Mobilite Yeni Bölüm: Samsung Galaxy S III'ün işlemcisi, Apple'ın şaşırtan sonuçları ve fazlası...

Donanım Haber'in mobil cihazlara ilişkin yeni programı Mobilite, ikinci bölümüyle ekranlarınıza geliyor. Erdi Özüağ ve Ender Yıldız yeni bölümde Samsung Galaxy S III'deki kullanılacak Exynos Quad 4 işlemcisini enine boyuna masaya yatırıyor, Apple'ın analistleri de şaşırtan sonuçlarını değerlendiriyor, Intel Medfield işlemcili akıllı telefonun ARM tabanlı telefonlara karşı performansını mercek altına alıyor, dünyanın en akıllı saatinden ve en ince telefonundan bahsediyor. Yeni bölümde ayrıca Intel Ivy Bridge platformu, HTC'nin işlemci üretimine yönelik girişimleri gibi konular da ekranlara taşınıyor. Mobilite'nin yeni bölümü yine dopdolu.

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