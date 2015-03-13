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Murat Dalkılıç, Galaxy S6'yı Sizin İçin Keşfetti

4 yıl
36b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
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Murat Dalkılıç, Barcelona'da gerçekleşen görkemli Samsung Galaxy S6 lansmanına gitti. Yaşadığı eğlenceli anları, inanılmaz deneyimleri ve Galaxy S6’nın şahane özelliklerini sizin için anlattı.
Murat Dalkılıç, Galaxy S6'yı sizin için keşfetti 

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