Netflix'in amacı ne? Türk süper kahraman dizisi nereden çıktı?

Genel Yayın Yönetmeni
Netflix'in daveti üzerine Roma'ya geldik. Firmanın vizyonu ve amacı hakkında bilgi aldık. Ciddi anlamda emek harcanan ilk Türk süper kahraman dizisi olacak The Protector'ün başarı şansı ne?
Donanım Haber olarak Netflix'in Roma'da düzenlediği See What is Next etkinliğinden ilk izlenimlerimizi aktarıyoruz.
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Neyse Mesut hocam hazır oraya varmışsınız Allah aşkına şu içerik kıtlığını bir dile getirin NetflixUS'de her şey varken ne hikmetse NetflixTR'de içerik çok kısıtlı. Para vermek dert değil de parayı veriyorsam hakkımı da isterim. Doğrusu hep böyle kalacaksa ben malum yollarla devam ederim.