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Netflix videoları artık SD karta indirilebiliyor

Netflix’in Android uygulamasına gelen yeni güncelleme sayesinde kullanıcılar artık offline görüntüleme için videolarini hafıza kartına kaydetme imkanına kavuştu.
2 yıl
2,6b
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7
Diğer
Metehan Göktaş
Yazar
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1997 yılında kurulmuş olan günümüzün popüler medya sağlayıcısının Android cihazlar için olan uygulamasına gelen güncelleme ile artık kullanıcılara indirmek istedikleri içerikleri dahili depolama alanına mı yoksa SD karta mı indirmek istedikleri sorulacak. Bunun yanı sıra birden çok hafıza kartına da indirme yapılabilecek.

Amacına Uygun Kullanım İçin Kısıtladık 

Tabi bu özelliğe bazı kısıtlamalar da getirilmiş. Örneğin eş zamanlı indirme sayısında ve hafıza kartınızda ne kadar medyayı offline görüntüleme için saklayabileceğiniz gibi bazı hususlarda kısıtlamalar mevcut. Bununla birlikte indirilen içerikler yalnızca indirilen cihazda oynatılabilecek. Farklı cihazlara dosyaların paylaşılması engellenmiş. Son olarak firmanın temsilcisi bu tür kısıtlamaların, getirilen yeni özelliğin amacına uygun kullanılmasını sağlamak için yapıldığını belirtti. Uygulamanın mağaza sayfasına ise buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.engadget.com/2017/01/24/download-netflix-to-your-android-sd-card/ Yorum Yaz
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aycibin 2 yıl
netflix üyelik bedeline AKK artırmak için ADSL paket farkını da eklemek lazım.bu olmasa bile film içeriği çok kısıtlı.deneme üyeliği açtım.hayal kırıklığı oldu.
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Sharparrow 2 yıl
netflix ancak AKK kalktığında kullanılabilir.. yoksa AKK ile netflix mi olurmuş... iki gün izle geri kalan 28 gün 3Mbit ile ne yapcam...
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Elguug 2 yıl Sharparrow
Sharparrow

netflix ancak AKK kalktığında kullanılabilir.. yoksa AKK ile netflix mi olurmuş... iki gün izle geri kalan 28 gün 3Mbit ile ne yapcam...

Evet kotaniz tukeniyor ve ayin geri kalaninda 1-3Mbit arasi kullanmak zorunda kaliyorsunuz ama bu hiz netflix uzerinden keyifle iceriklere erismenize engel olmuyor. ilk 1-2 dakika buffering yaparken dusuk kalitede gosterdikten sonra, kendi kendine duzelip 720p olarak izlemeye devam ediyorsunuz. Goruntu kalitesi de camur gibi olmuyor..

Ama hiz dusuyor mu, evet dusuyor.. orasi oyle..


Sahsen ben mevcut digiturk'umu iptal edip netflixten izlemeye basladim. Zaten bi haftasonlari evde film keyfimiz oluyor, bir de h.ici isten geldikten sonra tv basinda 1-2 saat dizi vs.. E ne vericem dunya kadar paralari digiturke veya ne ugrasicam altyaziydi indirmeydi veya fullhdnolurizle.com ve benzeri sitelerde icerik aramayla.. netflix bu bakimdan daha cazip geldi bana. Baktim hosuma gitmiyor, basarim eksiyi odemem bir sonraki ay olur biter, kafam rahat..
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SEO-Uzmanı 2 yıl
$=4TL oldu, olacak gibi !
o zamanda ekmeğinde fiyatı bir o kadar olunca !
ekmeği satan fırıncıya dizinin son bölümünü anlatırsın, O zaman. !



3 Yanıt Yanıtla +3
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nefendim 2 yıl SEO-Uzmanı
SEO-Uzmanı
$=4TL

TL= 1923 Sierra Leone Leonean


Eyy.. sen kimsin yeaaa avrıpa
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nefendim 2 yıl SEO-Uzmanı
SEO-Uzmanı
$=4TL oldu, olacak gibi !
o zamanda ekmeğinde fiyatı bir o kadar olunca !
ekmeği satan fırıncıya dizinin son bölümünü anlatırsın, O zaman. !




Biz ekmek yimiyik ağa; pasta yiyik


Pastanede buluşak
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sniper23 2 yıl SEO-Uzmanı
SEO-Uzmanı
$=4TL oldu, olacak gibi !
o zamanda ekmeğinde fiyatı bir o kadar olunca !
ekmeği satan fırıncıya dizinin son bölümünü anlatırsın, O zaman. !




Her bir şeyde Cübbeli'yi atmanın bir anlamı var mı ? Cübbeli Netflix'i mi satın aldı ki onu postluyor sunuz ?
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