Netflix videoları artık SD karta indirilebiliyor

1997 yılında kurulmuş olan günümüzün popüler medya sağlayıcısının Android cihazlar için olan uygulamasına gelen güncelleme ile artık kullanıcılara indirmek istedikleri içerikleri dahili depolama alanına mı yoksa SD karta mı indirmek istedikleri sorulacak. Bunun yanı sıra birden çok hafıza kartına da indirme yapılabilecek.
Amacına Uygun Kullanım İçin Kısıtladık
Tabi bu özelliğe bazı kısıtlamalar da getirilmiş. Örneğin eş zamanlı indirme sayısında ve hafıza kartınızda ne kadar medyayı offline görüntüleme için saklayabileceğiniz gibi bazı hususlarda kısıtlamalar mevcut. Bununla birlikte indirilen içerikler yalnızca indirilen cihazda oynatılabilecek. Farklı cihazlara dosyaların paylaşılması engellenmiş. Son olarak firmanın temsilcisi bu tür kısıtlamaların, getirilen yeni özelliğin amacına uygun kullanılmasını sağlamak için yapıldığını belirtti. Uygulamanın mağaza sayfasına ise buradan ulaşabilirsiniz.
https://www.engadget.com/2017/01/24/download-netflix-to-your-android-sd-card/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Evet kotaniz tukeniyor ve ayin geri kalaninda 1-3Mbit arasi kullanmak zorunda kaliyorsunuz ama bu hiz netflix uzerinden keyifle iceriklere erismenize engel olmuyor. ilk 1-2 dakika buffering yaparken dusuk kalitede gosterdikten sonra, kendi kendine duzelip 720p olarak izlemeye devam ediyorsunuz. Goruntu kalitesi de camur gibi olmuyor..
Ama hiz dusuyor mu, evet dusuyor.. orasi oyle..
Sahsen ben mevcut digiturk'umu iptal edip netflixten izlemeye basladim. Zaten bi haftasonlari evde film keyfimiz oluyor, bir de h.ici isten geldikten sonra tv basinda 1-2 saat dizi vs.. E ne vericem dunya kadar paralari digiturke veya ne ugrasicam altyaziydi indirmeydi veya fullhdnolurizle.com ve benzeri sitelerde icerik aramayla.. netflix bu bakimdan daha cazip geldi bana. Baktim hosuma gitmiyor, basarim eksiyi odemem bir sonraki ay olur biter, kafam rahat..
o zamanda ekmeğinde fiyatı bir o kadar olunca !
ekmeği satan fırıncıya dizinin son bölümünü anlatırsın, O zaman. !
TL= 1923 Sierra Leone Leonean
Eyy.. sen kimsin yeaaa avrıpa
Biz ekmek yimiyik ağa; pasta yiyik
Pastanede buluşak
Her bir şeyde Cübbeli'yi atmanın bir anlamı var mı ? Cübbeli Netflix'i mi satın aldı ki onu postluyor sunuz ?