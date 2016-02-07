Mobilite: LG G5, Galaxy S7, Xperia C6 ve dahası...

Erdi Özüağ ve Mesut Çevik'in hazırlayıp sunduğu Mobilite'nin yeni bölümünde 2016'nın amiral gemi akıllı telefonları başta olmak üzere mobil dünyada öne çıkan gelişme ve haberler yer alıyor.

Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik, LG G5 başta olmak üzere Galaxy S7, Xperia C6 ve gündemdeki diğer konuları değerlendiriyorlar.