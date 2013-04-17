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Mobilite: Samsung Galaxy Mega 6.3, Xperia Z yaygın satışta, HTC'nin finansal kaybı sürüyor, Çinlilerden meydan okuyan telefonlar ve daha fazlası...

6 yıl
11,3b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite yepyeni ve dop dolu bölümüyler karşınızda. Samsung'un dev ekranlı yeni nesil akıllı telefon Galaxy Mega 6.3'ün detayları, Sony Xperia Z Türkiye'de yaygın satışta, HTC'nin finansal sonuçları olumlu sinyaller vermiyor, Çinlilerden dünyanın en ince akıllı telefon, Nokia'nın yeni Lumia'ları, aksiyon kameraları, Facebook Home - HTC First, Apple ve Samsung arasındaki yonga üretim ortaklığından son gelişmeler ve çok daha fazlası, Erdi ÖZÜAĞ ve Ender YILDIZ'ın sunumuyla Mobilite'nin yeni bölümünde. 
 

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kcankaynak 6 yıl en beğenilen
Hepinizin affına sığınarak Xperia Z hakkında şu 2 konuya açıklık getirmek istiyorum :
1- Ekran
Ne kadar araştırdınız ne kadar incelediniz bilmiyorum ancak Xperia Z'nin EKRAN TEKNOLOJİSİ "TFT". Ne Super AMOLED ne IPS. Yani eski bir teknoloji. Alt piksel dizilimi RGB olsa da, kontrast bakımından oldukça eski bir teknoloji. Ekranın çok iyi olduğunu savunanların kaynağı Bravia Engine-2 yazılımsal desteğine sahip olması. Bakın bu bir yazılımsal destektir donanımsal özelik değildir. Bu yüzden video ve film gibi konularda en iyisi olsa da ne kontrast, ne renk oranı ne de parlaklık konusunda piyasadaki top model rakiplerinin hepsinden geride. "Ekran leş bu ne lan" gibi birşey söz konusu değil ancak bu cihazın fiyatı 500 lira değil bu yüzden TFT gibi eski bir teknolojiyi kabullenmem söz konusu değil. Bu fiyata rakipleri yaptıysa Sony'de pekala yapabilirdi.
2- Oyun Performansı
Xperia Z'nin olağanüstü oyun performansı verdiğini iddia edip, Youtube videoları atan arkadaşlara 2 sorum olacak. İlk olarak o cihazların OC yapılmadığını nereden biliyorsun ? Kullanan kişi SU ya da Toolbox ile işlemci frekansını hiç gösterdi mi ? Gösterdi diyelim ikinci olarak neredeyse tüm videolar (gözümden kaçan varsa yazının başında da dediğim gibi affola) 5-6 dakikalık. Hadi 10 dakika diyelim, bu videoların çoğunda oyunu açıp 2 hoplayıp zıplayıp 1 yarış bitirip kapatıyor. Sevgili saygıdeğer kardeşlerim ezmek için söylemiyorum ancak eğer elinizde Galaxy Ace ya da Tegra-2'li bir cihaz yoksa, kaçınız bir Real Racing 3'ü, bir Most Wanted'ı, bir Batman'i, bir MC4'ü 2 dakika oynayıp kapattı ? O alet daha ısınmaya başlamadan videoyu çeken şahıs oyunu kapatıyor. Yahu 2 milyar veriyorum 2 milyar be bi zahmet 1-2 dakika kasmadan oynatsın. MC4 denen oyunu eski dandik Galaxy Note'um bile kasmadan 6-7 dakika oynatabiliyor. Xperia Z'yi denedim ve cihaz 10 dakika civarında ısınmaya buna tekabül olarak abuk subuk kasma ve frame atlamaları yapmaya başladı. Şu anda piyasada satılan hiçbir Full HD'li cihaz bu çözünürlükte parasını hak edecek oyun deneyimini sunmuyor. Lütfen mantıklı yorumlar yapın, sağdan soldan izleyip birebir denemeden yorum yapmayın. Eleştiri de yapabilirsiniz ancak ne ben, ne benim gibi düşünenler, ne de bu site yöneticileri sizin vereceğiniz 2 milyardan pay almayacağız. Bu yüzden hakaret etmeye, aşağılamaya ya da işkembeden atmaya gerek yok. Hiçbirimiz manyak değiliz ya da hiçbirimize Apple ya da Samsung "Al şu parayı Xperia Z'yi karala" demedi. Sürç-i lisan ettiysem affola.
Hepinizin affına sığınarak Xperia Z hakkında şu 2 konuya açıklık getirmek istiyorum :1- EkranNe kadar araştırdınız ne kadar incelediniz bilmiyorum anc...
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2 Yanıt Yanıtla +34
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Gladiotürk 6 yıl
Xperia Z Aldım kullanıyorum. Ekranı sharp çıktı ve Ender beyin Sağdan baktım soldan baktım yan yatırdım renkler kayboldu dediği şeylerin hiçbirisi yok arkadaşlar... İnanmayan gider bir şekilde test eder...
Xperia Z Aldım kullanıyorum. Ekranı sharp çıktı ve Ender beyin Sağdan baktım soldan baktım yan yatırdım renkler kayboldu dediği şeylerin hiçbirisi yok arkad...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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General. 6 yıl
Xperia Z diyor gidiyorum
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1 Avatar
durmanow 5 yıl
Ben bu siteye girdiğimde genellikle telefon haberleri ve PC parçaları ile ilgili haberler görüyorum hoş başka haberler de var ama televizyon ile ilgili neredeyse hiç yok mesela TV reklamlarında sık çıkan Samsung Smart TV incelenebilirdi,Türkiye'de PC oyunları oynayan çok fazla kişi var onlar için yeni çıkan oyunlar daha fazla incelenebilir
SAYGILARIMLA İYİ AKŞAMLAR
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ArşimetinHamamTası 6 yıl
Htc finansal kayipta olsa nolur
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citykhan 6 yıl
Htc batar mı batar? Ürün desteği ve kullanıcıyı yarıyolda bırakması güvensizlik sebebidir. Bu kadarçok üst model çıkartması alanı pişman ediyor. Bence sony pazarlama ve stratejide doğru yolda.
Samsung galaxy s4 e gelince ürünü arkadaşım aldı. Elime aldığımda kullanımı rahat bir telefon ama görselliği ve tasarımı benim hoşuma gitmedi. Şu an galaxy s2 kullanıyorum ve bu telin tasarımına samsung bence mutlaka dönmesi geerkli.
Programa gelince biraz fazla uzun ve cümlelerinizde arada bir es verip az ama öz konuşsanız sanki daha iyi olucak.
Bide bahsettiğiniz konuların dakikalarını ve adlarını yazarsanız ilgilendiğimiz konuyu daha kolay bulur ve dinleriz.
Firmalarla ilgili yorumlarınıza tamamen katılıyorum.Sonuçta bu ülkede binlerce telefon satan firmaların Sizleri ve dolayısıyla bizleri ne kadar ciddiye aldığı sizlere yaklaşımından belli.
Örneğin samsung galaxy s2 den örnek verirsem android 4 sürümlerini vietnam veya bir sürü küçük devlet(nüfus ve satış açısından) Türkiye için hala yayınlamadı. Diğer firmalardan söz dahi etmiyorum.
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sacid55 6 yıl
Merhabalar..
Forumlara veya yorumlara çok fazla katılmasam da DH videolarını evde tarayıcıyı plazmaya yönlendirerek bir TV programı izlercesine ailemle izliyorum (bu noktada belki bir tv ile anlaşıp program da yapılabilir) . çoğu zaman söylenenlerin ne manaya geldiğini aileme ben açıklıyorum FAKAT sayın erdi Özüağ bazen kendini o kadar kaptırıyor ki ben bile onun hızına yetişemiyorum,ne dediğini anlayamıyorum :) Hızlı konuşmak bir yerde zekanın belirtisi fakat derdini anlatabilmek her şeyden daha önemlidir diyorum. Erdi bey lütfen biraz daha yavaş konuşun, biz sizi 2 saat de dinleriz,4 saat de ... Sonuçta videolarınız çok profosyonel ve herkese hitap ediyor..teşekkürler...
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Avorlair 6 yıl
Xperia Z ye yönelik hak verdiğim ve vermediğim bazı noktalar var,
- Takmışsınız telefona farklı açıdan bakınca ekranı berbat diye, gidip kullandım telefonu yan açılara getirdim ve abarttığınız kadar bir rahatsızlık yok ortada, o telefonu yan kullanacak kadar sıkıntılı birini ben daha görmedim, uzun bir süre de görmeyiz düz bakıyoruz o ekranlara, değiştirin şu algınızı.
- Donanım konusunda Xperia Z nin işlemcisine karşı yönelttiğiniz eleştiriyi doğru buluyorum, ben de özelliklerini ilk gördüğümde neden Snapdragon 600 kullanmamışlar dedim. Ama fazlasıyla hızlı mı? Yetiyor mu? 1700 TL lik bir cihaza göre mükemmel mi? Evet. Ve 720p ekran kullansalardı bazı oyunlarda optimizasyon sorunu ortaya çıkmazdı, kaldı ki oyun üreticilerinin optimizasyon problemini bir telefona mal etmek hata olur, ve kısa zamanda bu sorunun giderilceğine de eminim 1080p telefonlar gittikçe yaygınlaşıyor çünkü.
- Kimse Sony arayüzünden bahsetmiyor nedense? Samsungun oyuncak gibi Touchwiz arayüzünü kullanmak açıkçası benim hoşuma gitmiyor, Sony Timescape arayüzündeki görsellik karşısında Touchwiz in adı bile geçemez. Sony her seride Timescape i güncelleyip daha da görsel bir şov haline getiriyor. Ama Samsung maalesef 3-4 yıl öncenin Java platformundan kalma görselliğe sahip Touchwiz ile yoluna devam ediyor. Bu durumdan Note 2 sahibi olan kardeşim de çok şikayetçi.
- Xperia Z Exmor RS sensörlü bir kameraya sahip ve IPhone 5 in iSight kamerasından üstündür, buyrun efenim youtube.com/...
Unutmayın ki, iPhone un 8mp kamerasının Android bir telefonun yaklaşık 10-12mp lik kamerasına denk bir performansı olabiliyor, mükemmel ios yazılımının avantajı buna dahildir, kamera konusunda Sony yi tebrik etmek lazım.
- Güncellemeler konusunda Sony e çamur atmış gibi duruyorsunuz, evet Samsung güncelleme konusunda Sony den daha iyi bir performans yakalamış durumda ve bu Sony nin kötü olduğu anlamına kesinlikle gelmez, kaldı ki Xperia Z den bahsediyoruz, amiral gemisi bir telefondan, en az 2 sene daha sürekli güncel kalacak bir telefondan, varıp da alt segment bir telefondan bahsetmiyoruz.
- Ve üzerinde çoook az durduğunuz noktaya, tasarım, bana göre piyasadaki en iyi tasarıma sahip 2-3 telefondan biridir, sayısı belli olmayan bir nesildir aynı tasarıma sahip Samsung ve HTC görmekten bıktık gerçekten, S4 çıkçak diye sevinmiştim bir baktım tasarıma ve arayüze kafamdan aşağı kaynar sular indi, Allah tan HTC tasarımını ve arayüzünü geliştirdi de rahat bir nefes aldık.
- Ve Sony nin müzik kalitesindeki ezici başarısını da hatırlatmak iyi olur. Xperia Sola kullanıcısıyım, arkadaşımın S3 ünden ve kardeşimin Note2 sinden daha iyi bir müzik kalitem ve kulaklığım var.
Bu söylediklerimden de anlaşılıyor ki, Xperia Z, 1700 TL lik fiyatını fazlasıyla hak eden bir telefondur. Sony de yüzlerce sektörde parmağı olan bir firmadır merak etmeyin bu konuda videonuzda üzerine basa basa vurguladığınız öve öve bitiremediğiniz Samsung tek değildir. Haklı eleştirileri yapınız, ama örnek telefon almakta zorlanıyorsunuz diye durumu aşırıya kaçırıp Samsung fanatikliğine çevirip kullanıcıları yanıltmayınız, umarım yararlı olmuşumdur.

Edit: imla
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DH Misafiri 6 yıl
Programın her bölümünü beğeniyle izliyorum. Gerçekten güzel bir iş çıkarıyorsunuz. Size bir önerim olacak arka tarafa bir televizyon koyup konuştuğunuz haber üzerine videoyu o televizyonda oynatırsanız hem sizi dinlerken hemde videoyu izlemiş oluruz. Şu anki videolarda arka taraf hep boş kaldı nedense dikkatimi çekti.
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JohnLord 6 yıl
Bir taraftan xperia z fanları bir taraftan iphone gücü ne yapsam geçsem mi geçmesem mi of of
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Immortal King 6 yıl
samsung mega için pantalona özel cep lazım
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mortuary6 6 yıl
Her zaman ki gibi çok güzel bir program olmuş...daha da Uzun olmasını isterim :)
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ycanatilgan 6 yıl
hamza53
yakamoz40Kusura bakmayın ama her firmaya aynı mesafede değilsiniz, bunu açıkça haliniz cümleleriniz ifade ediyor. xperia Z tasarımından yarım cümlecik bahsediliyor, Bu cihazın birçok güncelleme alacağından bahsedilmiyor, ama htc ve samsunga gelince üzerine basa basa güncellemelerden bahsediliyor. Kendinizi çok ele veriyorsunuz...Tüm cihazlara hoşgörülü yaklaşılıyor ama xperia z ye gelince yok iki bin lira falanda filanda s3 çıktığında kaç liraydı haatırlatırım, yani bu anlamsız tavırlar karşı reaksiyona yol açıyor.Fan falan değilim ama bu tavırlar ve yaklaşımlar insanları fanlığa yöneltiyor.Bir de madem en büyük teknoloji sitesisiniz temin edeceksin bi cihaz, edemiyorsanız bahane üretmeyeceksiniz, demek ki en büyük teknoloji sitesi değilsiniz.
Yorumuna kesinlikle katılmıyorum.Xperia Z ye karşı yada Sonye karşı bi mesafeleri olsaydı donanimhaber.com/... bu sayfadaki inceleme çok daha farklı olurdu bence.Ayrıca gerçekten bahsedildiği gibi farklı ekran tiplerine sahip olması benimde sonradan öğrendiğim bi özellikti ve cihazı alıp alama konusunda şu anda ciddi ikilemde kalmış durumdayım.Bunun haricinde Sony eğer kullanıcının bilgilendirilmesi açısından bi cihaz bile temin edemiyorsa DH ailesi için mesafe konulsa dahi bunu hakedecektir.Ayrıca Donanımhaberin Türkiyenin en büyük teknoloji sitesi olması kendi ceplerinden cihazı temin etmelerini gerektirmiyor.

tüm düşüncelerine katılıyorum ama cihaz temini konusunda bence temin etmeliler
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LeSRiSeL 6 yıl
ender bey gerçekten samimi buldum.Kendisine güveniyorum.
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ycanatilgan 6 yıl
Şu şans meselesini anlamadım nasıl Sharp falan biri bana yardımcı olabilir mi?
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