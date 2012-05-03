Mobilite Yeni Bölüm: Samsung Galaxy S III'ün işlemcisi, Apple'ın şaşırtan sonuçları ve fazlası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Donanım Haber'in mobil cihazlara ilişkin yeni programı Mobilite, ikinci bölümüyle ekranlarınıza geliyor. Erdi Özüağ ve Ender Yıldız yeni bölümde Samsung Galaxy S III'deki kullanılacak Exynos Quad 4 işlemcisini enine boyuna masaya yatırıyor, Apple'ın analistleri de şaşırtan sonuçlarını değerlendiriyor, Intel Medfield işlemcili akıllı telefonun ARM tabanlı telefonlara karşı performansını mercek altına alıyor, dünyanın en akıllı saatinden ve en ince telefonundan bahsediyor. Yeni bölümde ayrıca Intel Ivy Bridge platformu, HTC'nin işlemci üretimine yönelik girişimleri gibi konular da ekranlara taşınıyor. Mobilite'nin yeni bölümü yine dopdolu.
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Popularitesi olan bir konunun okuyucusu fazla diye 10 haberden 8-9 unu akıllı telefon haberi yapmak DH'yi 1-2 yıldır cok iyi besledi ancak asıl kullanıcılar DONANIMCILAR artık kaçmakta (daha oncede belirttim) yüzeysel telefon haber ve kullanıcı yorumları artık biryere kadar götürecek DH 'yi--- sonrasında her habere facebook tarzı beğenme eklentisi gelecek ve yorumlar '' super'' '' dehşet'' gibi kelimelerle sınırlı kalacak -
BİLGİSAYAR DONANIM VE YAZILIM temeli ile KURULMUŞ bir sitenin populer akıllı telefon içeriği ile dolması yine söylüyorum kabül edilemez -
- İNCELEME İÇİN TEŞEKKÜRLER ama ... -
2007 ve öncesi konuları açınız ve yorumları okuyunuz farkı fark edince artıya etmeyince EKSİYE basınız
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Bilgilendirme - EN SON DH işlemci soğutucu inceleme yılı 2009 -
telefonhaber.com diye bi site açın sizde rahatlayın bizde
daha çok donanım incelemesi bekliyoruz !!!