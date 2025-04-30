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    ChatGPT rakibi Meta AI uygulaması kullanıma sunuldu

    Meta, ilk bağımsız yapay zeka uygulaması olan Meta AI'ı kullanıma sundu. Meta AI, Instagram, WhatsApp, Messenger ve Facebook'a entegre çalışıyordu ancak artık ayrı bir uygulama olarak indirilebiliyor.

    Meta AI yapay zeka uygulaması ios & android indir Tam Boyutta Gör
    Meta, Meta AI'yı WhatsApp, Instagram, Facebook ve Messenger'a entegre ettikten sonra bağımsız bir yapay zeka uygulaması olarak kullanıma sundu. Meta'nın LlamaCon etkinliğinde tanıtılan uygulama, kullanıcıların ChatGPT ve diğer yapay zeka asistan uygulamalarına benzer şekilde bir uygulamada Meta AI'ya erişmesini sağlıyor.

    Meta yapay zeka uygulaması özellikleri

    Meta AI uygulamasının Llama 4 ile oluşturulduğu belirtildi. Meta, uygulamanın sesli görüşmeler etrafında tasarlanmış daha kişisel bir yapay zeka oluşturmaya yönelik ilk adımı olduğunu söylüyor. Meta AI uygulamasını indirdikten sonra, Meta AI sizi tanımak için kişisel sorular soruyor. Meta AI konuşması kolay ve etkileşime geçmek için doğal olacak şekilde geliştirilmiş.

    Meta AI ses özellikleri çoklu görev yaparken arka planda kullanılabiliyor; böylece YZ ile konuşmaya devam ederken diğer uygulamaları kullanabiliyorsunuz. Meta, sesli görüşmelerin kişisel, alakalı ve sohbet havasında gerçekleşeceğini belirtiyor. Yalnız; sesli görüşme özelliği Türkiye’de kullanılamıyor.

    Meta AI uygulamasıyla sesli veya yazılı olarak görüntü oluşturma ve düzenleme de yapılabiliyor. Daha da önemlisi, hakkınızdaki gerçekleri hatırlayabiliyor ve bağlama göre ayrıntıları seçebiliyor. Ayrıca, daha kişiselleştirilmiş yanıtlar sağlamak için profiliniz ve etkileşime girmek istediğiniz içerikler gibi Meta platformlarında daha önce paylaştığınız bilgileri de kullanabiliyor.

    Meta AI uygulaması, iOS (iPhone & iPad) ve Android kullanıcıları için indirilmeye açıldı:

    Meta AI Meta AI Meta AI Meta AI Meta Platforms, Inc. Productivity Ücretsiz 163,2 MB

    Meta AI Meta AI Meta AI Meta AI Verimlilik Ücretsiz

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