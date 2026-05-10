Netflix'ten La Casa de Papel sürprizi; Yeni bölümlerle macera devam edecek

Netflix tarafından yapılan duyuruda, Berlin'in 2. sezonundan sonra La Casa de Papel serisinin devam edeceği belirtildi. Bunun tam olarak ne şekilde gerçekleşeceği ise bilerek muğlak bırakıldı. Söz konusu duyurunun La Casa de Papel'in yeni sezonu için mi yoksa yeni bir yan dizi için mi olduğu henüz net olarak açıklanmış değil. Ancak yayınlanan fragmanın sonunda altın küçelerinden birinin kazılıp çıkarılıyor olması, ana dizinin hikâyesinin devam edeceğini düşündürüyor.
Daha önce İspanya basınında çıkan haberlerde Albay Tamayo'ya odaklanan dört bölümlük bir mini dizinin çekileceği iddia edilmişti. Ana dizinin hikâyesini sürdürecek bu yeni proje, şimdi o iddiaları da yeniden gündeme taşıdı.