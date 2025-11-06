Kim Nerede? 291 Xpeng, yeni nesil insansı robotunu tanıttı: İzleyenler gerçek insan sandı 261 Çin, toryumdan uranyum üreterek enerji bağımsızlığında tarihi eşiği aştı 199 Yeni Hyundai IONIQ 9 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    YouTube Oynatıcı MP3 Ses
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    Bu Şarj Ürünleri Beğenimi Kazandı | Sharge Ürünleri Toplu İnceleme

    Şarj ürünleri konusunda ürünleriyle zirveyi temsil etmeye çalışan Sharge markasının bir dizi ürününü bu videomuzda masaya yatırıyoruz.                          

    Sharge SP170, toplam 24.000 mAh 86.4 Wh kapasiteye sahip bir power bank olarak dikkat çekiyor. Bu ürün toplam 170 W’a kadar çıkış gücü ve 140 W’a kadar tek USB-C port üzerinden şarj desteği sunan bir taşınabilir şarj aletidir. SP170 üzerinde iki USB-C ve bir USB-A çıkış portu bulunuyor. Ayrıca akıllı ekranı sayesinde şarj durumu ve hızı gibi bilgileri anlık olarak gösterebilir.

    Sharge S140, 20.000 mAh kapasiteye sahip bir gan şarj cihazıdır. Tek port üzerinden maksimum 140 W çıkışı sağlayabilir. İkinci port ise maksimum 100 W destek sunabiliyor. Hızlı şarj protokellerinin ise neredeyse hepsini destekliyor.

    Sharge ICEMAG 2, 10.000 mAh kapasiteyle gelen magsafe destekli ve kablosuz şarj tarafında Qi2 15 W özellikli bir power bank modelidir. Aktif fanlı soğutma sistemi ve alüminyum arka plakası sayesinde kablosuz şarj sırasında ısınma durumunu azaltmayı amaçlıyor. USB-C portu üzerinden 30 W’a kadar kablolu şarj etme ve kendisini şarj etme desteği sunuyor. Kasasının şeffaf tasarımı ve gövdeye entegre standıyla da dikkat çekici bir görünüşe sahip olduğu söylenebilir.

    Sharge Disk Plus, alüminyum gövdesiyle taşınabilir veri ve şarj çözümü sunan hbirit bir çözüm olarak öne çıkıyor. Sadece 6 mm kalınlığı ve hafif gövdesiyle taşınabilirlik açısından fazlasıyla dikkat çekiyor. USB 3.2 Gen 2 desteği ile 10 Gb/s veri aktarım hızı sunuyor. Ayrıca tüm M.2 NVMe SSD’leri 2230/2242/2280 form faktörleri destekleyebiliyor. Kapasitesi desteği olarak 4 TB’a kadar depolama alanı sağlayabiliyor. Ayrıca yapısında yer alan port ile PD 100 W desteği verirken ve entegre USB-C kablosu sayesinde kablo arama derdini de ortadan kaldırıyor.

    00:00 - Giriş
    00:21 - Sharge SP170 Power Bank
    05:08 - Sharge Icemag 2 Power Bank
    07:41 - Sharge S140 Gan Şarj Cihazı
    10:00 - Sharge Disk Plus Harici Disk Kutusu
    11:57 - Ürün Durum Değerlendirmesi
    12:18 - Kapanış

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum