13 yıllık iPhone 5s modeline güncelleme: iOS 12.5.8 yayınlandı

Tam Boyutta Gör Apple, iOS 26.2.1 ile birlikte eski cihazları için de iOS 12.5.8 güncellemesini yayınladı. Bu, 13 yıl önce tanıtılan iPhone 5s ve 12 yıllık iPhone 6 modelinin hâlâ desteklendiği anlamına ediyor. Peki, güncelleme neler içeriyor?

iOS 12.5.8 güncellemesi neler getiriyor?

Apple'ın notlarına göre, iOS 12.5.8 güncellemesi, iMessage, FaceTime ve cihaz etkinleştirme gibi özellikler için gerekli olan sertifikayı uzatarak bu özelliklerin Ocak 2027'den sonra da çalışmaya devam etmesini sağlayacak.

Bu, siz veya tanıdığınız biri hâlâ bu cihazlardan birini kullanıyorsa, iMessage ve FaceTime gibi önemli hizmetlerin yanı sıra cihaz etkinleştirmenin Ocak 2027'den sonra da çalışmaya devam etmesini sağlamak için güncellemeyi yüklemenin önemli olduğu anlamına geliyor. Sertifikaların süresinin dolmasına çok uzun zaman olsa da 23 Ocak 2023’te yayınlanan son sistem güncellemesinden bu yana ortaya çıkmış olabilecek hatalar ve olası sorunları gidermek için güncelleme yapmakta fayda olabilir.

iOS 12.5.8 ve iPadOS 12.5.8 güncellemesi alan cihazlar

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPad Air

iPad mini 2

iPad mini 3

iPod Touch (6. nesil)

