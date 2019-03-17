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Dünyanın en büyük radyo teleskobu SKA’yı kontrol edecek yönetim kurulu belirlendi

Dünyanın en büyük ve hassas radyo teleskobu olacak SKA için önemli bir gelişme daha yaşandı. 12 Mart tarihinde, toplam 7 ülkenin imzasıyla birlikte teleskobu kontrol edecek kurul belirlendi.
2 ay
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Uzay
Gökhan G.
Editör
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Dünyanın en büyük bilim tesisi olması beklenen SKA (Square Kilometer Array) radyo teleskobu önemli bir dönüm noktasını da geride bırakarak, hayalden gerçeğe doğru bir adım daha attı.

SKA projesinde yer alan ülkeler 12 Mart’ta Roma’da imzaladıkları anlaşma neticesinde, teleskobun işletilmesinde ve yönetilmesinde söz sahibi olacaklar.

Roma’nın bir günde inşa edilmediğini söyleyen yönetim kurulu başkanı Catherine Cesarsky, “Benzer şekilde; dünyanın en büyük teleskobunu inşa etmek için de onlarca yıl süren emeğe, uzmanlığa, teknolojik gelişmeye, sabra ve küresel iş birliğine ihtiyaç vardı. Bugün söz konusu gayretlerin bir meyvesi olarak, SKA’yı gerçeğe dönüştürecek temeller tesis edilmiş oldu.” ifadeleriyle atılan imzaların önemini vurguladı.

Dünyanın en hassas teleskobu

Binlerce irili ufaklı çanak ve antenden oluşacak SKA, Avustralya’dan Güney Afrika’ya uzanan bir arazide konuşlandırılacak (ek okuma için lütfen tıklayınız). SKA teleskobu adını, çanakların hepsinin bir araya getirilmesiyle kaplanan bir kilometre karelik alandan alıyor. Projenin temsilcilerine göre 2020’li yılların ortasında faaliyete geçmesi beklenen SKA aktif hale geldiğinde, dünyanın en hassas ve büyük radyo teleskobu olarak kayıtlara geçecek. SKA’nın yüzlerce milyon galaksiyi konumlandırması ve dünya dışı zeki varlık araması bekleniyor.

Dünyanın en büyük radyo teleskobu SKA’yı kontrol edecek yönetim kurulu belirlendi
 

Avustralya, Çin, İtalya, Hollanda, Portekiz, Güney Afrika ve İngiltere’den oluşan 7 ülkelik yönetim kuruluna daha sonra Hindistan ve İsveç’in de katılacağı paylaşılan bilgiler arasında yer alıyor. 

Önümüzdeki yıl ilk ihalenin yapılması beklenen proje kapsamındaki toplam ihale bedelinin ise yaklaşık 700 milyon avro olması bekleniyor.


https://www.space.com/square-kilometer-array-treaty-signed.html Yorum Yaz
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Feyzuli 2 ay en beğenilen
Çekemedikleri için ülkeler arasında biz yokuz. Çekemediler anten taktılar.
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kaazto28 2 ay
Böyle bir yerde amele gibi çalışmayı isterdim.
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The souls migration 2 ay kaazto28
seni anlayabiliyorum ama sana torpil de yetmez..

ya şaka bir yana yerleri de süpürür müydün acaba? sen de şaka yaptım diyecen kesin.

bu teleskoplar güzel iş yapıyor. bu kadar denk gelir dün gece yarısı kozmikanafor.com/... bu sitede radyoteleskoplar ile kaydedilmiş kendi etrafında
saniyede bilmem kaç defa hızla dönen pulsar' ların çıkardığı sesleri dinliyordum. merak eden girip dinlesin.
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smart1978 2 ay
Kiskanclar ! :)
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Feyzuli 2 ay en beğenilen
Çekemedikleri için ülkeler arasında biz yokuz. Çekemediler anten taktılar.
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isakoc 2 ay
:))
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