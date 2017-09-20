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Neffos X1 Max'ı kutusundan çıkarıyoruz "Kutu güzel, telefon güzel"

2 yıl
5,7b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
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Bu videoda TP-Link'in alt markası olan Neffos'un X1 Max'ını kutusundan çıkarıyoruz, kutu içeriklerine değiniyoruz, tasarımı ve yapısını deneyimleyip detaylarından bahsediyoruz.

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ardaq 2 yıl en beğenilen
burak sana niye dandik telefonları denetiyorlar?
1 Yanıt Yanıtla +13
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Guest-C57658E5E 2 yıl
Devrecilik yapıyorlar :)))
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tugares 2 yıl
Dandik olmayan firmalar o dandik fiyatlardan devam ederlerse ben bu dandik firmaların incelenmesini yeğlerim. Emeğine sağlık Burak Şolt.
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DH Misafiri 2 yıl
7.42den sonra ses gidiyor :(
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axesis 2 yıl
lg q6 var 1200 tl boydan boya ekran yeni nesil telefonlar gibi bunların işi zor
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*GameOver* 2 yıl
bu videolar için neden bildirim alıyorum kesinlikle ilgi alanım değil aboneliğimde yok konuya ?
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colemerg30 2 yıl
Altısına bakalım :)
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muratcool 2 yıl
Bazı nickinin son iki harfi ile hitap edilesi yazarlara şunu sormalı:
Kime göre neye göre dandik. Herkes çift kameralı yada elmalı telefon kullanacak diye birşey yok. Dandik dediğiniz telefon verdiğiniz parayı hayli çıkaran bir telefon. Ama baba parası ile 5 bin liraya telefon alıp onunla prim kastigini düşünen zevatlara bunu anlatmak imkansız
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tugares 2 yıl
Dandik olmayan firmalar o dandik fiyatlardan devam ederlerse ben bu dandik firmaların incelenmesini yeğlerim. Emeğine sağlık Burak Şolt.
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mert1907 2 yıl
X'i sen incele gelirse.
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Guest-C57658E5E 2 yıl
Devrecilik yapıyorlar :)))
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ardaq 2 yıl en beğenilen
burak sana niye dandik telefonları denetiyorlar?
1 Yanıt Yanıtla +13
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Swothra 2 yıl ardaq
Bence daha da az video yapmalı. Hatta video afişine kendisini koymazsa daha iyi, videoyu izlememe engel oluyor.
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