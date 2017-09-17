NIKE, NBA'in ilk dijital bağlantılı taraftar formasını tanıttı

Nike, NikeConnect özelliğini taşıyan NBA formalarını basketbolseverlerin beğenisine sundu. Yeni formalar; forma, akıllı telefon ve NikeConnect uygulamasını bir araya getirerek taraftarlara gerçek zamanlı, kişiye özel deneyimler sunuyor.

29 Eylül'de lanse edilecek olan formalar, giysi ve dijital teknolojiyi bir araya getirerek NikePlus üyelerinin ve NBA hayranlarının formaların etiketindeki NikeConnect logosu aracılığıyla sıra dışı ürünlere, kişiye özel içeriğe ve olağanüstü deneyimlere erişmesine imkân tanıyor.

NIKECONNECT Nasıl Kullanılır?

NikeConnect özellikli yepyeni Nike NBA formasını nike.com/nba veya nbastore.com sitelerinden, yakınınızdaki bir Nike mağazasından ya da takım mağazasından alınabiliyor. NikeConnect uyglumasını indirin. Uygulama, dünyanın her yerinden iOS 11 ve Android (iPhone 7 veya üzeri; NFC özellikli Android cihazları) platformlarından indirilebiliyor. NikeConnect uygulamasını akıllı telefonunuzda açın. Akıllı telefonunuzu, Nike NBA formanızın eteğinde bulunan, NikeConnect logosunun altında özel bir NFC çipinin bulunduğu etikete dokundurun. Sürükleyici deneyiminiz akıllı telefonunuzda otomatik olarak başlıyor. NikePlus hesabınızla giriş yapın. Hayranı olduğunuz basketbolcunun forması ve başarıyla giriş yaptığınız mesajı ekranda görüntülenecek. Artık bağlısınız. Maç öncesinde salona geliş videoları ve maç özeti paketleri gibi takım ve oyuncu içeriklerini görüntülemek için dilediğiniz zaman telefonunuzu etikete dokundurun. Özel tekliflere ekstra erişim sağlamak için maç günü uygulamaya giriş yapın. Uygulamanın ana sayfası sayılan ‘Takım’ sekmesine otomatik olarak giriliyor. Buradaki durum çubuğunda maç öncesinde hava atışına kadar kalan süreyi, maç esnasında canlı skoru veya maç sonrasında nihai skoru görebileceksiniz. Takımınızın bir sonraki maçının kiminle, ne zaman ve nerede olduğuna, ayrıca hayranı olduğunuz oyuncunun istatistiklerine buradan erişebileceksiniz.



Durum çubuğunun altında ‘Takım’ haberleri yer alıyor. Buradan da performansları ve takımınız ya da favori oyuncunuzla ilgili özet videoları, GIF dosyaları gibi parke dışındaki önemli anları takip edebilirsiniz. Taraftarlar, daha fazla ayrıntıya ulaşmak için bu içeriğe tıklayabilir veya basılı tutarak çevrimiçi arkadaşlarıyla paylaşabilir. Uygulamanın sol tarafında ‘Teklifler’ sekmesi yer alıyor. Bu sekmeye tıkladığınızda, ekranın üst kısmında hemen faydalanabileceğiniz maç günü tekliflerini göreceksiniz. Bu tekliflerin altında, sonraki maç günlerinde faydalanabileceğiniz "Gelecekteki Ödülleri" görüntüleyebileceksiniz. Teklifler içerisinde özel lisanslı ürünler, NBA 2K18 paketleri, maç biletleri, basketbolcuların oluşturduğu Spotify çalma listeleri ve ileride açıklanacak deneyimler yer alıyor. (Çin'de NBA 2K18 ve Spotify'ın yerine sırasıyla 2K Online ve QQ Music için geçerli teklifler bulunmaktadır.) Uygulamanın sağ tarafında ise ‘Forma’ sekmesi yer alıyor. Bu sekmeden üzerinizdeki dijital bağlantılı Nike NBA formasıyla tıklama geçmişinizi ve kazandığınız ödülleri görüntülenebiliyor.



NikeConnect teknolojisinin mümkün kıldığı dijital bağlantılı Nike NBA Forması deneyimi, ilk kez, giysiyle etkileşim kurularak birinci sınıf NBA içeriğine erişme fırsatı sunuyor.

NikeConnect uygulaması, dünyanın her yerinden iOS 11 ve Android (iPhone 7 veya üzeri; NFC özellikli Android cihazları) platformlarından indirilebilir. Dijital Bağlantılı Nike NBA Formalarını, 29 Eylül'den itibaren nike.com/nba veya nbastore.com sitelerinden, yakınınızdaki bir Nike mağazasından ya da takım mağazasından temin edebilirsiniz.



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