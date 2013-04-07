Mobilite: LG'den Galaxy S4'e rakip Optimus G Pro, Mercedes'in teknoloji dolu otomobili, çift SIM kartlı HTC One, cep telefonları 40 yaşında...

Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu! LG'nin 5-inç ekran boyutu ile Samsung Galaxy S4'e rakip Optimus G Pro modeli, Mercedes'in teknoloji donanımı ile dikkat çeken yeni S serisi otobomoili, çift SIM kartlı HTC One, Samsung'un yeni Ultrabook modeli, Galaxy Ace 3, Nvidia'nın Tegra 5 açıklamaları ve 40. yaş gününü kutlayan cep telefonlarının başlangıç öyküsü Erdi ÖZÜAĞ ve Ender YILDIZ tarafından yorumlanıyor.

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