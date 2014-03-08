Nokia Lumia 1520 video inceleme "Nokia'nın amiral gemisi liderlik iddiasında"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Nokia Lumia 1520, sahip olduğu donanımsal özellikleriyle günümüzün üst seviye cihazlarına meydan okuyan liderlik iddiasında bir telefon. Güçlü özellikleri, şık tasarımı ve farklı aksesuarları ile ön plana çıkan Nokia Lumia 1520 hakkında merak edilen her şey, kullanımı, oyun performans, pil süresi ve dahası kapsamlı incelememizde. İyi seyirler.
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2- Telefonun kamerası çok çok yeterli. Evimde o telefonunun kamerasından daha iyi kamera barındıran fotoğraf makinesi yok.
3- Daha önce başka bir arkadaşın da belirttiği gibi android marketteki aşırı sayıdaki uygulamanın çoğu benzer ve reklam rezaleti yanında eşantiyon. Kullandığım telefona ROM yüklediğim için kurtulabildim.
4- Sistem kapalı olabilir ama kalkıp ROM yenilemekle, en hızlı çalışan ROM'u aramakla meşgul olmak yerine ben bu cihazı alıp kullanmak istiyorum ki WP bu anlama geliyor.
5- IOS'un ince yazılım katmanını, kaymak asfalt, kullandığı donanımı bisiklet, Android'in yazılım katmanını çamurlu ve engebeli bir arazi, kullandığı donanımı Jipe benzeten bendeniz, WP devreye girince asfalt kaymağa çok yakın bir yolda, spor otomobil kullanmak benzetmesini ekliyorum ve sadece bu ekleme bile benim için 1520'yi almak adına yeterli oluyor...
Telefonun eksileri
1- İçineki ofisi gerçekten desteklemek adına Note3'ün kalemi bunda da olmalı.
2- Fiyatı... Fiyat bir telefon için pahalı ama pil süresi çok iyi olan telefon - tablet karışımı bir cihaz için bunu uygun görmüşler.
Sonuç:
BU telefonla çalışacak Note 3'ün kalemi gibi bir kalem ve 1900 - 2000 TL fiyat, telefonu muazzam bir tercih noktasına getirecektir. Kalem konusunda umutlu değilim ama fiyat konusunda umutluyum. 2000'den sonraki küsürat benim için önemli ve o küsüratı ödemek durumunda kalmadığım an alacağım. Yalnız şu da var, Lumia bu modelin üstüne kalemi ekleyebilir diye düşünüyorum ve sabırlı olmak gerekebilir diyorum.
Nedir bu sizin Nokia ya karşı bitmek bilmeyen ön yargınız. Adamlar harika birşey çıkarmış ortaya.
Tamam Nokia Symbian ile gerçekten çok kötü bir dönem geçirdi ancak artık Nokia 5800 tarzında bir cihaz çıkarmıyor uyanın artık. Şu Lumia 1520 mükemmel bir telefon 1520 yi geçtim gidip bir elinize alın 1320 yi inceleyin bune diyeceksiniz ancak WP kullanmayıp gelip burada 5800 dan kalma ön yargılarınızda hala aynı telefonmuş gibi yorumlar atıyorsunuz farkında değilsiniz ama gülünç durumdasınız.
Bir türlübeğenemedm wp launcherini