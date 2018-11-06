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Monster'da Bu Hafta - Shadow of the Tomb Raider

6 ay
10,4b
1
Oyunlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Tunahan
Editör
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Monster'da bu hafta ABRA A5 V14.1 üzerinde Shadow of the Tomb Raider'ı konuk ediyoruz. Bakalım oyun, i7 8750H işlemcili ve Nvidia GeForce GTX 1050 Ti'lı sistemde nasıl bir performans veriyor?
MONSTER ABRA A5 V14.1 Sistem Özellikleri

İşlemci: Intel Coffee Lake Core i7-8750H
Bellek: 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz
Ekran Kartı: 4GB GDDR5 Nvidia GTX1050Ti 128 Bit
Depolama: XPG 256GB M.2 SSD (Okuma: 1000 MB/s - Yazma: 800 MB/s)
Ekran: 15.6" FHD 1920x1080 IPS Mat LED Ekran 

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Wazuu54 6 ay
Şu 1050ti dediğimiz kart nvidia nın insanlara çok bariz bir şekilde itelediği bir kart. Ne yazık ki ülkemizde de oldukça fazla kullanıldı. Biimiyorum tabi ki bu benim şahsi görüşümdür herkese de saygı duyarım. Fakat şimdiki artışlardan bahsetmiyorum tabiki fakat, çok az bir fark vererek 1060 ın 3gb lık versiyonunu almayıp bu karta kendilerini mahkum ettiler.
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maxmania 6 ay Wazuu54
malesef şu sıkıntı da var 3 gb' lık 1060 o kadar kırpılmış halde çıktıki pek çekici tarafı kalmadı, üstelik son çıkan oyunlar da grafik kartı belleğine yüklenince 3 gb iyice güdük kaldı. haliyle insanlar o da takılıyor bu da niye fazla vereyim düşüncesine kapıldı.
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cihangir151 6 ay
bu monster eskiden sitesinde dolar fiyat veriyordu tl karşılığına satın alıyordun kur ne ise onu ödüyordun şimdi tl fiyat var ne iniyor ne çıkıyor dolar düşüyor monster hala aynı uçuyor nasıl alacağız sen bişiy de
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maxmania 6 ay
şöyle profesyonel olarak yapın performans değerlendirmesini. cihazın gerçek performansını görüp tahmini ne kaç sene daha rahat oyun oynatır konusunda insanların kafasında bir fikir oluşsun.
eleştirileri dikkate aldığınız için teşekkür ederim.
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