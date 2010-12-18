NEC çift ekranlı tablet bilgisayarını CES'te tanıtmaya hazırlanıyor

Önde gelen Japon elektronik üreticilerinden NEC, 6-9 Ocak tarihlerinde Las Vegas'da düzenlenecek CES (Tüketici Elektroniği) Fuarı'nda çok sayıda yeni ürününü sergilemeye hazırlanıyor. Firmanın tanıtımını yapacağı yeniliklerden biri de daha önce örneklerine Toshiba ve Acer'da gördüğümüz çift ekranlı tablet bilgisayar olacak.

Firma tarafından duyurusu bir süre önce yapılan LifeTouch isimli tablet bilgisayarı temel alacak yeni modelde, 7-inç büyüklüğünde ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde iki adet resesif dokunmatik ekran olacak. Android işletim sistemini kullanacak tablette 1GB depolama alanı, 3MP çözünürlüğünde kamera, GPS, Bluetooth 2.1+ EDR ve 802.11g WiFi gibi detaylara yer verilmesi bekleniyor. NEC aynı fuar kapsamında Android işleitm sistemli netbook modelini tanıtmayı da planlıyor.