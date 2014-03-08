Nokia Lumia 1520 video inceleme "Nokia'nın amiral gemisi liderlik iddiasında"

Nokia Lumia 1520, sahip olduğu donanımsal özellikleriyle günümüzün üst seviye cihazlarına meydan okuyan liderlik iddiasında bir telefon. Güçlü özellikleri, şık tasarımı ve farklı aksesuarları ile ön plana çıkan Nokia Lumia 1520 hakkında merak edilen her şey, kullanımı, oyun performans, pil süresi ve dahası kapsamlı incelememizde. İyi seyirler.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.