Mushkin'den SandForce kontrolcülü yeni nesil USB 3.0 bellek

Bir dönem ekran kartı pazarına da giren ancak umduğunu bulamayan Mushkin, son kullanıcılar arasında ağırlıklı olarak bellek çözümleriyle tanınan bir firma. Bilgisayar dünyasının NAND Flash tabanlı depolama çözümlerine ilgi göstermesiyle birlikte bu alandaki faaliyetlerine hız veren ve arka arkaya yeni ürün tanıtımları gerçekleştiren Mushkin, daha çok orta-üst seviye SSD'lerde gördüğümüz SandForce kontrolcüsüne sahip USB 3.0 bellek hazırladı.

240GB depolama kapasitesine sahip olan bellekte, Micron üretimi NAND Flash yongalarına yer verildiğini görüyoruz. SandForce SF-2281 ve USB 3.0 to SATA 6Gbps kontrolcü kombinasyonu donatılan ve okuma / yazma hızları açısından sınıfındaki iddialı modellerden biri olması beklenen yeni çözüm, baskılı devre kartı olarak boy gösterdiği için, nasıl bir tasarım ile pazara giriş yapacağını söylemek şu an için zor. Veri transfer hızının 300MB/saniye civarında olacağı belirtilen yeni depolama sürücüsünün yakın gelecekte pazara girmesi beklenirken, fiyatına ise şu an için belirsizlik hakim.