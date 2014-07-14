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Nokia Lumia 630 inceleme "Uygun fiyatlı(!)" Windows Phone 8.1

4 yıl
55,3b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Nokia'nın Windows Phone 8.1 yüklü olarak satılan ilk cep telefonu modeli Lumia 630 test masamızda. Işık sensörü, ön kamera ve flaş gibi bir çok alışıldık donanımdan yoksun olan 630 bakalım fiyatı ve s
Nokia'nın Windows Phone 8.1 yüklü olarak satılan ilk cep telefonu modeli Lumia 630 test masamızda. Işık sensörü, ön kamera ve flaş gibi bir çok alışıldık donanımdan yoksun olan 630 bakalım fiyatı ve sundukları ile beklentileri karşılıyor mu?

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suvari25 4 yıl en beğenilen
Mesut abi helal olsun !

7 dk da verdiğiniz bilgileri, 1 saatlik incelemelerde bulamıyoruz.

incelemelerin kısa ve öz olması taraftarıyım. Fakat son zamanlarda incelemelerde çok geyik muhabbeti yapılıyor ve bu zamanı kısıtlı olan arkadaşlar için ciddi bir problem.

Erdi abi kırılmasın kendisi çok bilgili. Fakat son zamanlardaki programlarının hiçbirini izlemiyorum. Çünkü gereğinden fazlaca uzun ve gereksiz muhabbetlerle dolu.
Mesut abi helal olsun !7 dk da verdiğiniz bilgileri, 1 saatlik incelemelerde bulamıyoruz.incelemelerin kısa ve öz olması taraftarıyım. Fa...
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1 Yanıt Yanıtla +59
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GylR? 4 yıl
@Speed-Step Mesut Çevik uzun zamandır WP için 1 yıla kadar iyi olacak diyor ama ne zamandır böyle demeye devam ediyor orası manidar.
1 Yanıt Yanıtla +30
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EinsteininTorunu 4 yıl
Mesut abi amiral gemi telefonlarınıda senin tanitmanı istiyoruz. Eskiden ne güzeldi.
Yanıtla +28
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mygokhan 4 yıl
Bu cihazda çift sim var mı? Bazı yerlerde var diyor çoğu sitede çift sim gözükmüyor?
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seckinar 4 yıl
Ben kullanıyorum. SAR değeri biraz yüksek.bu konuda hassasiyetiniz varsa araştırıp öyle alın derim.onun dışında 512 Ram içermesine rağmen canavar gibi telefon.
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DH Misafiri 4 yıl
lumia 630 düşünüyorum nasıl bir telefon sizce.kullananlar yorum yapabilirmi lütfen.akakce de en düşük fiyat şuan bu sitede görünüyor kargo dahil mixreyon.com/...
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kuafortr 4 yıl
bence fiyatına göre güzel telefon yorumlariniz.net/... buradan bakarak aldım memnun kaldım
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kutay2455 4 yıl
parolayı unuttum telefonu nasıl açabilirim
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emngozcu 4 yıl
Kısa ve öz anlatımları özledik doğrusu.
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aragorn22 4 yıl
Bu adam bu işi biliyor usta
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Uriellus 4 yıl
Şu telefonu kötülemekten vazgeçin artık. Yeni aldım kullanıyorum ve bence harika bir cihaz. Nolmuş ışık sensörü yoksa? Manuel ayarlarsın çok mu zor? 512 mb ram oyunlarda ve arayüzde hiç sıkıntı çıkarmadı bende. Ekranın çözünürlüğü hiç düşük değil bence herşey gayet net gözüküyor. Ha belki arkasında flaş olmayabilir ama bu göz ardı edilebilir. 4 çekirdekli bir cihaz. Ön kamerayla işim olmaz diyorsanız bu telefonu gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Ayrıca burda bu telefonla o 6 ay kullanınca yavaşlamaya başlayan ram canavarı android çöplerini karşılaştırmayın.
1 Yanıt Yanıtla +2
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darkaura 4 yıl Uriellus
Uriellus
Şu telefonu kötülemekten vazgeçin artık. Yeni aldım kullanıyorum ve bence harika bir cihaz. Nolmuş ışık sensörü yoksa? Manuel ayarlarsın çok mu zor? 512 mb ram oyunlarda ve arayüzde hiç sıkıntı çıkarmadı bende. Ekranın çözünürlüğü hiç düşük değil bence herşey gayet net gözüküyor. Ha belki arkasında flaş olmayabilir ama bu göz ardı edilebilir. 4 çekirdekli bir cihaz. Ön kamerayla işim olmaz diyorsanız bu telefonu gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Ayrıca burda bu telefonla o 6 ay kullanınca yavaşlamaya başlayan ram canavarı android çöplerini karşılaştırmayın.

Neolmus 3310un akilli ozelligide yoksa. Varsin olmasin arayuzu cok akici cok saglam.



Ama ayni fiyata akilli telefon varken 3310 alismisiniz. 630 kotu demiyoruz ama bu fiyattaki rakipleri cok daha donanimli. Hadi isik sensorunu idare edersiniz ama 512mb ram cok ciddi eksiklik. Hala pek cok populer oyun 512mb desteklemiyor. Wp de zaten oyun sayisi az, birde gelistiricisinin 512mb ye optimize versiyon cikarmasini beklemeniz gerek. Oda gelistirici piyasanin %4u icin bu masrafa girmeyi goze alirsa. Flash keza gece cekimlerinde surekli problem cikarcak bir nokta. Hep eksikligi hissedilir. Maliyeti 1-2$ olan bir seyden nokia nasil bir kesinti heaabi yapmis ilginc. Zamaninda tum telefon piyasasini bu ufak hesaplardan eksiklerden kaybettiler hala akillanmamislar. Ekran cozunurlugu icin yeterli demissiniz ama simdi ayni paraya hd film izlemek var, duz film izlemek. Ayni paraya hangisi tercih edilir. Yazilim konusunda belki gm icin hakli olabilirsiniz, hic kullanmadim bir sey diyemem ama moto g 630 ile ayni fiyatta cok daha iyi conanimlarda ve yazilim konusunda o bahsettiginiz sorunlardan hic birine sahip degil. Yeni android l yi alacagida kesinlesti. 630a nazaran cok cok daha iyi bir secim. Keza wp nin nispeten bsarili oldugu ingiltere pazarinda su an en cok satan model motog ve ve wp satislari bu sene dusmeye basladi.
2 Yanıt Yanıtla
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skyrime2828 4 yıl
Mesut Cevik medya sesinin ve zil sesinin ayri ayri kontrol edilebildigini soylerkenki ses tonuna dikkat :D cihaza gelince hem flas yok hem sensor yok hemde on kamera. Bu fiyata olmamis. 8s bunu havada karada öttürür:)
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navolta 4 yıl
Çöp demiş, gitmiş iP4, GMD önermiş.

Vay be.
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