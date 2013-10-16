Nike, 2.nesil FuelBand'i tanıttı: FuelBand SE

Spor dünyasının en teknolojik firmalarından biri olan ABD merkezli Nike, sevilen cihazı FuelBand'i 2 yıl aradan sonra revize etti.

FuelBand SE olarak isimlendirilen 2.nesil FuelBand, önceki haberimizde bahsettiğimiz gibi tasarım konusunda renkli yapısı dışında 1.nesilden daha farklı değil. İlk nesilde siyah Fuelband'in farklı renk alternatifleri söz konusu değildi, ancak bu nesilde tüm kasa olmasa da fosfor (Volt), pembe (Pink Foil) ve kırmızı (Total Crimson) renkli bölümlere FuelBand'in üzerinde yer verilmiş. Bunun dışında tek tuşlu ve ince LED ekranlı yapı üzerinde herhangi bir değişikliğe gidilmemiş.

Kasasının dış etkilere (su, toz, darbe gibi) karşı dayanıklılığın arttırıldığı yeni FuelBand SE, teknolojik iyileştirme olarak Bluetooth 4.0 desteğiyle öne çıkıyor. Bluetooth 4.0 ya da diğer bir ismiyle Bluetooth Low Energy sayesinde, Nike FuelBand SE, selefine göre iPhone / iPod ile etkileşimi esnasında daha uzun pil ömrü sunuyor.

Nike, FuelBand SE ile birlikte iOS platformu için Nike Running+ ve Nike Move uygulamalarının yeni sürümlerinin yayınlanacağını da açıkladı. Buna göre yeni uygulamalar, iPhone 5s'in M7 yardımcı işlemcisi desteği sayesinde telefonun pil ömrünü çok hızlı tüketmeyecek. Bu iki uygulamanın yanı sıra FuelBand'in iOS uygulaması da yeni fonksiyonel özelliklere: bazı görevler üzerine kurulu olan Sessions, belirlenen saatlik hareketlilik puanının yapılmaya çalışıldığı Win the Hour ve dakikadaki Fuel oranını ifade eden Fuel Rate ile güncellenecek.

1.nesil FuelBand'i sadece ABD'de satışa sunan Nike, FuelBand SE'yi ise ABD'nin yanı sıra İngiltere, Almanya, Fransa ve Japonya'da da satışa sunacak. 6 Kasım itibariyle raflardaki yerini alacak olan yeni FuelBand SE'nin belirlenen satış fiyat ise 149 dolar.