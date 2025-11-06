Bu Şarj Ürünleri Beğenimi Kazandı | Sharge Ürünleri Toplu İnceleme

Şarj ürünleri konusunda ürünleriyle zirveyi temsil etmeye çalışan Sharge markasının bir dizi ürününü bu videomuzda masaya yatırıyoruz.

Sharge SP170, toplam 24.000 mAh 86.4 Wh kapasiteye sahip bir power bank olarak dikkat çekiyor. Bu ürün toplam 170 W’a kadar çıkış gücü ve 140 W’a kadar tek USB-C port üzerinden şarj desteği sunan bir taşınabilir şarj aletidir. SP170 üzerinde iki USB-C ve bir USB-A çıkış portu bulunuyor. Ayrıca akıllı ekranı sayesinde şarj durumu ve hızı gibi bilgileri anlık olarak gösterebilir.

Sharge S140, 20.000 mAh kapasiteye sahip bir gan şarj cihazıdır. Tek port üzerinden maksimum 140 W çıkışı sağlayabilir. İkinci port ise maksimum 100 W destek sunabiliyor. Hızlı şarj protokellerinin ise neredeyse hepsini destekliyor.

Sharge ICEMAG 2, 10.000 mAh kapasiteyle gelen magsafe destekli ve kablosuz şarj tarafında Qi2 15 W özellikli bir power bank modelidir. Aktif fanlı soğutma sistemi ve alüminyum arka plakası sayesinde kablosuz şarj sırasında ısınma durumunu azaltmayı amaçlıyor. USB-C portu üzerinden 30 W’a kadar kablolu şarj etme ve kendisini şarj etme desteği sunuyor. Kasasının şeffaf tasarımı ve gövdeye entegre standıyla da dikkat çekici bir görünüşe sahip olduğu söylenebilir.

Sharge Disk Plus, alüminyum gövdesiyle taşınabilir veri ve şarj çözümü sunan hbirit bir çözüm olarak öne çıkıyor. Sadece 6 mm kalınlığı ve hafif gövdesiyle taşınabilirlik açısından fazlasıyla dikkat çekiyor. USB 3.2 Gen 2 desteği ile 10 Gb/s veri aktarım hızı sunuyor. Ayrıca tüm M.2 NVMe SSD’leri 2230/2242/2280 form faktörleri destekleyebiliyor. Kapasitesi desteği olarak 4 TB’a kadar depolama alanı sağlayabiliyor. Ayrıca yapısında yer alan port ile PD 100 W desteği verirken ve entegre USB-C kablosu sayesinde kablo arama derdini de ortadan kaldırıyor.

00:00 - Giriş

00:21 - Sharge SP170 Power Bank

05:08 - Sharge Icemag 2 Power Bank

07:41 - Sharge S140 Gan Şarj Cihazı

10:00 - Sharge Disk Plus Harici Disk Kutusu

11:57 - Ürün Durum Değerlendirmesi

12:18 - Kapanış