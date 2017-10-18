Ne umduk? Ne bulduk? Xbox One X lansman notlarım

Genel Yayın Yönetmeni
Antalya'da düzenlenen Xbox One X lansmanına gittik ve konsolun 4K oyunlarını deneme fırsatı bulduk. Forza, Assassin's Creed gibi konsolun iddialı oyunları 4K çözünürlükte nasıl bir deneyim sunuyor?
Xbox One X hakkındaki lansman detayları ve sonrasındaki oyun deneyimim bu videoda. Xbox One X, 4K en güçlü oyun konsolu olma iddiasında peki ya oyunlar 4K olunca ne değişiyor?
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Tek rakibi var, mecburen sony 4k konsol çıkartacak ve üretimi kısıtlayacaktır yoksa batar. En basitinden birisinde Fifa ile 4k oynarken diğeri 1K oyna mı oynatacak ve 4 yıl diyorsun daha şimdiden geri kaldı bir konsol ile diğeri arasında bu kadar bariz fark varken ve fiyat olarak da hepsi 400 dolar çıkmıştı bu 500 dolar %20 fark varken kim gider de PS alır ha ikinci el kelepir alır ona bir şey demem ben sıfırından bahsediyorum. 4 yıl bırak ps 4 ü Xbox OneX bile dayanamaz diyorum ben mecbur gerçek 4k çıkartacak hatta belki 8k olarak çıkartır ileriye yönelik olarak..
ben rx480 8gb alıp hala 1080p de kalıyorum. adam benim pc imden daha ucuz sistemde istersem 4k oynayabiliceğim ve oyunları sen uğraşmadan optimize edip önümüze koyuyorlar. bende gider pc mi satarım basit bir laptop alır yanınada xbox one x alırım dahada grafik endişem olmaz.
bu makineye çöp diyen kendini bir doktora göstersin