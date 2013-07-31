Nike Hypervenom Krampon video inceleme "Sahaların kuralları değişiyor."

Genel Yayın Yönetmeni
Spor malzemeleri ve spor teknolojileri konusunda önde gelen üreticilerden biri olan Nike, atak oyuncuları için geliştirdiği yeni kramponu Hypervenom ile şu ana kadar hiç sunulmamış bir deneyim vaat ediyor.
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Bu videomuzda Nike tarafından özel olarak oluşturulan alanda yeni kramponu deniyor, bu kramponu deneme fırsatı bulan futbol tutkunları ile konuşuyoruz.
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HTC, SAMSUNG, IPHONE... MSI, ASUS, EXPER, NVİDİA, ATI incelemelerini izlerken iyide bu mu kötü oldu ! İsteyen izler isteyen izlemez adam kötülük yappamış ki enteresan bir inceleme olmuş. Ayrıca burada ki adamların parasını cebinizden mi veriyorsunuz onuda anlamış değilim. Lütfen kendimizi kandırmayalım...