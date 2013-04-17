Mobilite: Samsung Galaxy Mega 6.3, Xperia Z yaygın satışta, HTC'nin finansal kaybı sürüyor, Çinlilerden meydan okuyan telefonlar ve daha fazlası...

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Mobilite yepyeni ve dop dolu bölümüyler karşınızda. Samsung'un dev ekranlı yeni nesil akıllı telefon Galaxy Mega 6.3'ün detayları, Sony Xperia Z Türkiye'de yaygın satışta, HTC'nin finansal sonuçları olumlu sinyaller vermiyor, Çinlilerden dünyanın en ince akıllı telefon, Nokia'nın yeni Lumia'ları, aksiyon kameraları, Facebook Home - HTC First, Apple ve Samsung arasındaki yonga üretim ortaklığından son gelişmeler ve çok daha fazlası, Erdi ÖZÜAĞ ve Ender YILDIZ'ın sunumuyla Mobilite'nin yeni bölümünde.