Mobilite: Ferrari FXX K, iPhone 6 klonu, 20.yıl özel PlayStation 4 ve dahası...

Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Ender Yıldız, Ferrari FXX K ile hız dünyasına dalarken, iPhone 6 klonu, Huawei'in yeni 64-bit mobil işlemcisi, 20. yıl özel PlayStation 4, Bluetooth 4.2, Motorola'dan 4GB RAM'li akıllı telefon, 50MP kameralı Lumia 1030, HP'den Core M işlemcili fansız dizüstü bilgisayar, akıllı telefon ile göz sağlığı kontrolü ve daha pek çok farklı konuyu değerlendiriyorlar. İyi seyirler...

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