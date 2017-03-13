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Mobilite: Galaxy S8, Nokia 3310 ve dahası...

2 yıl
40b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümünde merakla beklenen yeni nesil akıllı telefonlar mercek altına alınıyor. Erdi Özüağ ve Mesut Çevik'in yorumlarıyla süper telefonlar ve Nokia 3310 efsanesinin devamı burada.
Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Bu hafta Mobil Dünya Kongresi'nde kullandığımız telefonları değerlendiriyoruz. Nokia 3310, Huawei P10 ve Sony Xperia XZ Premium ile birlikte Samsung Galaxy S8 hakkında her şey. 

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Kefelon 2 yıl
Sonunda YouTube, ağlamak istiyorum


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brhndrn 2 yıl en beğenilen
Çok şükür YouTube kullanılmaya başlanmış..
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Xtrud 2 yıl
Uzun süredir bu kadar vasat bi mobilite izlememiştim. Çelişkilerle dolu...
Xperia XZ Eylül ayında tanıtıldı 7 Ekim'de Türkiye'deydi.
Apple modası geçmiş özellikleri koymuyor demişsinizde suya dayanıklılık çift hoparlör gibi özellikleri "sanki sihirli" diye reklam yapan kim?
iPhone ile Android'i kıyaslamayın diyorsunuz siz neden kıyaslıyorsunuz?
Asus 2X Zoom'a wow deniyor G6'da geniş açılı çekince çamur atılıyor... Sanki Asus gerçek optik zoom yapıyor mercek hareket ettirip.
HDR içerik için sıkıntı muhabbeti yapılıyor konu XZ olunca G6da yok aynı konu... EEe bide G6'da izlediğin içerikler o ekran formatında kenarlar boş kalıyor ne anladın bahsetmeyi unuttunuz sanırım?
P10'un olayı ne bahsetmediniz kamera ok gerisi? En dolu paketmiş ya hani fuardaki?
Uzun süredir bu kadar vasat bi mobilite izlememiştim. Çelişkilerle dolu...Xperia XZ Eylül ayında tanıtıldı 7 Ekim'de Türkiye'deydi.Apple modası geçmiş ...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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kykc 2 yıl
30.10 da Htc den bahsederken Mesut Çevik müzik dinlediği cihazın V20 olduğunu söylüyor galiba ve ardından kulaklık kalitesinden bahsediyorlar fakat hangi cihazdan bahsettiklerini anlayamadım. Bir HTC modeli mi yoksa LG V20 mi?
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faysan 2 yıl kykc
kykc
30.10 da Htc den bahsederken Mesut Çevik müzik dinlediği cihazın V20 olduğunu söylüyor galiba ve ardından kulaklık kalitesinden bahsediyorlar fakat hangi cihazdan bahsettiklerini anlayamadım. Bir HTC modeli mi yoksa LG V20 mi?

Htc u ultradan bahsediyor.Bu arada mobil kongre olalı 1 ay olacak neredeyse fakat p10 incelemesi göremedik hala erdi beyin bu konuda sözü vardı bekliyoruz hala...
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blackzeros 2 yıl
phonearena.com/...
phonearena ise yarar bir is yapmıs bu lg g6'da kullanılan ve samsungtada kullanılacak 18:9 ekranların 16:9 icerigi goruntulerken 5,2 inch ekran gibi olacagini hesaplamıs.
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WaylandIZMIR 2 yıl
1- iphone kamerası gerçekten rezil bir kamera.
2- iphone tasarımı bir an önce değiştirmeli. S8 in yanında tasarım konusunda anaokulu çocuğunu gibi kaldı iphone.
3- iphone 5000 mah'li bataryaları görmeli
4- Erdinin dediği gibi note 7 kasasının içine IOS entegre edeceksin. Offff ki ne offf
5- dediğiniz gibi bu piyasa da apple ve samsung var. Gerisi hava civa. Sony bile %2 pazar payında kalan bir dünyada 2 kral var gerisi yalan.
6- çok güzel programdı. Teşekkürler
7- ben maalesef iğrenç kameralı iphone 6 plus kullanıcısıyım.
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___Lawyer___ 2 yıl
Son haftalarda yaptığınız en iyi mobiliteydi. Emeğinize sağlık.
S8 gerçekten tasarım harikası olmuş ama iPhone 8 sızıntılarda olduğu gibi S8 vari gelirse 2017 Ekim itibariyle Android tarafında Samsung dahi tıkanma noktasına gelir. Bu kadar yakın fiyatlarla s8 kadar güzel görünen bir iPhone standart kullanıcı için her zaman daha fazla tercih edilesi olacaktır.
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___Lawyer___ 2 yıl
Son haftalarda yaptığınız en iyi mobiliteydi. Emeğinize sağlık.
S8 gerçekten tasarım harikası olmuş ama iPhone 8 sızıntılarda olduğu gibi S8 vari gelirse 2017 Ekim itibariyle Android tarafında Samsung dahi tıkanma noktasına gelir. Bu kadar yakın fiyatlarla s8 kadar güzel görünen bir iPhone standart kullanıcı için her zaman daha fazla tercih edilesi olacaktır.
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zafercalskan 2 yıl
Note 7'de sorun çıkmasına sevinmedim değil aldığım s7 edge tek amiral gemisi kaldı ve fiyatı düşmediği gibi almayabileceği note 7 özelliklerinin hepsini aldı güncellemeyle.
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Giresunlufuk 2 yıl
Sonunda YouTube. Artık rahat rahat izleriz.
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anldrms34 2 yıl
SlowMotion'ı sürekli kullanıyorum. Xiaomi cihazımda! elma armut kel mahmut*
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hakan985 2 yıl
Donanımhaber ekibinden naçizane izleyici olarak ricamdır
Youtube den vazgeçmeyin aynı anda oraya da yüklensin bmyle çok iyi oldu
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3arbar 2 yıl
bu arada samsung un android tarafında ön plana çıkmasının nedenlerini hiç düşündünüz mü?misal nokia dan boşalan koltuğu sony htc vs değilde samsung un doldurması.
güney kore amerikanın en yakın ve ayrılmaz müttefiki konumunda.
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TeufeL-07 2 yıl
Erdi Özüağ Recep ivediğe benzemiyormu ?
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