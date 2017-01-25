Netflix videoları artık SD karta indirilebiliyor

1997 yılında kurulmuş olan günümüzün popüler medya sağlayıcısının Android cihazlar için olan uygulamasına gelen güncelleme ile artık kullanıcılara indirmek istedikleri içerikleri dahili depolama alanına mı yoksa SD karta mı indirmek istedikleri sorulacak. Bunun yanı sıra birden çok hafıza kartına da indirme yapılabilecek.

Amacına Uygun Kullanım İçin Kısıtladık

eş zamanlı indirme sayısında ve hafıza kartınızda ne kadar medyayı offline görüntüleme için saklayabileceğiniz gibi bazı hususlarda kısıtlamalar mevcut. Bununla birlikte indirilen içerikler yalnızca indirilen cihazda oynatılabilecek. Farklı cihazlara dosyaların paylaşılması engellenmiş. Son olarak firmanın temsilcisi bu tür kısıtlamaların, getirilen yeni özelliğin amacına uygun kullanılmasını sağlamak için yapıldığını belirtti. Uygulamanın mağaza sayfasına ise Tabi bu özelliğe bazı kısıtlamalar da getirilmiş. Örneğinsayısında veoffline görüntüleme için saklayabileceğiniz gibi bazı hususlarda kısıtlamalar mevcut. Bununla birlikte indirilen içerikler yalnızca indirilen cihazda oynatılabilecek. Farklı cihazlara dosyaların paylaşılması engellenmiş. Son olarak firmanın temsilcisi bu tür kısıtlamaların, getirilen yeni özelliğinyapıldığını belirtti. Uygulamanın mağaza sayfasına ise buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.engadget.com/2017/01/24/download-netflix-to-your-android-sd-card/