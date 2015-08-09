Mobilite: Yerli telefon hazırlıkları, Snapdragon 820, MediaTek Helio X30 ve dahası...

Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik bu hafta başta yerli telefon hazırlıkları olmak üzere, Snapdragon 820, MediaTek Helio X30 gibi yeni nesil mobil işlemcileri, Xiaomi'nin kendi işlemcisini geliştirme hazırlıklarını, gözlüksüz çalışan 3D HD ekrana sahip telefonu, Asus ZenFone 2 Max'i ve gündemdeki diğer konuları değerlendiriyorlar.

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