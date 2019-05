Netflix'in amacı ne? Türk süper kahraman dizisi nereden çıktı?

Netflix'in daveti üzerine Roma'ya geldik. Firmanın vizyonu ve amacı hakkında bilgi aldık. Ciddi anlamda emek harcanan ilk Türk süper kahraman dizisi olacak The Protector'ün başarı şansı ne?

Donanım Haber olarak Netflix'in Roma'da düzenlediği See What is Next etkinliğinden ilk izlenimlerimizi aktarıyoruz.