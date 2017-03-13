Mobilite: Galaxy S8, Nokia 3310 ve dahası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin yeni bölümünde merakla beklenen yeni nesil akıllı telefonlar mercek altına alınıyor. Erdi Özüağ ve Mesut Çevik'in yorumlarıyla süper telefonlar ve Nokia 3310 efsanesinin devamı burada.
Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Bu hafta Mobil Dünya Kongresi'nde kullandığımız telefonları değerlendiriyoruz. Nokia 3310, Huawei P10 ve Sony Xperia XZ Premium ile birlikte Samsung Galaxy S8 hakkında her şey.
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Xperia XZ Eylül ayında tanıtıldı 7 Ekim'de Türkiye'deydi.
Apple modası geçmiş özellikleri koymuyor demişsinizde suya dayanıklılık çift hoparlör gibi özellikleri "sanki sihirli" diye reklam yapan kim?
iPhone ile Android'i kıyaslamayın diyorsunuz siz neden kıyaslıyorsunuz?
Asus 2X Zoom'a wow deniyor G6'da geniş açılı çekince çamur atılıyor... Sanki Asus gerçek optik zoom yapıyor mercek hareket ettirip.
HDR içerik için sıkıntı muhabbeti yapılıyor konu XZ olunca G6da yok aynı konu... EEe bide G6'da izlediğin içerikler o ekran formatında kenarlar boş kalıyor ne anladın bahsetmeyi unuttunuz sanırım?
P10'un olayı ne bahsetmediniz kamera ok gerisi? En dolu paketmiş ya hani fuardaki?