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Nokia Lumia 1520 video inceleme "Nokia'nın amiral gemisi liderlik iddiasında"

5 yıl
76,6b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia Lumia 1520, sahip olduğu donanımsal özellikleriyle  günümüzün üst seviye cihazlarına meydan okuyan liderlik iddiasında bir telefon. Güçlü özellikleri, şık tasarımı ve farklı aksesuarları ile ön plana çıkan Nokia Lumia 1520 hakkında merak edilen her şey, kullanımı, oyun performans, pil süresi ve dahası kapsamlı incelememizde. İyi seyirler.
 
 

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Biggest Star 5 yıl en beğenilen
hayret donanımhaber windows phone platformlu telefona tavsiye eder etiketi koymuş
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cosica 5 yıl
Çift tıklamayı N9 daha önce kullanmış ama nedense tüm atıflar G2'ye gidiyor
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doctor5945 5 yıl
Cihaz market eksiklikleri hariç 10 numara hiçbir kusuru yok ses kalitesi ekran kalitesi arayüz akıcılığı dokunmatik hassasiyeti güçlü cpu ve gpu çözünürlük malzeme kalitesi kısaca herşey al beni diyor tek sıkıntısı donanımsal olarak 6 inç herkese hitap etmez.Bunun bir küçüğü düşünmeden alınır aynı özelliklerle gelirse.Arka kapağın çıkması ve pilin değişmesi yönünde yapılan yorumlarada katılmıyorum, bugün dünyanın en çok satan telefonlarından iphone'nun çıktığı günden beridir pili değiştirilemiyor kimsede konusunu bile yapmıyor bunun keza sony ve htc nin amiral gemilerininde pili değiştirilemiyor hatta lg de bu furyaya katıldı g2 dede pil değiştirilemiyor piyasada sadece samsung da var bu özellik çin mallarını saymıyorum nokiada olmaması neden bu kadar tuhaf olsunki sanki herkeste var bir nokiada yok alemsiniz vallahi.adamlar 3400mah koymuş daha ne yapsın, arka planda uygulama çalışamıyor ios gibi pili sömüren hiçbir şeye izin vermiyor sistem daha ne olsun mis gibi cihaz meraklısına işte.İnceleme için erdiye tşkler hakkını vermiş.
Cihaz market eksiklikleri hariç 10 numara hiçbir kusuru yok ses kalitesi ekran kalitesi arayüz akıcılığı dokunmatik hassasiyeti güçlü cpu ve gpu çözünürlük malz...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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emrcnbkts 4 yıl
Nokia; c4, glock ve m4a1 alıp tarayıp geçmiş. iPhone/iOS kullanıcısı olarak telefon gayet güzel olmuş. Şuan ciddi şekilde bu alet beni cezbetti ve galiba 5s ile takas ettirecem. Son zamanlarda sıkıntı yaşamadığım halde elma çok itici gelmeye başladı bana. Aranan kan bulunmuştur. :) Bu arada Erdi bey size bir sorum olacak. Mat siyah olanda kullanılan malzeme ile kırmızıda kullanılan malzeme aynı mı? Aynı değilse şayet kalite olarak hangisini tercih etmemizi önerirsiniz? Açıkcası herşeyde siyah rengi tercih eden biri olarak bu cihazda zevklerimi bir kenara koyup kaliteli olanı tercih etmek istiyorum. Cevap verirseniz sevinirim. İyi çalışmalar.
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fortunasuper 4 yıl
Dikkat ettiyseniz yerdeki halı antika,değeri milyonlar eder:))
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DH Misafiri 5 yıl
inceleme için teşekkürler gayet hoş bir telefon 6' benim için fazla büyük olsa da kimine göre olumlu olabilir. diyer özelliklere bakılırsa gerçekten donanımsal olarak Windows phone lar arasında büyük bir adım atmış, nokıa.. hd izleyince çok toz var bea! :D
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Paul Klee 5 yıl
Ben görmemiştim incelemeyi. Teşekkürler güzel olmuş
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oscartiger 5 yıl
abi sen teknolojiye atarlanan adamsın değil mi? ses aynı valla.. :)
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f(x) 5 yıl
O telefon o kılıfla stand olarak kullanılamaz.Benzer corsair kılıf var aynı dizaynı var.Fakat kullanılamıyor telefon düşüyor.
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Setocans 5 yıl
1:07 deki oyunun ismini bilen var mı?
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Gerginix 5 yıl
1- Telefonda ofis var... Hem de PC'deki çalışmalarımı aynen devam ettirebileceğim bir ofis.
2- Telefonun kamerası çok çok yeterli. Evimde o telefonunun kamerasından daha iyi kamera barındıran fotoğraf makinesi yok.
3- Daha önce başka bir arkadaşın da belirttiği gibi android marketteki aşırı sayıdaki uygulamanın çoğu benzer ve reklam rezaleti yanında eşantiyon. Kullandığım telefona ROM yüklediğim için kurtulabildim.
4- Sistem kapalı olabilir ama kalkıp ROM yenilemekle, en hızlı çalışan ROM'u aramakla meşgul olmak yerine ben bu cihazı alıp kullanmak istiyorum ki WP bu anlama geliyor.
5- IOS'un ince yazılım katmanını, kaymak asfalt, kullandığı donanımı bisiklet, Android'in yazılım katmanını çamurlu ve engebeli bir arazi, kullandığı donanımı Jipe benzeten bendeniz, WP devreye girince asfalt kaymağa çok yakın bir yolda, spor otomobil kullanmak benzetmesini ekliyorum ve sadece bu ekleme bile benim için 1520'yi almak adına yeterli oluyor...

Telefonun eksileri

1- İçineki ofisi gerçekten desteklemek adına Note3'ün kalemi bunda da olmalı.
2- Fiyatı... Fiyat bir telefon için pahalı ama pil süresi çok iyi olan telefon - tablet karışımı bir cihaz için bunu uygun görmüşler.

Sonuç:

BU telefonla çalışacak Note 3'ün kalemi gibi bir kalem ve 1900 - 2000 TL fiyat, telefonu muazzam bir tercih noktasına getirecektir. Kalem konusunda umutlu değilim ama fiyat konusunda umutluyum. 2000'den sonraki küsürat benim için önemli ve o küsüratı ödemek durumunda kalmadığım an alacağım. Yalnız şu da var, Lumia bu modelin üstüne kalemi ekleyebilir diye düşünüyorum ve sabırlı olmak gerekebilir diyorum.
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madmax50 5 yıl
Metro arayüzü ve Nokia = ÇOP
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ANLOVE 5 yıl
Şu telefonun NOKİA yazan yerinde SAMSUNG yazsaydı veya ELMA işareti olsaydı bu forum yıkılırdı.

Nedir bu sizin Nokia ya karşı bitmek bilmeyen ön yargınız. Adamlar harika birşey çıkarmış ortaya.

Tamam Nokia Symbian ile gerçekten çok kötü bir dönem geçirdi ancak artık Nokia 5800 tarzında bir cihaz çıkarmıyor uyanın artık. Şu Lumia 1520 mükemmel bir telefon 1520 yi geçtim gidip bir elinize alın 1320 yi inceleyin bune diyeceksiniz ancak WP kullanmayıp gelip burada 5800 dan kalma ön yargılarınızda hala aynı telefonmuş gibi yorumlar atıyorsunuz farkında değilsiniz ama gülünç durumdasınız.
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excalibur666 5 yıl
note 3 yanında 820 kullanıyorum.iş için çok ideal.mağaza ise iş için düşününce çok yeterli.oyun ile ve sosyal medya ile çok ilgim yok diyorsanız bu platform mükemmel sadece bunu diyebiliyorum..
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soneday 5 yıl
Şu ana ekran ve menü tasarımı daha kullanşlı olsa direk alacağımda.
Bir türlübeğenemedm wp launcherini
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@CAN@ 5 yıl
Cihaz oldukça iyi.
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Recharged 5 yıl
Kablosuz şarjın adı var sanırım sadece. O standa telefonu koyduktan sonra kabloyu da takabilirim. Onun dışında cihazın özellikleri gayet iyi ama kırmızı rengi pek cıvık duruyor sanki.
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