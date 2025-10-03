Giriş
    3D yazıcıya alternatif: Uygun fiyatlı masaüstü CNC Makera Z1

    Makera, uygun fiyatlı masaüstü CNC Z1’i tanıttı. 0,02 mm hassasiyet, hızlı takım değişimi ve entegre toz toplama sistemi ile 3D yazıcılara güçlü bir alternatif sunuyor.

    3D yazıcıya alternatif: Uygun fiyatlı masaüstü CNC Makera Z1 Tam Boyutta Gör

    Makera, masaüstü CNC pazarına yeni bir oyuncu kazandırıyor: Z1. Şirket, bu yeni makineyi özellikle “giriş seviyesi” kullanıcıları hedefleyerek tasarladı. Z1, Makera Carvera Air ile aynı otomatik seviyeleme, 0.02 mm hassasiyet ve hızlı takım değişimi özelliklerini sunarken fiyatı ise neredeyse yarı yarıya düşürüyor.

    Uygun fiyat, geniş çalışma potansiyeli

    Carvera ve Carvera Air modelleri, masaüstü CNC’yi 3D yazıcı kadar kolay kullanılabilir kılmayı amaçlayan ve “sıfırdan CNC” konseptine hitap eden cihazlar olarak biliniyor. Ancak bu makineler yüksek fiyatlarıyla öne çıkıyordu.

    Örneğin, Carvera Air’in 4 eksenli seti Amazon’da 2.897 dolar civarında bulunuyor. Z1 ise bu fiyatı neredeyse yarıya indirerek 1.199 dolar seviyesine çekiyor. Üstelik 799 dolarlık erken sipariş fırsatıyla birlikte sunuluyor. Makera, ön siparişler için 39 dolarlık geri ödemeli bir rezervasyon ücreti alıyor ve erken siparişçilere 400 dolarlık indirim sağlıyor. İlk gönderimlerin Ocak 2025’te yapılması planlanıyor. Bu arada ürün için yakında bir Kickstarter projesi başlatılacak

    Z1’in en dikkat çekici özelliklerinden biri 200 × 200 mm kesim alanı ve 100 mm yüksekliği ile Carvera Air’e oldukça yakın bir çalışma alanı sunması. Makine, 150 W gücünde, 13.000 RPM hızında bir spindle (iş mili) ile geliyor. İsteğe bağlı olarak 6 mm ve 4 mm gibi farklı pensler kullanmak mümkün. Hızlı takım değişim sistemi de Carvera Air’de olduğu gibi kullanıcıya ciddi kolaylık sağlıyor.

    Ahşaptan metale malzeme uyumluluğu

    3D yazıcıya alternatif: Uygun fiyatlı masaüstü CNC Makera Z1 Tam Boyutta Gör

    Carvera Air’deki harici hava ve vakum sistemi yerine Z1 entegre AeroDust toplama sistemi ile geliyor. Bu sistem, iş mili soğuturken talaş ve tozları da topluyor. Ayrıca dökme alüminyum gövde, lineer raylar ve CAM yazılım uyumluluğu ile makine, kompakt bir yapı sunuyor. Kapatılabilir kapağı sayesinde gürültü ve toz seviyesi ciddi ölçüde azalıyor. Bunlar, ev kullanımı için atılmış tasarım adımları olarak görülebilir.

    Makera Z1, sert ve yumuşak ahşaplar, MDF, çeşitli plastikler, FR4 ve fiberglas kompozitler ile alüminyum, bakır, pirinç ve bronz gibi metal malzemeleri kesebiliyor. Z1 ayrıca isteğe bağlı 4. eksen kiti ve 5 W modülü ile Carvera Air’deki genişletilebilirlik özelliklerini destekliyor. Güncellenmiş Makera CAM yazılımı (artık Makera Studio) ile uyumlu ve Windows, Linux, macOS, iOS veya Android üzerinden Makera App ile kontrol edilebiliyor.

