Havadan su üreten dünyanın ilk ve tek ev cihazı geliştirildi

Havadan su üreten sistem
Yapılan açıklamaya göre bu sistem, günde 450 litre saf tatlı su elde ederek havadan su üreten dünyanın ilk ve tek ev tipi hava cihazı olarak kabul ediliyor. Tasarım, saf içilebilir su üreten otomatik bir sisteme dayanıyor. WaterCube, içilebilir su elde etmek için yoğuşma yöntemini kullanarak havada bulunan nemi kullanıyor.
Firmanın resmi açıklamasına göre, bu sistem evler, şebekeden bağımsız yerler veya taşınabilir bir su kaynağının gerekli olduğu yerler de dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda kullanılabilir. Sistem sürekli çalışarak günün 24 saati sabit bir saf su kaynağı sağlayabiliyor.
Bununla birlikte üretim değerleri 26 derece ve yüzde 60 bağıl neme sahip ortamlar için geçerli. Ancak sistem, 15 dereceden daha yüksek sıcaklıkları içeren ve yüzde 40 ile yüzde 100 arasındaki nemli ortamlarda çalışabiliyor. Dolayısıyla Türkiye’nin çoğu yerinde cihazın aktif olarak çalışması mümkün. Ayrıca çıktı olarak üretilen saf su, ABD, NSF ve uluslararası standartların gerektirdiği su kalitesi standartlarını da karşılıyor. Şirkete göre WC-100'ün filtrasyon sistemi ayrıca 0.01 mikrometre değiştirilebilir su filtresi, UV su arıtma ve Merv 13 Hava Filtresi ile donatılmış durumda.
Su bağımsızlığının fiyatı hayli yüksek
Kaynakça https://interestingengineering.com/innovation/worlds-first-home-air-to-water-generator https://genesissystems.com/wc-100-watercube/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.