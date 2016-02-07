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Mobilite: LG G5, Galaxy S7, Xperia C6 ve dahası...

3 yıl
40,3b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Erdi Özüağ ve Mesut Çevik'in hazırlayıp sunduğu Mobilite'nin yeni bölümünde 2016'nın amiral gemi akıllı telefonları başta olmak üzere mobil dünyada öne çıkan gelişme ve haberler yer alıyor.
Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik, LG G5 başta olmak üzere Galaxy S7, Xperia C6 ve gündemdeki diğer konuları değerlendiriyorlar.
 

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Stand Alone 3 yıl en beğenilen DH Misafiri
DH Misafiri

İPhone 6s Plus satın aldım. Kamerası iyi, şarj süresi iyi, mağaza iyi, facetune ve picsplay uygulamasını telefona yükledikten sonra fotoğraf konusunda oldukça iyi şeylerde ortaya çıkıyor.

Aşağı yukarı 4000 TL, bırak da bir zahmet iyi olsun. Şöyle komik komik yorumlar yapıp da kendinizi gülünç duruma düşürmeyin.
DH MisafiriİPhone 6s Plus satın aldım. Kamerası iyi, şarj süresi iyi, mağaza iyi, facetune ve picsplay uygulamasını telefona yükledikten...
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Yanıtla +26
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OverClocK1ng 3 yıl
LG nin G4 de ses çıkışı iyiydi. Ayrıca ergonomisi falan da iyi ama G2 deki gibi ekran-çerçeve oranını yükseltmesi lazım. Benim bildiğim bir şeyin yeni modeli, eski modelinin üzerine koyar. G2 deki ekran-çerçeve oranı G3 den de G4 den de daha iyi. Bu nasıl dizayn anlamıyorum.
LG nin G4 de ses çıkışı iyiydi. Ayrıca ergonomisi falan da iyi ama G2 deki gibi ekran-çerçeve oranını yükseltmesi lazım. Benim bildiğim bir şeyin yeni modeli, e...
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1 Yanıt Yanıtla +22
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ataince 3 yıl
Artık şu arkaplanı değiştirme vakti gelmiş. İçim bunaldı arkadaki mor renkli bilgisayar yazılımı arka plandan ve diğerlerinden. Şöyle bir açık renk kitaplık falan koyabilseniz keşke.
Artık şu arkaplanı değiştirme vakti gelmiş. İçim bunaldı arkadaki mor renkli bilgisayar yazılımı arka plandan ve diğerlerinden. Şöyle bir açık renk kitaplık fal...
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teknokaptan 3 yıl
S7 icin spnapdragon 820 almak isteyen bana ulasabilir amerikadan gonderim yapiyorum.
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-The Difference- 3 yıl
Samsung S7 modelinde bangır bangır geldiği gibi Note 6 serisinde de bangır bangır geliyor. Söylentiler doğruysa 6gb ram, 27mp birincil kamera, Android 6.0, 32, 64, 128 dahili depolama, 3.1 GHz Exynos + Snapdragon yonga seti. Bunlar gerçekten etkileyici özellikler.
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Biyturs_OnSr 3 yıl
Mesut Çevik bayağı saçmaladı Surface Book bölümünde. Ben olsam almam dedi, Erdi bey geliştiriciler alır dedi, oraya atlayıp onlarda almaz son kullanıcılar da almaz diyor hemen
Ben almam deyip bıraksa bir şey demeyeceğim ama başkalarının adına da yorum yapıyor hemen. Ben bilirim ayaklarını bıraksa program tadından yenmeyecek..
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man utd 3 yıl
S7 de baya baya gelişme var gibi..Baydı artık aynı serinin bı tık işlemci bi tık kamera iyileştirilmiş "amiral gemi"leri..
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Frank H. Netter 3 yıl
g5
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aliofage 3 yıl
A serisi inceleme bekliyoruzzz
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1BilimAdamı 3 yıl
Dizüstü pc ve windows tablet pazarını bende çözemedim.Zamanında 1550ye 14inç iyi bi asus ultrabook aldım ama şuan pazarda bunun muadili ürün yok.Windows tabletleri ise devrimsel görüyodum 9inç ve kalemli hdmi ve usb girişli olanları 300-350 dolara piyasayı sallar diye tahmin ediyordum ama benzer konfigirasyonda ürün çıkmadı çıkanlarda nedense pahallı olup tutmadı.Üreticiler windows ürünlerde ufak bir inovasyon yapınca fiyarlar uçuyor(yoga serisi zen serisi vs.)
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faysan 3 yıl
Sayın Mesut Bey ve Erdi bey sitenizde ülkemize gelmemiş birçok telefonun incelemesi mevcut,Ancak eylül ayında tanıtılmasına rağmen özellikleri ile de dikkat çeken bir telefon olan Meizu Pro 5 modelinin detaylı incelemesini sitenizde ne zaman görebileceğiz ? Saygılarımla...
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Pi 3 yıl
Umarim g5 adamakilli gelir de samsunga nal toplatir. Artik samsungun ayaklarının biraz yere basmasi lazim.



Bir samsung kullanicisi
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turker03 3 yıl
Dolar 3 tl olmuş, nerede öyle 10 sene önceki gibi kur seviyeleri. Dışarıdan gelen tüm ürünler pahalı. Dolar 1.5 tl olsa sattamazlar tabi ki bu fiyatlara
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