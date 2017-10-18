Ne umduk? Ne bulduk? Xbox One X lansman notlarım

Antalya'da düzenlenen Xbox One X lansmanına gittik ve konsolun 4K oyunlarını deneme fırsatı bulduk. Forza, Assassin's Creed gibi konsolun iddialı oyunları 4K çözünürlükte nasıl bir deneyim sunuyor?

Xbox One X hakkındaki lansman detayları ve sonrasındaki oyun deneyimim bu videoda. Xbox One X, 4K en güçlü oyun konsolu olma iddiasında peki ya oyunlar 4K olunca ne değişiyor?