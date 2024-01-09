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    Havadan su üreten dünyanın ilk ve tek ev cihazı geliştirildi

    CES 2024’ta tanıtılan WaterCube, havadan su üreterek kritik bir soruna çözüm oluyor. Belediye suyuna ihtiyacı azaltan sistem bir günde 450 litre su üretebiliyor.
    Havadan su üreten dünyanın ilk ve tek ev cihazı geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Bireyler ya da haneler için havadan anında ve doğrudan evinizde, ofisinizde ve diğer alanlarda su üreten bir sistem hayal edin. Bu teknoloji, dünya çapında su kıtlığıyla mücadele etmek için çalışan Genesis Systems tarafından tanıtılan WaterCube (WC-100) sistemiyle artık gerçek oluyor. Sistem, CES 2024 fuarı kapsamında sergilendi.

    Havadan su üreten sistem

    Yapılan açıklamaya göre bu sistem, günde 450 litre saf tatlı su elde ederek havadan su üreten dünyanın ilk ve tek ev tipi hava cihazı olarak kabul ediliyor. Tasarım, saf içilebilir su üreten otomatik bir sisteme dayanıyor. WaterCube, içilebilir su elde etmek için yoğuşma yöntemini kullanarak havada bulunan nemi kullanıyor.

    Firmanın resmi açıklamasına göre, bu sistem evler, şebekeden bağımsız yerler veya taşınabilir bir su kaynağının gerekli olduğu yerler de dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda kullanılabilir. Sistem sürekli çalışarak günün 24 saati sabit bir saf su kaynağı sağlayabiliyor.

    Havadan su üreten dünyanın ilk ve tek ev cihazı geliştirildi Tam Boyutta Gör
    WaterCube WC-100 sistemi, cihazlarını geleneksel su kaynaklarıyla ilişkili sorunlu yan ürünlerden kaçınmayı hedefleyerek çevresel zorlukların üstesinden de geliyor. Havadaki nemi alıp saf suya dönüştürerek çalışan sistem, otomasyon ve talep üzerine su sağlama olanağı sunuyor. Ayrıca, daha büyük evler için su çıkışını artırmak üzere birden fazla WC-100 ünitesi de birleştirilebiliyor.

    Bununla birlikte üretim değerleri 26 derece ve yüzde 60 bağıl neme sahip ortamlar için geçerli. Ancak sistem, 15 dereceden daha yüksek sıcaklıkları içeren ve yüzde 40 ile yüzde 100 arasındaki nemli ortamlarda çalışabiliyor. Dolayısıyla Türkiye’nin çoğu yerinde cihazın aktif olarak çalışması mümkün. Ayrıca çıktı olarak üretilen saf su, ABD, NSF ve uluslararası standartların gerektirdiği su kalitesi standartlarını da karşılıyor. Şirkete göre WC-100'ün filtrasyon sistemi ayrıca 0.01 mikrometre değiştirilebilir su filtresi, UV su arıtma ve Merv 13 Hava Filtresi ile donatılmış durumda.

    Su bağımsızlığının fiyatı hayli yüksek

    Havadan su üreten dünyanın ilk ve tek ev cihazı geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Cihaz 240 volt AC tek fazlı 30 amper elektrik kaynağına ihtiyaç duyuyor ve enerji tüketimi 12kW nominal değere sahip, bu da her galon için 1 kWh ve günde 100 kWh anlamına geliyor. Türkiye’de 1kWh elektrik 1.48 TL’den hesaplanıyor. Eğer evinizde balkona entegreli güneş paneli veya geleneksel çatı tipi güneş paneli bulunuyorsa WaterCube WC-100 ile “su bağımsızlığı” elde edebilirsiniz. Genesis Systems, ürününü halihazırda ön siparişe açmış durumda ve fiyatı 20.000 dolar veya yaklaşık 600.000 TL. Bu arada ürünün WC-1000 versiyonu da bulunuyor ve bu versiyon ticari ölçekli kurulum için ideal.

     

    Kaynakça https://interestingengineering.com/innovation/worlds-first-home-air-to-water-generator https://genesissystems.com/wc-100-watercube/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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