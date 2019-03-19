“Nakış işlemeli bilgisayarda” kumaş, elektrik devresi haline geliyor

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elektrik devrelerinin kumaştan yapıldığı denemeler de mevcut. Araştırmacı Irene Posch ve modacı Ebru Kurbak’ın Instanbul Tasarım Bienalinde sergilenen Google gibi şirketlerin akıllı kıyafetler tasarlandığı biliniyor. Kıyafete eklenen devreler sayesinde kullanım alını genişletilen giysiler yanındadenemeler de mevcut. Araştırmacıve modacıInstanbul Tasarım Bienalinde sergilenen “Nakış işlemeli bilgisayarı” ise ikinci türe ait bir örnek.

Altın, keten, kan taşı, ahşap, gümüş ve bakırın kullanıldığı 8 bitlik elektromekanik bilgisayar aynı zamanda dekoratif bir örtü olarak da kullanılabiliyor. Posch’a göre tasarım, bizi sarıp sarmalayan dijital ve elektronik teknolojileri ile insanların etkileşimini keşfediyor.

Altın ile gümüş iletken yüzeylere yaslı bir bobin ve anahtarlardan oluşan sistem de altın yüksek iletkenlik kapasitesi sebebiyle tercih edilmiş. Sanatçılara göre tamamen dekoratif maksatlı oluşturulan sistem, baktığınızda 8 bitlik bir bilgisayarın sahip olduğu dijital örüntüyü sizlere gösteriyor. Sanatçılar, kara kutular içinde kalan en temel dijital eylemlerin bu sayede gözler önüne serildiğini ifade etmişler.

Bilgisayarları sanatçıların tasarladığını hayal edin

Programlanmış devrelerin gizemini ön plana çıkaran çalışma, aynı zamanda sıradan bir dekoratif nesneyi de fonksiyonel hale getirmiş. Sergilenen çalışma, bilgisayarların mühendislerden çok sanatçılar tarafından tasarlandığı bir dönemi hayal ederek üretilmiş. Kurbak ve Posch’a göre çalışma, bilgisayar teknolojileri tarihinde yer alabilecek birçok makul alternatiften birini anımsatıyor.

Sanatçıların söz konusu ifadelerinin ise ironik karşılanabileceği belirtiliyor. Zira 1804 yılında, Joseph Marie Jacquard isimli bir dokuma zanaatçısı tarafından keşfedilen Jacquard dokuma tezgâhı, karmaşık desenleri dokumak için delikli kartlar yardımıyla çalışan basit bir elektromekanik bilgisayar kullanıyordu. Jacquard’ın bu girişimi ise ilk genel maksatlı bilgisayar olan Charles Babbage’in Analitik Motor’una öncülük etmişti.

https://www.engadget.com/2019/03/17/the-big-picture-the-embroidered-computer/