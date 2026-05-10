Netflix'ten La Casa de Papel sürprizi; Yeni bölümlerle macera devam edecek

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Netflix bugüne kadar en çok izlenen uluslararası yapımlarından olan La Casa de Papel'in evrenini daha da büyütmeye hazırlanıyor. Berlin'e odaklanan yan dizinin 2. sezonunu önümüzdeki hafta izleyicilere sunacak olan Netflix, dün sürpriz bir duyuru yaptı: La Casa de Papel geri dönüyor.

Netflix tarafından yapılan duyuruda, Berlin'in 2. sezonundan sonra La Casa de Papel serisinin devam edeceği belirtildi. Bunun tam olarak ne şekilde gerçekleşeceği ise bilerek muğlak bırakıldı. Söz konusu duyurunun La Casa de Papel'in yeni sezonu için mi yoksa yeni bir yan dizi için mi olduğu henüz net olarak açıklanmış değil. Ancak yayınlanan fragmanın sonunda altın küçelerinden birinin kazılıp çıkarılıyor olması, ana dizinin hikâyesinin devam edeceğini düşündürüyor.

Harry Potter 2. sezon için şimdiden onayı aldı 3 gün önce eklendi

Daha önce İspanya basınında çıkan haberlerde Albay Tamayo'ya odaklanan dört bölümlük bir mini dizinin çekileceği iddia edilmişti. Ana dizinin hikâyesini sürdürecek bu yeni proje, şimdi o iddiaları da yeniden gündeme taşıdı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

La Casa de Papel geri dönüyor; Netflix duyurdu

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: