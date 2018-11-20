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Mürekkep tanklı, düşük maliyetli yazıcı "Canon PIXMA G3411 incelemesi"

6 ay
18,7b
1
Yazıcı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
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Bu videoda Canon'un mürekkep tanklı, çıktı maliyeti düşük PIXMA serisi G3411 hepsi bir arada yazıcısının tasarımı ve yapısını ele alıyor, farklı kağıtlarla farklı ayarlarla çıktı alıp test ediyoruz.
Canon’u Canon’cular diye ayıran bir DSLR kolu var, bir de fanatiklik seviyesinde değil tabii ama yazıcı kolu var. Yazıcı dünyasında Çinliler mürekkep tankı trendini getirdiler, bu trendi ister istemez Canon gibi büyük markalar da benimsedi. Elimizde hepsi bir arada ve en önemlisi mürekkep tanklı bir çözüm Canon PIXMA G3411 var.

Detaylı bir kutusu var, şekli şemali, dolu tanklarla ne kadar basım yaptığı, hangi mürekkepleri kullandığı yazılı. Yazıcının kendisi, mürekkep şişeleri, kartuşlar, güç kablosu ve alışılageldik dökümantasyonlar çıkıyor, 2 yıl garantili.

44.5cm eninde, 33cm uzunluğunda ve 16.3cm boyunda bir cihaz. Tankları içerisinde, dışarıda ekstra bir ünite yok, normal bir yazıcı boyutlarında yani, bu bence konumlandırası, bütünlüğü anlamında önemli bir şey. Gövdesi siyah renkli, malzemesi sert plastik. Üstünde ve önünde sırıtmayan Canon logoları var. Giriş çıkışları arkada, bir USB B bir de güç girişi var.

Hepsi bir arada bir cihaz demiştik, 600x1200dpi çözünürlüğünde bir tarayıcımız var. 29.7cm eninde ve 21.6cm uzunlukta, yani A4 kağıt koyunca kenarlarda bir tık boşluk kalıyor. Defter, kitap sığıyor, fotoğraf tarayacağınızda da 3 tane alıyor.

Arayüzünde hem butonlar var, hem de cihaz durumunu, hata kodlarını, olan biteni takip edebileceğiniz, mesela fotokopi çekerken kaç kopya alacağınızı görüntüleyebildiğiniz 1.2 inçlik tek renkli bir ekran var.
Aç/kapa, servis butonu, siyah-beyaz, renkli fotokopi, kopya sayısı butonları dışında kablosuz bağlantı, evet Wi-Fi destekli bir yazıcı, butonları var. İsterseniz bir ağa bağlayıp ağdaki tüm cihazların kullanımına sunabilirsiniz, önemli bir not, sadece Windows’lu sistemlerde çalışıyor, isterseniz telefona veyahut tablete direkt bağlayabilirsiniz, Android ve iOS destekli.

İki kademeli kağıt tepsisi, kağıtları koyduğunuz ayarlı kısım, aslında görünüm anlamında, temel şeyler anlamında anlatılabilecek pek bir şey yok. Normal bir yazıcıdan farklı olarak tanklar var, mürekkep seviyesini fiziksel olarak da takip edebiliyorsunuz.

Kurulumu aslında hiç zor değil. Kutudan biri siyah, diğeri renkli kartuş çıkıyor. Kapağı kaldırıyorsunuz, normal bir kartuş takar gibi takıyorsunuz, mavi sabitleyicileri bastırıyorsunuz, burası bu kadar.

Mürekkeplere gelelim. GL-490 kodlu FINE serisi mürekkepler bunlar, her renk 70ml, siyah ise 135ml. Kıyaslayabilmeniz için ekleyeyim, normal bir kartuşta ortalama 10ml mürekkep bulunur.

Solda siyah, sağda renkli tanklı var, silikon tıpalarla kapalı haldeler. Tıpayı çıkar, şişeyi daya ve sık. Sağım solum mürekkep olacak diye düşünebilirsiniz, genelde Çinli çözümlerde oluyor da ama bu şişeleri çok zorlamamak lazım tabii ama havalı oldukları için yanlışlıkla dökmeniz zor, dökmek için sıkıyorsunuz. Her şişe tankı bir defa dolduruyor, siyahın tankı biraz daha büyük.

Bittiği vakit piyasada bulması, temin etmesi kolay, karıştırması zor, kartuşlulardan çok daha kolay bir süreç var burada. Canon’un iddiasına göre 2 şişe siyah mürekkeple 12 bin siyah, renkli şişelerle de 7 bin sayfaya varan çıktı alabiliyorsunuz, tabii bunlar fabrika verileri, uzun süre kullanıp görmek lazım ama şurası ml cinsinden değerler ortada, imkansız değil haliyle.
Siyah beyaz çıktı kalitesini, hızını test edelim. Şimdi mesela üniversitede hazırladığım 4 sayfalık bir ödevi yazdırayım, bir metin bu. Canon’un Print uygulamasından ki Android, iOS destekli, dökümanı seçiyorum ve yazdır.

Uygulaması masaüstü arayüzünden daha kullanışlı aslında. Hazır profiller var, kolaj çeşitleri var, takvimler, kartlar, posterler ve işinizin düşebileceği bir çok şey. Telefonunuzdaki, sosyal medyadaki veya bulut depolama hizmetlerindeki fotoğraflarınızdan seçebiliyorsunuz, hangi kağıt, kalitesi ne olacak, temel ayarlar bu arayüzde de var.

Renkli performansına gelelim. Düz, normal bir A4 kağıtla standartta ve yüksek ayarda Windows’un kendi fotoğraf görüntüleyicisi üzerinden iki çıktı aldım. Standart az mürekkep kullanıyor ve hızlı, yüksek ayar daha fazla mürekkep kullanıyor, kıyasla yavaş ama çıkan sonuç, çok daha makbul bir sonuç. Canon’un Easy Photo Print yazılımından yazdırınca hem bir miktar daha hızlı hem de daha iyi sonuç alacağınız şekilde renklerle bir tık oynuyor, fotoğraf yazdıracaksanız Windows’un kendi ayarlarına kalmayın derim, kendiniz özelleştirin renk ayarlarını.

Fotoğraf kağıdına fotoğraf çıktısı da alabilirsiniz elbette, mürekkep bol, hatta böyle olması bol bol çıktı almaya teşvik ediyor. Renkler otomatik ayarlarda bir tık soluk gelebilir, yine Easy Photo Print’ten kontrastı bir tık yükseltiyorsunuz, çok daha canlı, keyifli fotoğraflar çıkıyor ortaya, çözünürlüğü ise yeterli. Kalite anlamında fotoğraf yazdırmak için üretilmiş, bunun üzerine kurulu cihazlar kadar iyi değil tabii ama bence ev ortamında gayet kullanılası sonuçlar çıkıyor.
Kullandığınız fotoğraf kağıdı çok önemli, özellikle de koyu tonlarda, siyahlarda farkı ortaya çıkıyor, canlılığı da etkiliyor, fotoğrafın ömrünü de belirliyor. Canon’un da kaliteli kağıtları var, beğendiğiniz farklı markalar da kullanabilirsiniz ama özetle ev ortamında, önemli anıları böyle fiziksel olarak kayıt edecekseniz, belki benim gibi fotoğraf albümlerinden keyif alıyorsunuzdur, ucuza kaçmamak gerek diye düşünüyorum.

Tarayıcıyı özellikle fotokopi alırken kullanacağınızı tahmin ediyorum. Kağıdı koy, fotokopi sayısını gir ve çek. Siyah beyaz bir şeyin bir metnin fotokopisini çekiyorsunuz diyelim, sonuç olması gerektiği gibi. Renkli performansını merak ediyordum asıl, gayet iyi çıktı, bir tık noise oluşuyor ama karşılaştırırken fotokopi olanı işaretleme ihtiyacı hissedecek kadar iyi.
Bir şeyleri tarayıp dijitale almak istediğinizde hazır ayarlar var, siyah beyaz, belge, fotoğraf, hızlıca tarıyor, hızlı ayarda kalite çok iyi değil ama çözümü var. Yavaş yavaş tarasın, daha kaliteli tarasın derseniz ayarlıyorsunuz, ben 400-600DPI’da tarattırdım, otomatik ayarlardan çok daha iyi sonuç alıyorsunuz.

Canon PIXMA G3411. Mürekkep tanklı hepsi bir arada bir yazıcı. Normal bir ev kullanıcısı olarak her türlü işinizi görür, odağında da ev kullanıcıları var zaten. Öğrenciyseniz ödevler için ve küçük ofislerde de aslında lazere, tonere gitmeden kullanılabilecek bir çözüm. Özellikle renkli çıktılarda tonlar bir tık açık gelebilir, yazılımını kullanınca, yaptığı otomatik ayarlardan, sizin yapacağınız manuel ayarlardan faydalanınca güzel şeyler ortaya çıkıyor, fotoğraf kağıdına aldığım çıktılar da bir ev kullanıcısı olarak beni memnun etti. Ürünün fiyatı bu videonun çekildiği tarih itibarıyla 800 ila 1000TL arasında değişiyor, fiyatı rakipleriyle benzer düzeyde. Dolar-TL dalgalı arkadaşlar, güncel fiyatına mutlaka kendiniz bakın. Özetle, kullanımı, tankı doldurması kolay, en önemlisi sorunsuz çalışan ve çıktı başına maliyeti düşük kartuşlu sistemlere göre çok daha düşük, evde de maliyetini pek düşünmeden fotoğraf çıktısı alabileceğiniz bir çözüm, Wi-Fi yetenekleri sizin için pek önemli değilse daha ucuza G2411’i de tercih edebilirsiniz.
 

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sleeptalkercat 1 ay
PVC üyelik kartı bastırmak istiyorum da şöyle bir video buldum;
youtube.com/...
G serisi bütün Canon'larda yazdırılır diyor videoda. Siz denediniz mi acaba bu yazıcıda böyle birşey mümkün mü?
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1998Özge_SaoPaulo 5 ay
Mürekkep bakımından nasıl ?
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sami 6 ay
bu üç yazıcıdan hangisini önerirsiniz cok fazla cıktı alınmayacak haftada 20-25 ama fotoğraf kalitesi iyi olması benim için önemli
HP 415 tanklı
epson l3060
canon 3411
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veteriner69 5 ay sami
Aynı anda 4-5 yazıcı kullanıyorum, Canon ve Epson inkjetler ve Renkli Laser yazıcılarım var.
Baskı kalitesi önceliğinse EPSON ları tek geçerim.
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OnurFB1453 5 ay sami
Bende bunların bir numara üstleri arasında kararsız kaldım,bir üst model tercih sebebim de air print olması. Iphone da Wifi ya da directden mail ve webden yazı yazdıramıyor muyuz?
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murat3807 6 ay
Forumda konu açtım, okuyanlar vardır, tanklı yazıcılarda yaklaşık 400000 çıktı almış durumdayım. Bunların ikisi renkli ikisi de siyah beyaz. İki yazıcıda 100000 çıktıyı geçtim ikisinde de yaklaştım. Sadece renkli modellerde patende sorun oldu, o da yakın bir zamanda garantiyle çözüldü. Bence 100000 çıktıdan sonra bu önemli değil. Siyah beyazlarda hiç bir sorun çıkmadı. Siyah beyaz modeller hem hızlı hem de pedler renkli modellere göre daha geç doluyor 109000 de olan yazıcımda hala değişmedi.
Ortalama bir kullanımda siyah beyaz 1000 sayfanın muadil mürekkep maliyeti 2TL civarında. (Dolar yükselmeden önce mürekkep fiyatları şimdikinin üçte biriydi nerdeyse, 2 TL güncel değerdir.) Maliyette lazerle kıyaslanamayacak kadar fark var. Kullanımı da çok pratik. Şişedeki mürekkebi tanka boşaltıyorum hepsi bu.
Renkli modellerle dakikada 3 tam dolu sayfa veya biraz daha fazla yazdırabilirsiniz. Siyah beyaz modeller dakikada tam dolu 11 sayfa yazdırıyor standart kalitede. Taslak modda biraz daha fazla yazıyor. Evet, lazerler belki daha hızlı ama asıl önemlisi maliyet.
Tanklı yazıcıların iki dezavantaj var; biri özellikle renklide yavaş olmaları, diğeri de düzenli kullanım gerektirmeleri. Epson yazıcılar çok sağlam ama M200, L565 gibi alt seviye modellerde ADF bölümü yavaş çalışıyor. Hızlı çalışan modellerin de fiyatı çok yüksek.
Bu arada Epson M105W şu an çok cazip bir fiyata satılıyor, 611 TL.
amazon.com.tr/...
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dere.beyi 6 ay
fotoğraf baskısı kalite istiyorsanız epson arkadaşlar ben teknosada çalışıyordum yazıcı tarafında arkadaşlar vardı örnek baskılar alıyodum hepsinden(hp, canon, epson)
en iyi renk kalitesi vs. epsondu
lazerin çıktısı 1-3 bin arası iken bu doldurma sistemler 6,7 bin renkli 13 bin siyah beyaz baskı alabiliyosunuz 150 -200 tl maliyetle
lazer de 4 toner takılıyor her biri 250 lira gerisini siz düşünün
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kardeş yakışıyor mu 6 ay
Hocam bende bu sıra tanklı yazıcıya dönmeyi düşünüyorum 400 500 e ikinci el lazer yazıcı almaktansa sıfır tanklı yazıcı alıp devam etmek daha iyi varsın geç yazsın biraz
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mondschein66 6 ay
Sinifimda Epson var 2 ayda 5000 çıktı almışım.
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ssbrutality 6 ay
Ayrıca bildiğin E Serisi ile aynı baskı kafayı kullanıyor.Sadece modernize edilmiş
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muhalok 6 ay
Ben de bu yazıcıdan satın aldım fakat telefon ile yazdırma işi yapabiliyorken bilgisayardan wifi ile çıktı alamadım bir türlü. Bilgisayardan wifi açtığımda canonu görüyor fakat bağlan dediğimde şifre istiyor. Halbuki telefonlarda direkt bağlanıyor. Bilgisayarda sifre istemesinin sebebi nedir acaba yardimci olur musunuz?
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Tensi 6 ay muhalok
ugp01.c-ij.com/...
Bu sayfada bilgisi var.
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ssbrutality 6 ay
Canon candır,lakin G Serisinden uzak durun... Orta seviyede IP ve LX serisi Üst seviye de ise Pro ve diğer başlıklara bakınız...G serisinin fotoğraf performansı berbat.... Zaten hangi 4 renkli yazıcının fotoğraf performansı düzgün ki? Epson lar bile yerlerde..Bilgi isteyen olursa Pm den Canon,Epson,Brother ve Lexmark hakkında yazıcı ve mürekkep ve baskı kafaları hakkında Kullanıcı deneyimlerimi iletebilirim.
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