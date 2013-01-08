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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mushkin'den SandForce kontrolcülü yeni nesil USB 3.0 bellek

6 yıl
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bir dönem ekran kartı pazarına da giren ancak umduğunu bulamayan Mushkin, son kullanıcılar arasında ağırlıklı olarak bellek çözümleriyle tanınan bir firma. Bilgisayar dünyasının NAND Flash tabanlı depolama çözümlerine ilgi göstermesiyle birlikte bu alandaki faaliyetlerine hız veren ve arka arkaya yeni ürün tanıtımları gerçekleştiren Mushkin, daha çok orta-üst seviye SSD'lerde gördüğümüz SandForce kontrolcüsüne sahip USB 3.0 bellek hazırladı.
240GB depolama kapasitesine sahip olan bellekte, Micron üretimi NAND Flash yongalarına yer verildiğini görüyoruz.  SandForce SF-2281 ve USB 3.0 to SATA 6Gbps kontrolcü kombinasyonu donatılan ve okuma / yazma hızları açısından sınıfındaki iddialı modellerden biri olması beklenen yeni çözüm, baskılı devre kartı olarak boy gösterdiği için, nasıl bir tasarım ile pazara giriş yapacağını söylemek şu an için zor. Veri transfer hızının 300MB/saniye civarında olacağı belirtilen yeni depolama sürücüsünün yakın gelecekte pazara girmesi beklenirken, fiyatına ise şu an için belirsizlik hakim.

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GoldPunch 6 yıl
Şu haberi okuyunca tüylerim diken diken oldu. Teknoloji ne kadar hızlı ilerliyor yahu.
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DH Misafiri 6 yıl
işletim sistemini kur pc yi usb den boot et herşeyini kot pantolonun çakmak cebinde taşı
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V4LKyR 6 yıl
Şimdi düşününce eyw, gayet hızlı, kapasitesi yüksek, boyutları küçük,vs. De, 170 TL az para değil beya.
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hacı.basat 6 yıl
Bu güne kadar 240 GB SSD'ler en ucuz 199$'ı görmüştü, bunu o fiyattan satsalar büyük başarıdır.
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fbkaya 6 yıl
çok para isterler ama
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Prequel 6 yıl
Düşündüğüm şeyi yapmışlar. Ama hala diğer USB bellekler kadar pahalı olursa anlamı yok.
V4LKyR
Olum bu ne oluyor la teknolojiye? USB SSDler çıkmaya başladı hacı... Vay be. USB 3.0 teorik olarak azami ne kadar hız sağlıyordu?

625MB/s. Ama 2013'ün ortalarında bunu iki katına çıkaracak bir güncelleme yapılacak.
engadget.com/...
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Ratkow 6 yıl Prequel
Prequel

Düşündüğüm şeyi yapmışlar. Ama hala diğer USB bellekler kadar pahalı olursa anlamı yok.

V4LKyR

Olum bu ne oluyor la teknolojiye? USB SSDler çıkmaya başladı hacı... Vay be. USB 3.0 teorik olarak azami ne kadar hız sağlıyordu?


625MB/s. Ama 2013'ün ortalarında bunu iki katına çıkaracak bir güncelleme yapılacak.

engadget.com/...

Yok artık, ciddimisiniz USB 3.0 bant genişliği konusunda?
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V4LKyR 6 yıl
OverClocK1ng
Valla şu an Türkiyede 64Gb Sandisk Cruzer Extreme hem fiyat olarak çok çok iyi hem de o fiyat oranına göre hızı da gayet doyurucu.Okuma 190 yazma 170 -ki şahane hızlar. Daha fazlasına gerek bile yok.9 Gb filmi 53 saniyede kopyalayabiliyor. Hadi 53 saniyede atmasın da 1 dakkada atsın. Yine çok iyi bir süre.

Fiyat nedir sayın hocam?
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OverClocK1ng 6 yıl V4LKyR
V4LKyR
Fiyat nedir sayın hocam?

64 Gb daha 2 gün önce baktım. En ucuz 169 Lira , Kargo ve KDV dahil 12 taksitli fiyatıydı. 3 Ay da taksit erteletme var.

Üzerinde LED bildirim ışığı da var. Çıkartmadan önce ışığa bakıp öyle çıkartma açısından iyi oluyor.

Fakat ben çıkartmadan Güvenli Kaldır olarak çıkartıyorum. Tam performans alabilmek için ve dosyalar silinirse kurtarmak gerekebilir diye
NTFS olarak formatladığım ve öyle kullandığım için NTFS yapıp performans olarak en iyi duruma getir'i seçince anında çekip çıkartmak da
pek iyi olmadığı için öyle yapıyorum. Ayrıca 4Gb dan büyük dosya atabilmek için ve dediğim gibi performans bakımından NTFS yapmak lazım.

Gerçi ExFAT falan da var ama mesela arkadaşın TV sine falan da taktığım için genel uyumluluk olarak NTFS yapmak yine en iyisi.
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V4LKyR 6 yıl
Olum bu ne oluyor la teknolojiye? USB SSD'ler çıkmaya başladı hacı... Vay be. USB 3.0 teorik olarak azami ne kadar hız sağlıyordu?
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OverClocK1ng 6 yıl
Valla şu an Türkiye'de 64Gb Sandisk Cruzer Extreme hem fiyat olarak çok çok iyi hem de o fiyat oranına göre hızı da gayet doyurucu.
Okuma 190 yazma 170 -ki şahane hızlar. Daha fazlasına gerek bile yok.
9 Gb filmi 53 saniyede kopyalayabiliyor. Hadi 53 saniyede atmasın da 1 dakkada atsın. Yine çok iyi bir süre.
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crashris 6 yıl
bu varya en az 999 dolardır :)
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