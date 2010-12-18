Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

NEC çift ekranlı tablet bilgisayarını CES'te tanıtmaya hazırlanıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,6b
1
2
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Önde gelen Japon elektronik üreticilerinden NEC, 6-9 Ocak tarihlerinde Las Vegas'da düzenlenecek CES (Tüketici Elektroniği) Fuarı'nda çok sayıda yeni ürününü sergilemeye hazırlanıyor. Firmanın tanıtımını yapacağı yeniliklerden biri de daha önce örneklerine Toshiba ve Acer'da gördüğümüz çift ekranlı tablet bilgisayar olacak.

Firma tarafından duyurusu bir süre önce yapılan LifeTouch isimli tablet bilgisayarı temel alacak yeni modelde, 7-inç büyüklüğünde ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde iki adet resesif dokunmatik ekran olacak. Android işletim sistemini kullanacak tablette 1GB depolama alanı, 3MP çözünürlüğünde kamera, GPS, Bluetooth 2.1+ EDR ve 802.11g WiFi gibi detaylara yer verilmesi bekleniyor. NEC aynı fuar kapsamında Android işleitm sistemli netbook modelini tanıtmayı da planlıyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
CWaRRioR 8 yıl
Nintendo DS'e benzemiş...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EnemyTerritory 8 yıl
Normal tablet gibi kullanılmaz ama güzel bişey yinede.Resistive ekran çağ dışı kalmış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl ASUS HD 6970 ve HD 6950 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Dishonored 2 Türkçe Yama v0.01 Yayınlandı
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim