0.1 olsun) diye hesap sormuyorsunuz. Gidip Arçelik Beko ya niye akıllı telefon yapmıyorsunuz diye bizim adımıza baskı yapmıyorsunuz, hesap sormuyorsunuz. Ben şahsen Beko nun üst seviye akıllı telefonlarını bekliyorum ve bunda geç bile kaldılar. Hatta fabrika aşamalarını görmek istiyoruz illa ki national georaphic gelmesini çekmesini beklemeyin. Vestel in venüs hakkında hikayesini projelerini merak ediyoruz.Yapıcı eleştiri diyorsunuz ya buyrun ve sizden biran önce hatta mümkünse haftaya bunu gerçekleştirin ??
Saygılarımla ..
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mortuary6 4 yıl
Teşekkürler Eğlenceli bir program olmuş yine... Geyik yapmazsanız izlemem :D bu bilgileri diğer sitelerde de bulabiliyoruz maksat sizin eğlenceli keyifli bir şekilde içeriği bizlere vermeniz.
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Hyponsoinage 4 yıl
Lumia 50 mp
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rcelik21 4 yıl
Güzel olan Playstation değil yaşımızdı, şimdi 32 yaşına geldim, çocukken her şey daha güzeldi, şu an Playstation 4 alabiliyorum ama içimden gelmiyor ama o kadar isteyip de alamadığım Playstation 2 hala kalbimde yaradır.
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joebloed 4 yıl
HTC 820 ÇIKIŞ TARİHİ SONUNDA BELLİ OLDU
Size yardımcı olacak operatör bulunurken lütfen bekleyin...
Adem adlı Operatörümüze bağlandınız.
Adem: Merhaba Yakup, size nasıl yardımcı olabilirim?
Yakup Demircioğlu: merhaba HTC Desire 820 ne zaman ülkemizde satışa sunulur acaba
Adem: Kontrol ediyorum, lütfen bekleyiniz.
Yakup Demircioğlu: bilginiz mevcutmudur
Adem: 15 aralıkta satışa çıkması beklenmekte yakup bey
Yakup Demircioğlu: satış fiyatı bellimidir acaba
Yakup Demircioğlu: ??
Adem: malesef değil yakup bey
Yakup Demircioğlu: teşekkürler iyi günler
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