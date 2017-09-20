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Neffos X1 Max'ı kutusundan çıkarıyoruz "Kutu güzel, telefon güzel"
2 yıl
5,7b
1
Cep Telefonları
1971
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
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Bu videoda TP-Link'in alt markası olan Neffos'un X1 Max'ını kutusundan çıkarıyoruz, kutu içeriklerine değiniyoruz, tasarımı ve yapısını deneyimleyip detaylarından bahsediyoruz.
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ardaq
2 yıl
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burak sana niye dandik telefonları denetiyorlar?
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Guest-C57658E5E
2 yıl
editörün seçimi
Devrecilik yapıyorlar :)))
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+8
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tugares
2 yıl
editörün seçimi
Dandik olmayan firmalar o dandik fiyatlardan devam ederlerse ben bu dandik firmaların incelenmesini yeğlerim. Emeğine sağlık Burak Şolt.
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+4
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DH Misafiri
2 yıl
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7.42den sonra ses gidiyor :(
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axesis
2 yıl
editörün seçimi
lg q6 var 1200 tl boydan boya ekran yeni nesil telefonlar gibi bunların işi zor
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*GameOver*
2 yıl
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bu videolar için neden bildirim alıyorum kesinlikle ilgi alanım değil aboneliğimde yok konuya ?
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colemerg30
2 yıl
editörün seçimi
Altısına bakalım :)
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muratcool
2 yıl
editörün seçimi
Bazı nickinin son iki harfi ile hitap edilesi yazarlara şunu sormalı:
Kime göre neye göre dandik. Herkes çift kameralı yada elmalı telefon kullanacak diye birşey yok. Dandik dediğiniz telefon verdiğiniz parayı hayli çıkaran bir telefon. Ama baba parası ile 5 bin liraya telefon alıp onunla prim kastigini düşünen zevatlara bunu anlatmak imkansız
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tugares
2 yıl
editörün seçimi
Dandik olmayan firmalar o dandik fiyatlardan devam ederlerse ben bu dandik firmaların incelenmesini yeğlerim. Emeğine sağlık Burak Şolt.
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+4
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mert1907
2 yıl
editörün seçimi
X'i sen incele gelirse.
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+0
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Guest-C57658E5E
2 yıl
editörün seçimi
Devrecilik yapıyorlar :)))
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+8
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ardaq
2 yıl
en beğenilen
editörün seçimi
burak sana niye dandik telefonları denetiyorlar?
1 Yanıt
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Swothra
2 yıl
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ardaq
Bence daha da az video yapmalı. Hatta video afişine kendisini koymazsa daha iyi, videoyu izlememe engel oluyor.
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Kime göre neye göre dandik. Herkes çift kameralı yada elmalı telefon kullanacak diye birşey yok. Dandik dediğiniz telefon verdiğiniz parayı hayli çıkaran bir telefon. Ama baba parası ile 5 bin liraya telefon alıp onunla prim kastigini düşünen zevatlara bunu anlatmak imkansız