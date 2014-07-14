Nokia Lumia 630 inceleme "Uygun fiyatlı(!)" Windows Phone 8.1

Nokia'nın Windows Phone 8.1 yüklü olarak satılan ilk cep telefonu modeli Lumia 630 test masamızda. Işık sensörü, ön kamera ve flaş gibi bir çok alışıldık donanımdan yoksun olan 630 bakalım fiyatı ve s

Nokia'nın Windows Phone 8.1 yüklü olarak satılan ilk cep telefonu modeli Lumia 630 test masamızda. Işık sensörü, ön kamera ve flaş gibi bir çok alışıldık donanımdan yoksun olan 630 bakalım fiyatı ve sundukları ile beklentileri karşılıyor mu?