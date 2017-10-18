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Ne umduk? Ne bulduk? Xbox One X lansman notlarım

1 yıl
6,4b
1
Oyun Konsolları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Antalya'da düzenlenen Xbox One X lansmanına gittik ve konsolun 4K oyunlarını deneme fırsatı bulduk. Forza, Assassin's Creed gibi konsolun iddialı oyunları 4K çözünürlükte nasıl bir deneyim sunuyor?
Xbox One X hakkındaki lansman detayları ve sonrasındaki oyun deneyimim bu videoda. Xbox One X, 4K en güçlü oyun konsolu olma iddiasında peki ya oyunlar 4K olunca ne değişiyor? 

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SpectreMain 1 yıl en beğenilen
Belki burdan okursunuz diye yazıyorum. Acaba durdurduğum videonun, sayfayı aşağı çekip bir sonraki sayfayı okumaya başladığımda tekrardan başlaması sorunu sadece bende mi var yoksa forumla alakalı bir problem mi?
Belki burdan okursunuz diye yazıyorum. Acaba durdurduğum videonun, sayfayı aşağı çekip bir sonraki sayfayı okumaya başladığımda tekrardan başlaması sorunu sade...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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Project Scorpio 1 yıl Speed-Step
AC Origins zaten native 4K değil dinamik 4K sizi Microsoft’un dandik müdürleri kandırmış Mesut hocam.
2 Yanıt Yanıtla +9
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DH Misafiri 1 yıl
Cihazda oyun yok. 2018'de de bir numara yok eski halo collection'ı update yapaklarmış. Hiçbir umudum kalmadı
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IhtiyarDelikanli 1 yıl
1440p 144hz 144fps candır gerisi heycandır
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m-99 1 yıl
4K olsa ne olacak doğru düzgün oyun yaptıkları mı var. Ps için RDR 2 yeter de artar.
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Illusive Man 1 yıl tobepeople
İyide söylediğin şeylerin çoğu türkiye ekonomisine uymuyor ps4 ilk çıktığında yanlış hatırlamıyorsam 1.500 tl idi 3 yıl beklediniz ne değişti hocam fiyatı ucuzlamadı bile pro da aynı şekilde olacak hatta ilk çıktığından daha pahalı hale geldi dolar sağolsun.. benim içinde uzun soluklu olması önemli ve öylede zaten ps5 in 2. Yılına kadar kullanırım normal ps imi oda nerden baksan minimum 4 yıl yapıyor zaten. Artık 7-8 yıllık konsolları unutun hocam o teknolojiye yetişmek imkansız. Konsollar pc ile yarışamaz sadece gerisinde çok kalmamaya çalışır bu saatten sonra ayrıca konsolun tam gücünün kullanılaması sony den daha çok yapımcıların kolaya kaçması. Yapan çok güzel 1080p 60 fps yapıyor.
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Illusive Man 1 yıl tobepeople
Ps4 alma ,pro yetersiz ne alsın millet o zaman hocam saçmalamışsınız 😄 zaten şurda maximum 3-4 yıl kalmış yeni nesilin çıkmasına daha neyi bekliyorsun yeni konsol almak için.
1 Yanıt Yanıtla +3
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tobepeople 1 yıl Illusive Man
Illusive Man
Ps4 alma ,pro yetersiz ne alsın millet o zaman hocam saçmalamışsınız 😄 zaten şurda maximum 3-4 yıl kalmış yeni nesilin çıkmasına daha neyi bekliyorsun yeni konsol almak için.

Tek rakibi var, mecburen sony 4k konsol çıkartacak ve üretimi kısıtlayacaktır yoksa batar. En basitinden birisinde Fifa ile 4k oynarken diğeri 1K oyna mı oynatacak ve 4 yıl diyorsun daha şimdiden geri kaldı bir konsol ile diğeri arasında bu kadar bariz fark varken ve fiyat olarak da hepsi 400 dolar çıkmıştı bu 500 dolar %20 fark varken kim gider de PS alır ha ikinci el kelepir alır ona bir şey demem ben sıfırından bahsediyorum. 4 yıl bırak ps 4 ü Xbox OneX bile dayanamaz diyorum ben mecbur gerçek 4k çıkartacak hatta belki 8k olarak çıkartır ileriye yönelik olarak..
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wustti 1 yıl
mesut çevik in bakış açısını yanlış buluyorum. gerçek oyuncu kitlesi (daha olgun insanlar) özel oyun diye bi şeyi desteklemiyor zaten. şahsen benim istediğim her oyun her platformda olsun hatta xbox ps pc ve diğer konsollar isterlerse bi arada online oyun oynayabilsinler. normalde olması gereken bu iken herkes ayrıştırma peşinde neden ben her platformu almak zorunda kalayım ki zaten oyunu alarak Sony e Microsoft a vs para kazandıracam. herkes her oyunu oynayabilmeli. belki Sony kendi konsoluna özel içerik ekler ya da extra güzellikler yapar grafik vs gibi ona bi şey demem ama standart bi oyunu bütün oyuncuların oynaması her oyuncunun isteği olmalı. ben de ps da ya da xbox da Mario oynayabilmeliyim bunun neresi kötü. özel oyun konusunda xbox ı tebrik ederim. fakat türkçe altyazı şart oyunlarda.
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tobepeople 1 yıl
Doğal olsun olmasın 4K vermiş Xbox ve PC de verebiliyor Ama PS 2K bile veremiyor bu kadar basit...Ben hala 1080p olarak kullanıyorum belirteyim amaç kötülemek değil. Amca 4K PS çıkmadan ne bilgisayara adam gibi oyun gelir ne de Xbox'a konsol yüzünden oyunları pc de sınırlandıracaklardır her zaman böyle şimdi de böyle olur. Özetle PS 5 ve Native 4K çıkmadan konsol da alınmaz PC için ekran kartı da alana geçmiş ola zaten Xbox Native olanını çıkartır PS 5 den sonra...O zmana kadar bekleyin derim...Ps4 çıktığında da almayın diye yazmıştım eskiye gidip görün ama yuhlanmıştım. Dediğim gibi PS4 pro çıktı ve bariz fark var ayrıca o da yetersiz yani bir ps3 değil Ps3 çıktığı zman 7-8 yıl PC yi zorladı bu yüzden millet mecburen aldı konsolu ben de almıştım. Ancak ps4 hayal kırıklığıydı hala da öyle bana göre...Tek avantajı oyunları pc de oynanamıyor ama kalite olarak bariz pc nin gerisinde...
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cybermorf 1 yıl
TV den ziyade daha çok 27" ve üzeri 4k monitör taviye ederim , en azından piksel aralıkları tv panellerine göre daha az olacağından keskinlik artacaktır diye düşünüyorum.
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MetalWave 1 yıl
ps4 çıkınca güç güç diyenler xbox one x e çöp diyorlar ya bir gülesim geliyor, kardeşim var işte ps4 ün çamur atma, sevin rakip güçleniyor ve sana verilecek hismet artıyor. kimse sana ps4 ünü sat bunu al demiyor.
ben rx480 8gb alıp hala 1080p de kalıyorum. adam benim pc imden daha ucuz sistemde istersem 4k oynayabiliceğim ve oyunları sen uğraşmadan optimize edip önümüze koyuyorlar. bende gider pc mi satarım basit bir laptop alır yanınada xbox one x alırım dahada grafik endişem olmaz.
bu makineye çöp diyen kendini bir doktora göstersin
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forgot 1 yıl
xbox türkçe oyun yok, grafik kötü. pardon ama ne vercekler merak ediyorum
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