Nike Hypervenom Krampon video inceleme "Sahaların kuralları değişiyor."

Bu videomuzda Nike tarafından özel olarak oluşturulan alanda yeni kramponu deniyor, bu kramponu deneme fırsatı bulan futbol tutkunları ile konuşuyoruz.

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Spor malzemeleri ve spor teknolojileri konusunda önde gelen üreticilerden biri olan Nike, atak oyuncuları için geliştirdiği yeni kramponu Hypervenom ile şu ana kadar hiç sunulmamış bir deneyim vaat ediyor.