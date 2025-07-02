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Tam Boyutta Gör Apple, iPhone 17 Pro modelleriyle birlikte ilk kez Apple logosunun yerini değiştirecek. Ayrıca iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max, mevcut iPhone modellerine kıyasla biraz farklı bir MagSafe mıknatıs düzenine sahip olacak. Yeni tasarım Majin Bu tarafından paylaşıldı.

iPhone 17 Pro, Apple logosunun yerini değiştiriyor 3 gün önce eklendi

Yeni paylaşılan görselde, üçüncü parti iPhone 17 Pro kılıfları için iddia edilen MagSafe mıknatıs düzenini görüyoruz. MagSafe'li mevcut iPhone modellerinde mıknatıslar tam bir daire oluştururken, yeni düzende bir açıklık olduğu fark ediliyor.

Majin Bu ve Sonny Dickson, iPhone 17 Pro modellerinde arkadaki Apple logosunun çok daha büyük kamera çıkıntısı nedeniyle mevcut iPhone modellerinden daha aşağıda konumlandırılacağını söylüyor. MagSafe tasarımındaki ufak güncelleme, MagSafe kılıf kullanıldığında Apple logosunun tamamının görünmesini sağlayacak.

Majin Bu, ayrıca mevcut MagSafe aksesuarlarının iPhone 17 Pro modelleriyle uyumlu olacağını söylüyor. Bu da değişikliğin tamamen estetik amaçlı olacağını gösteriyor. Apple’ın daha yüksek hızlarda şarj edecek MagSafe şarj aygıtı piyasaya süreceği yönünde bir söylenti de var.

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iPhone 17 Pro'nun yeni MagSafe tasarımı ortaya çıktı

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