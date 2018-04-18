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Netflix'in amacı ne? Türk süper kahraman dizisi nereden çıktı?

1 yıl
8,3b
1
Televizyonlar
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Netflix'in daveti üzerine Roma'ya geldik. Firmanın vizyonu ve amacı hakkında bilgi aldık. Ciddi anlamda emek harcanan ilk Türk süper kahraman dizisi olacak The Protector'ün başarı şansı ne?
Donanım Haber olarak Netflix'in Roma'da düzenlediği See What is Next etkinliğinden ilk izlenimlerimizi aktarıyoruz.

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brshr 1 yıl en beğenilen
Onu bunu boş verin de RTÜK, Netflix'i denetlemeye başladığında Netflix ne yapacak? Ondan konuşalım.
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Tendürek 1 yıl
Arka fondaki kardeşimiz ablayı ayarlayabildi mi merak ettim.
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The Balance 1 yıl
Çağatay'ın oynadığı diziden mi bahsediyorsunuz?

Neyse Mesut hocam hazır oraya varmışsınız Allah aşkına şu içerik kıtlığını bir dile getirin NetflixUS'de her şey varken ne hikmetse NetflixTR'de içerik çok kısıtlı. Para vermek dert değil de parayı veriyorsam hakkımı da isterim. Doğrusu hep böyle kalacaksa ben malum yollarla devam ederim.
Çağatay'ın oynadığı diziden mi bahsediyorsunuz?Neyse Mesut hocam hazır oraya varmışsınız Allah aşkına şu içerik kıtlığını bir dile getirin Netf...
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xbox2 1 yıl
Başlık tam bir yobaz sorusu gibi 😀
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cceviz 1 yıl
Bir oyuncu sürekli oynadığı karakter tarzlarının dışında bir karakter oynadığı zaman insanlar tarafından yadırganıyorsa, zaten o oyuncu değildir. Oyuncu dediğin adamı karaktere yakıştırmazsın, o zaten büründüğü karakter olur. Biz oyuncularımızı süper kahraman olarak düşünemiyoruz yaklaşımı şiddetli derecede yanlış bir yaklaşımdır.
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Eric Cartmann 1 yıl
Abi gözlüğünün sapı mı kırık sürekli düzelttin 😂
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yunusaticioglu 1 yıl
kardeş payı çeksinler belki abone kazanırlar
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AMC 1 yıl
Şu ulkede netflixe para veren var
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turktacettin 1 yıl
Lütfen kameranın AUTO EIS özelliğini her çekim öncesi kontrol ediniz. Vertigo olmuşcasına izliyorum.
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yasin350 1 yıl
Kardeşim ne anlatıyorsun büyük oyun falan.
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FerdosParadise 1 yıl
Mesut baba acaba ps4 ile God of War oyununu yanına alıp Roma'da hotel de oynamışmıdır?!
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asdasdqwertyveyaalxyvance 1 yıl
netflix işi bilmiyo ya olacak o kadar gibi bi seri yapsalar çok güzel izlenir
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Tendürek 1 yıl
Arka fondaki kardeşimiz ablayı ayarlayabildi mi merak ettim.
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aycibin 1 yıl Tendürek
sabah sabah güldürdün allah iyiliğini versin
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