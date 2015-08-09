Mobilite: Yerli telefon hazırlıkları, Snapdragon 820, MediaTek Helio X30 ve dahası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik bu hafta başta yerli telefon hazırlıkları olmak üzere, Snapdragon 820, MediaTek Helio X30 gibi yeni nesil mobil işlemcileri, Xiaomi'nin kendi işlemcisini geliştirme hazırlıklarını, gözlüksüz çalışan 3D HD ekrana sahip telefonu, Asus ZenFone 2 Max'i ve gündemdeki diğer konuları değerlendiriyorlar.
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Daha sonra donanım kısmı hikaye, telefonun tasarımı ve yazılımı stabil olsun ilk telefon olarak oldukça başarılı olabilir. Yalnız tasarım konusunda gerçekten uğraşmalılar.
Yazalım ile de bir arayüz yapılmasına gerek yok. Stock android arayüzü zaten yeterli olacaktır. Ayrıca 50 tane telefon çıkarmasınlar. 1 tane adam gibi çalışan bir telefon olsun yeter.
Yok A modeli, donanımı böyle. Yok B modeli, kamerası şöyle olayı olursa bu iş olmaz. Ayrıca telefonlar satacaklarsa da ucuz olmalı. Türkiye de birleştireceğiz diye telefona haddinden fazla para istemesinler, SATMAZZZ...
bu ülkede ne yazık ki bir kompleks var. örneğin yabancı bir filmde Türkiye'den bahsedilse hemen herkesin ilgisini çeker
"yabancı yapıyorsa bizim ne eksiğimiz var" kompleksi bence bu tutum; kimsenin bu üretimden getiri beklediğini pek sanmıyorum. sonuç tamamen politik sebepler
seçim zamanları hatırlarsanız oy toplamanın yollarından biri "yerli uçağımız" "yerli savaş sanayimiz" gibi afişler görmüşsünüzdür
insanlara ar-ge desen, yazılım desen kimsenin o kadar umurunda olmayacaktır. ama insanlara somut bir şeyler sunarsan "yerli" adı altında Milli duygulara hitaben işte o zaman ülke insanını mutlu edersiniz
çok konu ile ilgili değil ama ülkede işlerin nasıl yürüdüğü ile ilgili bir örnek vereyim; örneğin tıp kazanmak isteyen bir öğrenci matematikten neredeyse bütün soruları doğru cevaplaması gerekiyor fakat üniversiteye gittiğinde hiç matematik dersi görmeyecek bu öğrenci. işte mevzu sadece görünürde; işlevsellik ve kaliteyi düşünen bana göre yok
Erdi Bey @Fx57 çok güzel söylemiş "madem yerli üretim telefon çıkacak devlet yöneticileri ve şirket patronları bu telefonu kullanacak mı" kesinlikle çok yerinde bir tespit. Cumhurbaşkanında da yanlış hatırlamıyorsam iPhone vardı. Erdi Bey'in yorumuna ben de bir şey eklemek istiyorum; "yerli" üretim otomobil yapılacağı söyleniyor acaba devletin resmi makam araçları bu "yerli" üretim otomobil mi olacak yoksa bir bakanın söylemine göre "çerez parası" milyon TL'lik mecedes'ler kullanılmaya devam mı edecek? yorum sizin...
kısaca bu işlerden anlayan ve ülkesini sözde değil özde seven ve sahiplenen herkes yapılması gerekenleri yorumlayabiliyor tıpkı Erdi Bey ile Mesut Bey gibi...
Sevgi ve Saygılar