Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Mobilite Yeni Bölüm: Samsung Galaxy S III'ün işlemcisi, Apple'ın şaşırtan sonuçları ve fazlası...

7 yıl
88,4b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Donanım Haber'in mobil cihazlara ilişkin yeni programı Mobilite, ikinci bölümüyle ekranlarınıza geliyor. Erdi Özüağ ve Ender Yıldız yeni bölümde Samsung Galaxy S III'deki kullanılacak Exynos Quad 4 işlemcisini enine boyuna masaya yatırıyor, Apple'ın analistleri de şaşırtan sonuçlarını değerlendiriyor, Intel Medfield işlemcili akıllı telefonun ARM tabanlı telefonlara karşı performansını mercek altına alıyor, dünyanın en akıllı saatinden ve en ince telefonundan bahsediyor. Yeni bölümde ayrıca Intel Ivy Bridge platformu, HTC'nin işlemci üretimine yönelik girişimleri gibi konular da ekranlara taşınıyor. Mobilite'nin yeni bölümü yine dopdolu.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
bukalemun56 7 yıl en beğenilen
kaç gündür ivy bridge incelemesini bekliyoruz......
Yanıtla +39
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artenis 7 yıl The MasteR
The MasteR

xamaximax

anasayfayı açıp haberlere bakarsanız 18 haberden 12si akıllı telefon ve tablet
telefonhaber.com diye bi site açın sizde rahatlayın bizde
daha çok donanım incelemesi bekliyoruz !!!

Arkadaşa hak veriyorum.

Bu konuda biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor.

Tamam, izliyoruz, öğreniyoruz fakat. Donanım, oyun ve diğer incelemelere'de daha çok önem verilmesini istiyorum açıkçası. Artık eleman alımımı gerçekleşir, daha yoğunmu çalışırsınız. Biz bilemeyiz





KATILIYORUM
Popularitesi olan bir konunun okuyucusu fazla diye 10 haberden 8-9 unu akıllı telefon haberi yapmak DH'yi 1-2 yıldır cok iyi besledi ancak asıl kullanıcılar DONANIMCILAR artık kaçmakta (daha oncede belirttim) yüzeysel telefon haber ve kullanıcı yorumları artık biryere kadar götürecek DH 'yi--- sonrasında her habere facebook tarzı beğenme eklentisi gelecek ve yorumlar '' super'' '' dehşet'' gibi kelimelerle sınırlı kalacak -

BİLGİSAYAR DONANIM VE YAZILIM temeli ile KURULMUŞ bir sitenin populer akıllı telefon içeriği ile dolması yine söylüyorum kabül edilemez -
- İNCELEME İÇİN TEŞEKKÜRLER ama ... -


2007 ve öncesi konuları açınız ve yorumları okuyunuz farkı fark edince artıya etmeyince EKSİYE basınız



------

Bilgilendirme - EN SON DH işlemci soğutucu inceleme yılı 2009 -
The MasteRxamaximaxanasayfayı açıp haberlere bakarsanız 18 haberden 12si akıllı telefon ve tablettelef...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +29
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xamaximax 7 yıl
anasayfayı açıp haberlere bakarsanız 18 haberden 12si akıllı telefon ve tablet
telefonhaber.com diye bi site açın sizde rahatlayın bizde
daha çok donanım incelemesi bekliyoruz !!!
anasayfayı açıp haberlere bakarsanız 18 haberden 12si akıllı telefon ve tablettelefonhaber.com diye bi site açın sizde rahatlayın bizdedaha çok donanım...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
zhhhh 6 yıl
hacılar bu siteye girerseniz aradığızıbulabilirsiniz
çok güncel bir site
pcguncel.tr.gg
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
harun_tr 7 yıl
Androidciler mi kit olur yoksa kitlar mi Androidci olur anlayamadim gitti.

İslem gucunuz var ama onu kullanacak yaziliminiz yok diyoruz anlamiyorsunuz. Gidin bir iPhone da oyun oynayin sonra o bilmemkac cekirdekli androidlerinizde bakalim hangisinde oyunlar daha hizli yukleniyor ve fps daha yuksek oluyor.

Telefoncuda iphone 4 ile galaxy s2 yi karsilastirdiydim gecen ay komedi mc3 , asphalt 6 , brother in arms 3 ude iphone 4 te daha hizli yukleniyordu biri 800 mhz digeri 1.2 ghz dual core. 4 te boyleyken Simdi benim 4s i koysam yanina ne rezillik hesap edemiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TEnano 7 yıl
artenis

The MasteR
xamaximax anasayfayı açıp haberlere bakarsanız 18 haberden 12si akıllı telefon ve tablet telefonhaber.com diye bi site açın sizde rahatlayın bizde daha çok donanım incelemesi bekliyoruz !!!
Arkadaşa hak veriyorum. Bu konuda biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor. Tamam, izliyoruz, öğreniyoruz fakat. Donanım, oyun ve diğer incelemelerede daha çok önem verilmesini istiyorum açıkçası. Artık eleman alımımı gerçekleşir, daha yoğunmu çalışırsınız. Biz bilemeyiz

KATILIYORUM Popularitesi olan bir konunun okuyucusu fazla diye 10 haberden 8-9 unu akıllı telefon haberi yapmak DHyi 1-2 yıldır cok iyi besledi ancak asıl kullanıcılar DONANIMCILAR artık kaçmakta (daha oncede belirttim) yüzeysel telefon haber ve kullanıcı yorumları artık biryere kadar götürecek DH yi--- sonrasında her habere facebook tarzı beğenme eklentisi gelecek ve yorumlar super dehşet gibi kelimelerle sınırlı kalacak - BİLGİSAYAR DONANIM VE YAZILIM temeli ile KURULMUŞ bir sitenin populer akıllı telefon içeriği ile dolması yine söylüyorum kabül edilemez - - İNCELEME İÇİN TEŞEKKÜRLER ama ... - 2007 ve öncesi konuları açınız ve yorumları okuyunuz farkı fark edince artıya etmeyince EKSİYE basınız

------ Bilgilendirme - EN SON DH işlemci soğutucu inceleme yılı 2009 -



Akıllı telefon dediğiniz cihazlar artık bilgisayarların,kameraların,mp3 çalarların, kredi kartlarının vs. vs. hepsinin yerini almak üzere olan ALL IN ONE cihazlar olma yolunda büyük adımlarla geliyorlar. DH'in bu kadar akıllı telefon incelemesi yapmasını yadırgayacak bir durum yok bence..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
freefalcon 7 yıl
Halen IPon lu arkadaşlar kendilerini özel hissedebilmek için saçma sapan yorumlar yapabiliyorlar ya takdir ettim azminizi..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ghost48 7 yıl
indirmek istiyorum ben youtubeden indirmek kolay pat diye iniyor buradan indirmek zor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
12 Angry Men 7 yıl
*GameOver*
12 Angry Men
*GameOver* beyler kim nederse desin Sizi paraylamı tutuyorlar çıkar gözündeki at gözlüğünüde diğer modellere bak bakta neyin ne olduğunu anla. bluetooth ile şarkı bile gönderemiyorsun başka cep telefonuna varmı böyle bir saçmalık bu kadar marka bağımlısı olma artık hereksde iphone var iyi olsa bile alınmaz ortalık malı oldu kıroların elınde iphone var sadece telefonla konuşubiliyolar kullanamıyolar ama yeri gelince iphonem var diolar yazık.
marka meraklısı değilim dostum, bu zamana kadar samsung telefonum çok oldu, e250 d880 d900 bile kullandım, samsungdan artık nefret ettim, yaptıkları hiç birşeyden hayır gelmiyor, iphonedan önce 5800 kullanıyordum onuda herkez biliyor, ucuz ama dokunmatik bir telefondu aldık kullandık, şimdi iphone kullanıyorum. iphone kullanmadan anlayamıyorsunuz kullanıp hissetmeniz lazım o telefonu, s2e baktım, bi kere samsung androidden kaybediyor. ios gibi kaliteli bişey yapması lazım, onuda yapabileceğini hiç sanmıyorum. keşke yapsada kullansak, en azından samsung bütün dünya ülkelerine hitap ediyor.

e250 d880 d900 diyor ya sen devam et :) android iosu çoktan geçci hala kaliteen bahsediyorsun sen devam et bozmayalım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
12 Angry Men 7 yıl
*GameOver*
beyler kim nederse desin
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Sizi paraylamı tutuyorlar çıkar gözündeki at gözlüğünüde diğer modellere bak bakta neyin ne olduğunu anla. bluetooth ile şarkı bile gönderemiyorsun başka cep telefonuna varmı böyle bir saçmalık bu kadar marka bağımlısı olma artık hereksde iphone var iyi olsa bile alınmaz ortalık malı oldu kıroların elınde iphone var sadece telefonla konuşubiliyolar kullanamıyolar ama yeri gelince iphonem var diolar yazık.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
*GameOver* 7 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men

*GameOver*

beyler kim nederse desin

Sizi paraylamı tutuyorlar çıkar gözündeki at gözlüğünüde diğer modellere bak bakta neyin ne olduğunu anla. bluetooth ile şarkı bile gönderemiyorsun başka cep telefonuna varmı böyle bir saçmalık bu kadar marka bağımlısı olma artık hereksde iphone var iyi olsa bile alınmaz ortalık malı oldu kıroların elınde iphone var sadece telefonla konuşubiliyolar kullanamıyolar ama yeri gelince iphonem var diolar yazık.

marka meraklısı değilim dostum, bu zamana kadar samsung telefonum çok oldu, e250 d880 d900 bile kullandım, samsung'dan artık nefret ettim, yaptıkları hiç birşeyden hayır gelmiyor, iphone'dan önce 5800 kullanıyordum onuda herkez biliyor, ucuz ama dokunmatik bir telefondu aldık kullandık, şimdi iphone kullanıyorum. iphone kullanmadan anlayamıyorsunuz kullanıp hissetmeniz lazım o telefonu, s2'e baktım, bi kere samsung android'den kaybediyor. ios gibi kaliteli bişey yapması lazım, onuda yapabileceğini hiç sanmıyorum. keşke yapsada kullansak, en azından samsung bütün dünya ülkelerine hitap ediyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SheKiLl58 7 yıl
Hiç bir ücret talep etmeden ; Böyle ciddi, kaliteli ve düzenli olarak hem forumu idare eden hem de insanlara faydalı olmak için çaba eden kimse görmedim. Allah Razı Olsun.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emiLL 7 yıl fx57
fx57



Donanım Haber'in mobil cihazlara ilişkin yeni programı Mobilite, ikinci bölümüyle ekranlarınıza geliyor. Erdi Özüağ ve Ender Yıldız yeni bölümde Samsung Galaxy S III'deki kullanılacak Exynos Quad 4 işlemcisini enine boyuna masaya yatırıyor, Apple'ın analistleri de şaşırtan sonuçlarını değerlendiriyor, Intel Medfield işlemcili akıllı telefonun ARM tabanlı telefonlara karşı performansını mercek altına alıyor, dünyanın en akıllı saatinden ve en ince telefonundan bahsediyor. Yeni bölümde ayrıca Intel Ivy Bridge platformu, HTC'nin işlemci üretimine yönelik girişimleri gibi konular da ekranlara taşınıyor. Mobilite'nin yeni bölümü yine dopdolu.

 

 

 

 



ya varya ne kadar başınıza buyruksunuz çocuk gibi dil döküyoruz

şu videoları youtubeye yada ftp adresine atmak çok mu zor ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
musAKka 7 yıl emiLL
AIainPROST

fx57



Donanım Haber'in mobil cihazlara ilişkin yeni programı Mobilite, ikinci bölümüyle ekranlarınıza geliyor. Erdi Özüağ ve Ender Yıldız yeni bölümde Samsung Galaxy S III'deki kullanılacak Exynos Quad 4 işlemcisini enine boyuna masaya yatırıyor, Apple'ın analistleri de şaşırtan sonuçlarını değerlendiriyor, Intel Medfield işlemcili akıllı telefonun ARM tabanlı telefonlara karşı performansını mercek altına alıyor, dünyanın en akıllı saatinden ve en ince telefonundan bahsediyor. Yeni bölümde ayrıca Intel Ivy Bridge platformu, HTC'nin işlemci üretimine yönelik girişimleri gibi konular da ekranlara taşınıyor. Mobilite'nin yeni bölümü yine dopdolu.

 

 

 

 



ya varya ne kadar başınıza buyruksunuz çocuk gibi dil döküyoruz

şu videoları youtubeye yada ftp adresine atmak çok mu zor ?

Bundan 2 hafta önce bir konu altında yazılmış olan mesaj:

Speed-Step

Arkadaşlar Merhaba,

Video oynatıcı ile sorun yaşayan arkadaşlar var. Bu durum bizleri çok üzüyor ama elimizden geleni ortaya koyarak her geçen durumu daha da iyileştirmeye çalışıyoruz.

Eğer videolarımızı Youtube ve benzeri yerlere yüklerseniz bu emeğimizin boşa çıkması anlamına gelir. Bu videoların yabancı sitelerde yer alması sadece onların işine yarar Donanimhaber.com'a veya Bolumsonucanavari.com'a hiç bir şey kazandırmadığı gibi zarar verir.

Yapımlarımızı beğeniyor ve devam etmesini istiyorsanız lütfen iznimiz olmadan site dışında paylaşmayınız.

Sevgiler,
Mesut Çevik


Ek olarak: Zaten geçtiğimiz günlerde video sunucuları değiştirildi ve altyapı güncellendi. Artık birçok kişi videoları sorunsuz izliyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esqhia 7 yıl
Donanımcılar yanlış başlık altına toplanıp,gereksiz gaza gelmişsiniz kusura bakmayın.
1e 1 haberin altında dile getirseydiniz bu serzenişi belki anlardım ama programın adı belli; MOBİLİTE... Dolayısıyla yanlış birşey yok ortada.Ayrıca 1e 1 haberi takip edenler,çok detaylı bir IVY BRİDGE incelemesinin geleceğini bilir.Orada Mesut Çevik söylemişti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
9b izlenme · 14 sa. yeni video
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,4b izlenme · 3 gün
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,2b izlenme · 1 gün
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
11,7b izlenme · 2 gün
37:36
Apple özür diledi, Pil değişimi sürprizi | Mobilite, mobil teknoloji programı
16,8b izlenme · 1 yıl
06:11
Galaxy Note 9 ile Fortnite oynadık!
12,4b izlenme · 9 ay
11:28
HTC U11 kutu açılış ve kulaklık testi
15,8b izlenme · 1 yıl
31:49
Android 8.0 alacak Samsung cihaz listesi ve fazlası | Mobilite
14,6b izlenme · 1 yıl
12:19
Oppo Reno ile ilk karşılaşma: Göz alıcı tasarım
8,9b izlenme · 4 hf.
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,2b izlenme · 1 hf.
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,2b izlenme · 2 hf.
18:16
iPhone X vs. Galaxy Note 8: Devler karşı karşıya
30,9b izlenme · 1 yıl
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
8,9b izlenme · 2 hf.
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,2b izlenme · 2 hf.
15:20
Samsung Galaxy Note 8 detaylı ön inceleme: Merak edilen her şey!
25,9b izlenme · 1 yıl
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,4b izlenme · 1 hf.
08:56
Samsung Galaxy Note 8 kutudan çıkıyor
15b izlenme · 1 yıl
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim