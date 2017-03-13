Mobilite: Galaxy S8, Nokia 3310 ve dahası...

Mobilite'nin yeni bölümünde merakla beklenen yeni nesil akıllı telefonlar mercek altına alınıyor. Erdi Özüağ ve Mesut Çevik'in yorumlarıyla süper telefonlar ve Nokia 3310 efsanesinin devamı burada.

Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Bu hafta Mobil Dünya Kongresi'nde kullandığımız telefonları değerlendiriyoruz. Nokia 3310, Huawei P10 ve Sony Xperia XZ Premium ile birlikte Samsung Galaxy S8 hakkında her şey.