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Mobilite: Yerli telefon hazırlıkları, Snapdragon 820, MediaTek Helio X30 ve dahası...

4 yıl
37b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik bu hafta başta yerli telefon hazırlıkları olmak üzere, Snapdragon 820, MediaTek Helio X30 gibi yeni nesil mobil işlemcileri, Xiaomi'nin kendi işlemcisini geliştirme hazırlıklarını, gözlüksüz çalışan 3D HD ekrana sahip telefonu, Asus ZenFone 2 Max'i ve gündemdeki diğer konuları değerlendiriyorlar. 
 

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NeroWin 4 yıl en beğenilen
Abi eğer yerli bir telefon yapılacaksa ilk olarak bu iş için teknoloji şirketleri ve devlet olarak bir firma kurulup yeni bir marka yapılmalı.
Daha sonra donanım kısmı hikaye, telefonun tasarımı ve yazılımı stabil olsun ilk telefon olarak oldukça başarılı olabilir. Yalnız tasarım konusunda gerçekten uğraşmalılar.
Yazalım ile de bir arayüz yapılmasına gerek yok. Stock android arayüzü zaten yeterli olacaktır. Ayrıca 50 tane telefon çıkarmasınlar. 1 tane adam gibi çalışan bir telefon olsun yeter.
Yok A modeli, donanımı böyle. Yok B modeli, kamerası şöyle olayı olursa bu iş olmaz. Ayrıca telefonlar satacaklarsa da ucuz olmalı. Türkiye de birleştireceğiz diye telefona haddinden fazla para istemesinler, SATMAZZZ...
Abi eğer yerli bir telefon yapılacaksa ilk olarak bu iş için teknoloji şirketleri ve devlet olarak bir firma kurulup yeni bir marka yapılmalı.Daha sonra d...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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plexus_09 4 yıl
devletin "yerli" kelimesi ile bir şeyler ürettirmek istemesinin tek amacı bu ülkede işlerin "vatan-millet-sakarya" kavramı ile yürümesi

bu ülkede ne yazık ki bir kompleks var. örneğin yabancı bir filmde Türkiye'den bahsedilse hemen herkesin ilgisini çeker

"yabancı yapıyorsa bizim ne eksiğimiz var" kompleksi bence bu tutum; kimsenin bu üretimden getiri beklediğini pek sanmıyorum. sonuç tamamen politik sebepler

seçim zamanları hatırlarsanız oy toplamanın yollarından biri "yerli uçağımız" "yerli savaş sanayimiz" gibi afişler görmüşsünüzdür

insanlara ar-ge desen, yazılım desen kimsenin o kadar umurunda olmayacaktır. ama insanlara somut bir şeyler sunarsan "yerli" adı altında Milli duygulara hitaben işte o zaman ülke insanını mutlu edersiniz

çok konu ile ilgili değil ama ülkede işlerin nasıl yürüdüğü ile ilgili bir örnek vereyim; örneğin tıp kazanmak isteyen bir öğrenci matematikten neredeyse bütün soruları doğru cevaplaması gerekiyor fakat üniversiteye gittiğinde hiç matematik dersi görmeyecek bu öğrenci. işte mevzu sadece görünürde; işlevsellik ve kaliteyi düşünen bana göre yok

Erdi Bey @Fx57 çok güzel söylemiş "madem yerli üretim telefon çıkacak devlet yöneticileri ve şirket patronları bu telefonu kullanacak mı" kesinlikle çok yerinde bir tespit. Cumhurbaşkanında da yanlış hatırlamıyorsam iPhone vardı. Erdi Bey'in yorumuna ben de bir şey eklemek istiyorum; "yerli" üretim otomobil yapılacağı söyleniyor acaba devletin resmi makam araçları bu "yerli" üretim otomobil mi olacak yoksa bir bakanın söylemine göre "çerez parası" milyon TL'lik mecedes'ler kullanılmaya devam mı edecek? yorum sizin...

kısaca bu işlerden anlayan ve ülkesini sözde değil özde seven ve sahiplenen herkes yapılması gerekenleri yorumlayabiliyor tıpkı Erdi Bey ile Mesut Bey gibi...

Sevgi ve Saygılar
devletin"yerli"kelimesi ile bir şeyler ürettirmek istemesinin tek amacı bu ülkede işlerin"vatan-millet-sakarya"kavramı ile yürümesi
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DH Misafiri 4 yıl
Buradaki amaç, kilit noktalarda kullanılacak üretimi ülke içinde üretmek. Yani konu şu, mesela bir devlet büyüğü elinde akıllı telefonla geziniyor. Ne zaman açtı, ne zaman konuştu, kiminle konuştu, nereye gitti.
Bu konu, NETAŞ'ın kriptolu telefonuna geliyor. Kaldı ki, bahsi geçti. Olay bu, hatta Mesut Bey "belki AMD, Intel'de de vardır" dedi. Hatırlayamadı, ben hatırlatayım, Intel işlemcilerde benzersiz bir CPU Id'si var ve internet alış-verişlerinde güvenlik unsuru olarak kullanılmasını düşünmüşlerdi ama bahsi geçen konular nedeniyle havada kalmıştı, herkes itiraz etmişti.
Mesut Bey'in önerisini ben yıllardır söylüyorum. Herkes Arm işlemcilerinin lisansını alarak üretimini yapıyor. Zaten yapmamız gereken o, hazır olanı alarak üretim yapmak değil. Yerli üretimden kastettiğimiz de bu bizim.
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trakyAli-1986 4 yıl DH Misafiri
Şunu da söylemek isterim biz şu ortamda ülkemizde işlemci üretmek yada farklı donanım ürünlerini üretmek için yeterli birikim ve olgunluk içinde değiliz.

Çok uzun vadeli ve çok büyük yatırımlar ile belki ama oda şu anlık olacak iş değil. Ülkeyi yönetenler vizyon olarak geriden geliyor. Binali Yıldırım ın konuşması ortada bu işler adamı delirtir diyor. Ama delirtmesi gerek. Bizim bir şeyleri yapmmız için aklımızı kaçıracak kadar bu işlere ulaşmamız gerek.

Amd nin piyasa değeri ile ilgili yazılar var 2 milyar dolar falan diye şayet böyle bir fiyata alınabilir ise bu firma sırf patentler için bile alınması gerek. Devlet özel sektör ortalık yapıp bir yerden tutması gerek. Google motorola yı telefon üretmek için almadı patentler için aldı.
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Glitz 4 yıl
Yurt dışındaki Türkleri getirip birşey üretin demek hiçbir ise yaramaz zaten onların gelmesiyle iş çözülecek olsaydı zaten onların ülkeden gitmesine daha önceden engel olmuş olurduk. Bize lazım olan dünyadaki alanında en iyisi Türkleri toplamak yerine alanında ortalama iş yapabilecek kişilerin sayısı arttirilmali altyapı dünya standartına gelebilmeli bundan sonrası önemsiz üstün teknoloji olmasa bile yaygın üretim imkaniyla ortalama ürünler yapılabilir. 10-20 yıl sonra ise bu imkan yurt dışına gidenleri parça parça kendisine katar.
Yerli kelimesi geçen teknoloji haberlerini keşke programa konu etmeseniz daha iyi olur. Yerli telefon hamlesinin amacı teknoloji değil cari açığı düşürmek istihdam sağlamaktan öteye gidemiyor ülkemizde.
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suleyman5000 4 yıl
40 dk ideal süre bu sefer olmuş
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ManoMachine 4 yıl
Biz "Bu yerli üretim mi oldu şimdi?" deyince silindirle geçiyorlar yorumlarda üzerimizden, size de klavye delikanlılığı yapmazlar umarım :)
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kadirirdem 4 yıl
yerli telefon konusunda Mesut ve Erdi Abinin dediğine Katılıyorum :) yine güzel bir video olmuş....
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sangreal_1905 4 yıl
Erdi ve Mesut Bey şurada multi core ile ilgili güzel bir yazı var.En azından bildiğimiz çok tututlan uygulamalar multi thread konusunda o kadarda cimri sayılmazlar

androidauthority.com/...
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sangreal_1905 4 yıl
Erdi ve Mesut Bey şurada multi core ile ilgili güzel bir yazı var.En azından bildiğimiz çok tututlan uygulamalar multi thread konusunda o kadarda cimri sayılmazlar

androidauthority.com/...
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plexus_09 4 yıl
devletin "yerli" kelimesi ile bir şeyler ürettirmek istemesinin tek amacı bu ülkede işlerin "vatan-millet-sakarya" kavramı ile yürümesi

bu ülkede ne yazık ki bir kompleks var. örneğin yabancı bir filmde Türkiye'den bahsedilse hemen herkesin ilgisini çeker

"yabancı yapıyorsa bizim ne eksiğimiz var" kompleksi bence bu tutum; kimsenin bu üretimden getiri beklediğini pek sanmıyorum. sonuç tamamen politik sebepler

seçim zamanları hatırlarsanız oy toplamanın yollarından biri "yerli uçağımız" "yerli savaş sanayimiz" gibi afişler görmüşsünüzdür

insanlara ar-ge desen, yazılım desen kimsenin o kadar umurunda olmayacaktır. ama insanlara somut bir şeyler sunarsan "yerli" adı altında Milli duygulara hitaben işte o zaman ülke insanını mutlu edersiniz

çok konu ile ilgili değil ama ülkede işlerin nasıl yürüdüğü ile ilgili bir örnek vereyim; örneğin tıp kazanmak isteyen bir öğrenci matematikten neredeyse bütün soruları doğru cevaplaması gerekiyor fakat üniversiteye gittiğinde hiç matematik dersi görmeyecek bu öğrenci. işte mevzu sadece görünürde; işlevsellik ve kaliteyi düşünen bana göre yok

Erdi Bey @Fx57 çok güzel söylemiş "madem yerli üretim telefon çıkacak devlet yöneticileri ve şirket patronları bu telefonu kullanacak mı" kesinlikle çok yerinde bir tespit. Cumhurbaşkanında da yanlış hatırlamıyorsam iPhone vardı. Erdi Bey'in yorumuna ben de bir şey eklemek istiyorum; "yerli" üretim otomobil yapılacağı söyleniyor acaba devletin resmi makam araçları bu "yerli" üretim otomobil mi olacak yoksa bir bakanın söylemine göre "çerez parası" milyon TL'lik mecedes'ler kullanılmaya devam mı edecek? yorum sizin...

kısaca bu işlerden anlayan ve ülkesini sözde değil özde seven ve sahiplenen herkes yapılması gerekenleri yorumlayabiliyor tıpkı Erdi Bey ile Mesut Bey gibi...

Sevgi ve Saygılar
Yanıtla +8
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vasocard 4 yıl
cleet
Şu introyu bir değiştirin artık..Aynı aöf dersleri başlıyor gibi hissediyorum..

Sonuna kadar katılıyorum
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DH Misafiri 4 yıl
lenovo p70 incelermisiniz ?
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beyazsoy 4 yıl
sunucular haber sitesi yonetmesine rağmen bakan Işık'in açıklamaları bile dinlememiş. yahu atak helikopteri aklını üreten hükümet ve bunun nasıl olduğunu bilen sunucular yerli telefonun nasıl yapılacağını bilmiyor mu. Bakan açıkladı.zaten telefon kompanetleri yurt dışında üretiliyor. biz Bursa tasarım ve yapılacak. ve gelen tekliflere göre argelere destek verilecek.
aktarılan vergiler ile aynı kompaneti olan cep telefonu yurt dışı firmalarina para kaptırmamak. olay dış ticaret açığını kapamak.
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cemecem21 4 yıl
Şu Pardus'un kullanımı olayı çok trajik. Daha biz daha onu akıllı tahtalarda bile yapamıyoruz. Akıllı tahtalar ilk Pardus ile gelecek dendi, sonrasında araya Microsoft girdi ve ilk akıllı tahtalar çift işletim sistemli çıktı ve öncelik Windows'ta olduğu için isteyen ancak ekstra klavye takarsa kullanabiliyordu Pardus'u. Ben meraktan ölüp en sonunda okula klavye götürmüştüm de bakmıştım. Sonraki akıllı tahta sürümlerinde Pardus Virtual Box'ın içinden çıktı zaten. Sanırsam tek sorun yöntemde değil aynı zamanda anlaşmalarda da var.
Onun dışında her şeye katılıyorum.
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