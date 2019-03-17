Dünyanın en büyük radyo teleskobu SKA’yı kontrol edecek yönetim kurulu belirlendi

Dünyanın en büyük bilim tesisi olması beklenen SKA (Square Kilometer Array) radyo teleskobu önemli bir dönüm noktasını da geride bırakarak, hayalden gerçeğe doğru bir adım daha attı.

SKA projesinde yer alan ülkeler 12 Mart’ta Roma’da imzaladıkları anlaşma neticesinde, teleskobun işletilmesinde ve yönetilmesinde söz sahibi olacaklar.

Roma’nın bir günde inşa edilmediğini söyleyen yönetim kurulu başkanı Catherine Cesarsky, “Benzer şekilde; dünyanın en büyük teleskobunu inşa etmek için de onlarca yıl süren emeğe, uzmanlığa, teknolojik gelişmeye, sabra ve küresel iş birliğine ihtiyaç vardı. Bugün söz konusu gayretlerin bir meyvesi olarak, SKA’yı gerçeğe dönüştürecek temeller tesis edilmiş oldu.” ifadeleriyle atılan imzaların önemini vurguladı.

Dünyanın en hassas teleskobu

Binlerce irili ufaklı çanak ve antenden oluşacak SKA, Avustralya’dan Güney Afrika’ya uzanan bir arazide konuşlandırılacak (ek okuma için lütfen tıklayınız). SKA teleskobu adını, çanakların hepsinin bir araya getirilmesiyle kaplanan bir kilometre karelik alandan alıyor. Projenin temsilcilerine göre 2020’li yılların ortasında faaliyete geçmesi beklenen SKA aktif hale geldiğinde, dünyanın en hassas ve büyük radyo teleskobu olarak kayıtlara geçecek. SKA’nın yüzlerce milyon galaksiyi konumlandırması ve dünya dışı zeki varlık araması bekleniyor.

Avustralya, Çin, İtalya, Hollanda, Portekiz, Güney Afrika ve İngiltere’den oluşan 7 ülkelik yönetim kuruluna daha sonra Hindistan ve İsveç’in de katılacağı paylaşılan bilgiler arasında yer alıyor.

Önümüzdeki yıl ilk ihalenin yapılması beklenen proje kapsamındaki toplam ihale bedelinin ise yaklaşık 700 milyon avro olması bekleniyor.

https://www.space.com/square-kilometer-array-treaty-signed.html