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Mophie'den estetik odaklı taşınabilir şarj istasyonu

Taşınabilir şarj istasyonlarında estetiğe önem verenler için Mophie, hem güçlü hem akıllı hem de ince tasarıma sahip Powerstation serisini piyasaya sürdü.
3 yıl
2,7b
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Mophie'den estetik odaklı taşınabilir şarj istasyonu

Taşınabilir şarj istasyonları ve bataryalı kılıflar konusunda yakından tanıdığımız Mophie, gücün yanında tasarımın da ön planda olduğu yeni Powerstation harici istasyon serisini tanıttı. Seri, Bluetooth üzerinden bağlantı imkanı ile de dikkat çekiyor. 

Sadece 8.5mm kalınlığa sahip olan Powerstation serisinde tüketicinin ihtiyacına göre seçim yapabileceği 5 farklı model yer alıyor. Alüminyum alaşımdan imal edilmiş kasa içerisinde muhafaza edilen bataryalar 15W çıkış desteği ile hızlı şarj imkanı da sunuyor. Ayrıca bağlı olduğu cihazın durumuna göre akımı belirleyen akıllı bir voltaj düzenleyici de mevcut. Böylece dinamik bir voltaj değişimi sağlanıyor. 

Serinin giriş seviyesi modeli olan Powerstation 1X, 2000mAh gücünde bir bataryaya sahip ve giyilebilir cihazlar ile akıllı telefonlara hitap ediyor. Powerstation 2X ise 4000mAh gücünde batarya ve yine aynı hedef kitlesi var. Powerstation 3X ile seri farklılaşıyor zira artık 2 adet USB çıkışı ve tablet desteği sunuluyor. Ayrıca istasyonu şarj ederken aynı zamanda bir adet cihaza da şarj imkanı sağlayabiliyorsunuz. 3X modelinde 6000mAh gücünde bir batarya bulunuyor. 

Powerstation 5X ile seriye yeni bir özellik daha ekleniyor ve Bluetooth 4.0 üzerinden uygulamaya bağlanarak bataryanın seviyesi görülebiliyor ve şarj tamamlandığında kullanıcı bildirim uyarısı alabiliyor. Powerstation 5X modelinde 10000mAh gücünde, Powerstation 8x modelinde ise 15000mAh gücünde bir batarya mevcut. 

Seride 500 döngüye kadar tam şarj kapasitesi sunuluyor. 500 kere tam boşaltım yaptıktan sonra bataryaların verimliliği yüzde 75'e düşüyor. Yakında ülkemizde de satışa sunulacak olan Mophie Powerstation serisi sırasıyla 40$, 60$, 80$, 130$ ve 150$ fiyat etiketine sahip.  

http://www.highsnobiety.com/2015/11/12/mophie-slim-powerstations/ Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
daha ucuzları var mesela xiaomi var bunlar pahalı....
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wolf silver 3 yıl
Bizi bunlara bırakmadığın için iyiki varsın Xaomi. Almak isteyenler Xaomi Powerbanklarini alsınlar. 20.000 mah olanları bile bunların çeyrek fiyatı..
Red mi note 2 aldım şimdilik memnunum. Bundan sonra farklı bir marka alacağımı zannetmiyorum..
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1BilimAdamı 3 yıl
5000lik xiomi ince olan 49tl
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Patren 3 yıl
pahalı olmuş
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römercan 3 yıl
10000 mah 130$ xiaomi powerbankin tam olarak 10 katı.
1 Yanıt Yanıtla +3
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viper17 3 yıl römercan
römercan

10000 mah 130$ xiaomi powerbankin tam olarak 10 katı.


+ xiaomi daha estetik bence
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