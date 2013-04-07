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Mobilite: LG'den Galaxy S4'e rakip Optimus G Pro, Mercedes'in teknoloji dolu otomobili, çift SIM kartlı HTC One, cep telefonları 40 yaşında...

6 yıl
8,3b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu! LG'nin 5-inç ekran boyutu ile Samsung Galaxy S4'e rakip Optimus G Pro modeli, Mercedes'in teknoloji donanımı ile dikkat çeken yeni S serisi otobomoili, çift SIM kartlı HTC One, Samsung'un yeni Ultrabook modeli, Galaxy Ace 3, Nvidia'nın Tegra 5 açıklamaları ve 40. yaş gününü kutlayan cep telefonlarının başlangıç öyküsü Erdi ÖZÜAĞ ve Ender YILDIZ tarafından yorumlanıyor.
 

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orain 6 yıl en beğenilen
daha videoyu izlemeden samsung apple yazıp terkedenler var. çok aptallaştık ülke olarak üzülüyorum
1 Yanıt Yanıtla +24
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gdervisoglu 6 yıl
Ben Samsung'un bu yıl yapılan açıklamalar doğrultusunda çok yüksek satış rakamlarına ulaşacağını zannetmiyorum.. Zira geçen yıla oranla, rakipleri çok daha güçlü ve iddialı modeller ile geliyorlar.. HTC, Sony ve Nokia gibi firmalarda Samsung'un pastayı tek başına yemesine izin vermeyeceklerdir.. Samsung'a en ciddi darbeyi de , HTC'nin bu yıl One modeli ile vuracağını düşünüyorum.. Geçtiğimiz yıllarda, S3'ün çıktığı zamanlarda karşısına Ne sony iyi ve iddialı bir modelle çıkabildi ne de HTC.. Ne de Nokia.. Şimdi ise piyasada çok daha güçlü cihazlar var..
Samsung'un da bu açıklamalarını tamamen gövde gösterisi olarak görüyorum.. Bakalım zaman ne gösterecek..
Ben Samsung'un bu yıl yapılan açıklamalar doğrultusunda çok yüksek satış rakamlarına ulaşacağını zannetmiyorum.. Zira geçen yıla oranla, rakipleri çok daha güç...
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aulkem 6 yıl
Nvidia grafik işinin üst segmentteki taçsız kralı. Yılların deneyimini ve argesini arkasına alıp bi mobil dünyada da bi seyler yapmaya çalışıyo. Yalnız fermi mimarisi gibi bu geç kalmış oldu sanırım. Bu arada adreno 320 kullanıcısı olarak qualcom'un şaka yaptığını düşünüyorum :)
BMW agresif ve spor görünümden şaşmadığı için tercihim oldu her zaman. Bu arada Mercedes demişken yeni A sınıfı da konuşulmalı :)
Son olarak Samsung'a gelecek olursak, firmalar her zaman aşması zor hedefleri şirket stratejisi olarak koyarlar. Muhtemeln bu söylenen laf geçen sene planlanmış bir rakamdır. Ama dünyanın tamamının bu denli akıllı telefonlara doyduğunu düşünürsek de bence 500m rakamı bu sene için aşılabilecek bir çıkta değil.
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free4200 6 yıl
güzel program emeğinize sağlık..
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whitewolf1907 6 yıl
southname
birazdan samsung fanları gelip yorum yazmaya başlarlar. edit: sony her zaman 1 numaradır

yorum yazmaya tenezzül etmemişler. eksiyi basıp geçmişler :)))
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PsychicPower 6 yıl
"17.32 Belki de aptal televizyonunuzu smart tvye dönüştürebileceğiniz bir kutu olacak"
Erdi hocam kahkahalar attım süpersiniz.
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Master_Evil 6 yıl
şu yerimizi alalım, önlerden, kim ne derse desin apple tarzı yorumcuları banlayın artık ya
nvidia bu yapar mı yapar, mobil gpu alanında son sözü söyleyecektir, tek ihtiyaçları düşük tüketim
mercedes s klasse'nin yanında bmw 7nin esamesi okunmaz yapmayın
samsung'un 500m satış hedefine ulaşabileceğini düşünmüyorum ama yaptıkları 400m'luk satışı hakediyor
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bocekgrafik 6 yıl
Geçen hafta olmayan konu içeriği yine yapılmamış video kenarında. Bu sebeple seyretmeyeceğim. Konuyu takip edenler bile bu sebeple azalıyor farkındaysanız. Bunun eksikliğinin etkisi büyük bence.
İyi forumlar.
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Dexstz 6 yıl
Konuyu fanatikler basmış
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teddybear01 6 yıl
Artık değiştirin şu playerı. Takılma var, zaman zaman videoalrı açmıyor, sapıtıyor. HTML 5 hiç açılmıyo bile bende. Youtube'a upload etseniz yada başka bir player kullansanız?
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Jacobıan 6 yıl
samsung yapıyor ya
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DH Misafiri 6 yıl
Güzel bölümdü, teşekkürler.
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DH Misafiri 6 yıl
Mercedes S serisi çıtayı yükseltmiş.Artık rakibi BMW 7 ve Audi A8 değil Bently ve Rolls Royce olmuştur bence.
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war3z 6 yıl
Elinize sağlık
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