Mobilite: Samsung Galaxy Mega 6.3, Xperia Z yaygın satışta, HTC'nin finansal kaybı sürüyor, Çinlilerden meydan okuyan telefonlar ve daha fazlası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite yepyeni ve dop dolu bölümüyler karşınızda. Samsung'un dev ekranlı yeni nesil akıllı telefon Galaxy Mega 6.3'ün detayları, Sony Xperia Z Türkiye'de yaygın satışta, HTC'nin finansal sonuçları olumlu sinyaller vermiyor, Çinlilerden dünyanın en ince akıllı telefon, Nokia'nın yeni Lumia'ları, aksiyon kameraları, Facebook Home - HTC First, Apple ve Samsung arasındaki yonga üretim ortaklığından son gelişmeler ve çok daha fazlası, Erdi ÖZÜAĞ ve Ender YILDIZ'ın sunumuyla Mobilite'nin yeni bölümünde.
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1- Ekran
Ne kadar araştırdınız ne kadar incelediniz bilmiyorum ancak Xperia Z'nin EKRAN TEKNOLOJİSİ "TFT". Ne Super AMOLED ne IPS. Yani eski bir teknoloji. Alt piksel dizilimi RGB olsa da, kontrast bakımından oldukça eski bir teknoloji. Ekranın çok iyi olduğunu savunanların kaynağı Bravia Engine-2 yazılımsal desteğine sahip olması. Bakın bu bir yazılımsal destektir donanımsal özelik değildir. Bu yüzden video ve film gibi konularda en iyisi olsa da ne kontrast, ne renk oranı ne de parlaklık konusunda piyasadaki top model rakiplerinin hepsinden geride. "Ekran leş bu ne lan" gibi birşey söz konusu değil ancak bu cihazın fiyatı 500 lira değil bu yüzden TFT gibi eski bir teknolojiyi kabullenmem söz konusu değil. Bu fiyata rakipleri yaptıysa Sony'de pekala yapabilirdi.
2- Oyun Performansı
Xperia Z'nin olağanüstü oyun performansı verdiğini iddia edip, Youtube videoları atan arkadaşlara 2 sorum olacak. İlk olarak o cihazların OC yapılmadığını nereden biliyorsun ? Kullanan kişi SU ya da Toolbox ile işlemci frekansını hiç gösterdi mi ? Gösterdi diyelim ikinci olarak neredeyse tüm videolar (gözümden kaçan varsa yazının başında da dediğim gibi affola) 5-6 dakikalık. Hadi 10 dakika diyelim, bu videoların çoğunda oyunu açıp 2 hoplayıp zıplayıp 1 yarış bitirip kapatıyor. Sevgili saygıdeğer kardeşlerim ezmek için söylemiyorum ancak eğer elinizde Galaxy Ace ya da Tegra-2'li bir cihaz yoksa, kaçınız bir Real Racing 3'ü, bir Most Wanted'ı, bir Batman'i, bir MC4'ü 2 dakika oynayıp kapattı ? O alet daha ısınmaya başlamadan videoyu çeken şahıs oyunu kapatıyor. Yahu 2 milyar veriyorum 2 milyar be bi zahmet 1-2 dakika kasmadan oynatsın. MC4 denen oyunu eski dandik Galaxy Note'um bile kasmadan 6-7 dakika oynatabiliyor. Xperia Z'yi denedim ve cihaz 10 dakika civarında ısınmaya buna tekabül olarak abuk subuk kasma ve frame atlamaları yapmaya başladı. Şu anda piyasada satılan hiçbir Full HD'li cihaz bu çözünürlükte parasını hak edecek oyun deneyimini sunmuyor. Lütfen mantıklı yorumlar yapın, sağdan soldan izleyip birebir denemeden yorum yapmayın. Eleştiri de yapabilirsiniz ancak ne ben, ne benim gibi düşünenler, ne de bu site yöneticileri sizin vereceğiniz 2 milyardan pay almayacağız. Bu yüzden hakaret etmeye, aşağılamaya ya da işkembeden atmaya gerek yok. Hiçbirimiz manyak değiliz ya da hiçbirimize Apple ya da Samsung "Al şu parayı Xperia Z'yi karala" demedi. Sürç-i lisan ettiysem affola.