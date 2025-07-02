iPhone 17 Pro'nun yeni MagSafe tasarımı ortaya çıktı

Yeni paylaşılan görselde, üçüncü parti iPhone 17 Pro kılıfları için iddia edilen MagSafe mıknatıs düzenini görüyoruz. MagSafe'li mevcut iPhone modellerinde mıknatıslar tam bir daire oluştururken, yeni düzende bir açıklık olduğu fark ediliyor.
Majin Bu ve Sonny Dickson, iPhone 17 Pro modellerinde arkadaki Apple logosunun çok daha büyük kamera çıkıntısı nedeniyle mevcut iPhone modellerinden daha aşağıda konumlandırılacağını söylüyor. MagSafe tasarımındaki ufak güncelleme, MagSafe kılıf kullanıldığında Apple logosunun tamamının görünmesini sağlayacak.
Majin Bu, ayrıca mevcut MagSafe aksesuarlarının iPhone 17 Pro modelleriyle uyumlu olacağını söylüyor. Bu da değişikliğin tamamen estetik amaçlı olacağını gösteriyor. Apple’ın daha yüksek hızlarda şarj edecek MagSafe şarj aygıtı piyasaya süreceği yönünde bir söylenti de var.Kaynakça https://www.macrumors.com/2025/07/02/iphone-17-pro-new-magsafe-design/ https://majinbuofficial.com/iphone-17-pro-unveiling-the-updated-magsafe-magnets/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: