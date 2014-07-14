Nokia Lumia 630 inceleme "Uygun fiyatlı(!)" Windows Phone 8.1

Genel Yayın Yönetmeni
Nokia'nın Windows Phone 8.1 yüklü olarak satılan ilk cep telefonu modeli Lumia 630 test masamızda. Işık sensörü, ön kamera ve flaş gibi bir çok alışıldık donanımdan yoksun olan 630 bakalım fiyatı ve s
Nokia'nın Windows Phone 8.1 yüklü olarak satılan ilk cep telefonu modeli Lumia 630 test masamızda. Işık sensörü, ön kamera ve flaş gibi bir çok alışıldık donanımdan yoksun olan 630 bakalım fiyatı ve sundukları ile beklentileri karşılıyor mu?
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7 dk da verdiğiniz bilgileri, 1 saatlik incelemelerde bulamıyoruz.
incelemelerin kısa ve öz olması taraftarıyım. Fakat son zamanlarda incelemelerde çok geyik muhabbeti yapılıyor ve bu zamanı kısıtlı olan arkadaşlar için ciddi bir problem.
Erdi abi kırılmasın kendisi çok bilgili. Fakat son zamanlardaki programlarının hiçbirini izlemiyorum. Çünkü gereğinden fazlaca uzun ve gereksiz muhabbetlerle dolu.