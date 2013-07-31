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Nike Hypervenom Krampon video inceleme "Sahaların kuralları değişiyor."

5 yıl
45,1b
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Spor malzemeleri ve spor teknolojileri konusunda önde gelen üreticilerden biri olan Nike, atak oyuncuları için geliştirdiği yeni kramponu Hypervenom ile şu ana kadar hiç sunulmamış bir deneyim vaat ediyor.

Bu videomuzda Nike tarafından özel olarak oluşturulan alanda yeni kramponu deniyor, bu kramponu deneme fırsatı bulan futbol tutkunları ile konuşuyoruz.
 

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Aaron Paul 5 yıl en beğenilen
Beyler, herkes serbesttir... zorla bu videoyu izlettirmiyorlar.
HTC, SAMSUNG, IPHONE... MSI, ASUS, EXPER, NVİDİA, ATI incelemelerini izlerken iyide bu mu kötü oldu ! İsteyen izler isteyen izlemez adam kötülük yappamış ki enteresan bir inceleme olmuş. Ayrıca burada ki adamların parasını cebinizden mi veriyorsunuz onuda anlamış değilim. Lütfen kendimizi kandırmayalım...
Beyler, herkes serbesttir... zorla bu videoyu izlettirmiyorlar.HTC, SAMSUNG, IPHONE... MSI, ASUS, EXPER, NVİDİA, ATI incelemelerini izlerken iyide bu mu ...
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2 Yanıt Yanıtla +63
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Novak Djokovic 5 yıl
Merhaba ben Mesut Özil.
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casperfriendly 5 yıl
Donanimhaber her turlu haberi vermeye basladi 've bu donanimhaberin dahada buyudugunun habercisidir bir kac sene sonra dunyanin sayili donanim sitelerinden biri olma yolunda emin adimlarla ilerliyor...
Donanimhaber her turlu haberi vermeye basladi 've bu donanimhaberin dahada buyudugunun habercisidir bir kac sene sonra dunyanin sayili donanim sitelerinden biri...
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DH Misafiri 5 yıl
hypırvenom u neymar giyiyo yani ben neraba ben neymar türkçe öğrendim o yüzden yazabiliyorum hem hypır venom hep folso atıyo hemde okuru kafa işareti onun ölüm işareti oluyo ve onu lewendoski giymiyo hem ronaldoyu çalımlarım adam nereye bakacağını şaşırır kaleyede gömerim kaleci kaçar hypırvenom yılan derisinden yapıldı ronaldo kim ben kim demi.
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Düşbaz 5 yıl
Sırf para tuzağı başka bir şey değil. Dh de nereden para koparacağını şaşırdı
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DH Misafiri 5 yıl
Nike hypervenom sg ve ag arasındaki fark nedir bileniniz varmı Ayrıca profösyonellerin ayağındaki hpervenom un modeli ne ?
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onkuba 5 yıl
Çok güzel bir inceleme olmuş teşekkürler. Bazı gereksiz yorumlarda olmasa.
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Ölüyen Yürüler 5 yıl
Güzel bir inceleme olmuş ben çok beğendim
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muratkaya 5 yıl
Türkiye'nin en büyük teknoloji haber sitesindeyiz ve belki de onbinlerce üyesi var. Bu kadar üye arasında 8-10 yaşlarında binlerce üye vardır. O nedenle manasız yorumları çok yadırgamamak lazım.
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ProfXavier 5 yıl
bu videonun ardından korayspordan bugün satın aldım
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Kulak Misafiri 5 yıl
Yalnız stand görevlisi ne yazık ki açıklama bakımından başarılı olamamış. Heyecan yaptı belki de.

Ben hala diğerlerinden farkı nedir anlayabilmiş değilim. Tek gözüme batan yeniliği yılan derisi gibi bir kumaşı var sadece .
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hashus1099 5 yıl
Bizim gibi, amaci rakibi sakatlamak olan stoperler için de özel, bilek kıran krampon incelemelerini bekliyorum.
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Fx_57,5 5 yıl
tenolojik özellikli bir ayakkabı sanara açtım videoyu.
mesut çevik dh nin jokeri maşallah
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Krone 5 yıl
Başlığı görünce şok oldum yok artık
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Recharged 5 yıl
Gayet değişik ve güzel bir inceleme olmuş.
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CMKNTR 5 yıl
güzel krampon
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