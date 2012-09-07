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Nokia Lumia 920 ön inceleme "Nokia geri dönüyor!"

6 yıl
273,6b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Uzun bir süredir akıllı telefon pazarına yönelik yenilikçi bir ürün üretme konusunda sıkıntılar yaşayan Nokia, Windows Phone 8 ile birlikte zirveye oynayan modellerle geri dönüyor. New York'ta düzenlenen ve Donanimhaber.com olarak katılma şansı bulduğumuz etkinlikte birebir deneme şansı bulduğumuz Nokia Lumia 920'i sizler için inceledik!

 
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utanan ayı 6 yıl en beğenilen
Yaw herşeyiniz iyi güzel incelemeler falan haber için taaa... New York lara ecnebi memleketlere falan gidiyorsunuz. Bir dönüp sitenizle ilgilenin stabil çalışan bi site tutturamadınız hep çöküş içinde siteniz yani forum açılıyorsa ana sayfa açılmıyor ana sayfa açılıyorsa forum açılmıyor. web master larınız ne iş yapıyor merak ediyorum donanimhaber yan gelip yatma yerimi? Türkiyenin teknolojiye gönül vermiş tüketicileri bilinçlendirme yolunda belkide en önemli sitesine hiç yakışmıyor.
Yaw herşeyiniz iyi güzel incelemeler falan haber için taaa... New York lara ecnebi memleketlere falan gidiyorsunuz. Bir dönüp sitenizle ilgilenin stabil çalışa...
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4 Yanıt Yanıtla +59
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Tetradoksin 6 yıl
"Nokia geri dönüyor!" doğru bir tabir olmuş.
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DH Misafiri 6 yıl
"Ön inceleme" demişsinizde bir çok sitenin "inceleme" dediği videolardan çok daha iyi bir video olmuş bu :D
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kaynakci_1979 3 yıl
Bataryası değişen lumia hangisi
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zalım23 3 yıl kaynakci_1979
Lumia 525
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Suvires 4 yıl
Gayet iyi olmuş
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ø 4 yıl
(Geri dönemedi)
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dedektif_dh 4 yıl ø
ø

(Geri dönemedi)

Lumia 920 çok iyi bir telefondur , tasarımı malzeme kalitesi ve üzerinde barındırdığı teknolojiler şuanki amiral gemisi denilen telefonlardan bile üstündür. SAdece wp bekleni veremedi diyelim. Kablosuz şarj ,gözatma ekranı ve ois kamera olayı bile 3 yıl öncesini düşünürsek büyük bir atılımdı.


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pivaz 4 yıl
iyi günler. lumia 920 yi güncelledikten sonra ekranda bi simge çıktı ne olduğunu anlamadım ve ne işe yaradığını bilmiyorum. Acaba bilen biri bana ne olduğunu söyleyebilir mi? resimdeki kırmızı dairenin içindeki simgnin anlamını soruyorum.
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emre_fan_club 4 yıl pivaz
Yukarıdaki bildirim çubuğunu çekip baktınız mı hocam ? Yeni bir ileti var mesaj, arama, mail ya da uygulama güncellemesidir.
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John Citizen 4 yıl
Nokia mı kaldı ?
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kurtar72 4 yıl
Kullandığınız yada önerebileceğiniz pil tasarruf uygulaması var mı?
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N0YAN 4 yıl
(DÖNEMEDİ)



güzel telefon tabi
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kenan1967 5 yıl
500 SMS Aynı anda çekebilen tek telefon SMS paketlerinizi sömürün...


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cem yoldaş 4 yıl
arkadaşlar bende nokia lumia 920 kullanıyorum windows phone 8.1 tüm gizlilik ayarlarına tick atmam paylasımları herkese acmama ragmen swarm da check ın yaptıgım zaman sadece swarm arkadaşlarım beni mekanda görebiliyor ,örnegın arkadasım olmayan bırıyle aynı mekanda check in yapalım ben onu gorebiliyorum ama o beni göremiyor herseyı denedım tum ozellıklere onay verdım halka acık yerlerde herkes senı gorsunmu de işaretli yüzde 99 programsal bir hata var sizde de oluyormu ayrıca fotograf paylastıgımdada sadece arkadaşlarım gorebılıyor herkese açamıyorum
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Biyturs_OnSr 6 yıl
enolaguy
Ayrıca lumia 920 çok iyi bir cihazken windows mobile ise androidin epeyce gerisinde sayılır. En basit örnekle Ana ekran menüsü üzerinde en fazla 24 kısayolu bir anda görebiliyorsun ve ondan sonrakileri ancak kaydırarak görebilme şansına sahipsin ve diyelimki ana ekranda 100 adet kısa yol var sende 4 sayfa kaydıracaksınki (ama sayfalama olmadığı için hangi sayfadasın diye bir şey yok ) o programa gelene kadar kaydırmaya devam edeceksin. Kısacası android in ekranında ana menü yanyana sayfalar halinde kaydırılabilirken ve onlardan her biri birer sayfayken (örneğin whatsapp programı 4. sayfadayken) bunu bilip sayfayı doğrudan 4 kere sağa çekip direk whatsapp ın olduğu sayfaya gelebiliyorken windows ta kaydır kaydırabildiğin kadar ancak whatsapp ı görünce durmak zorunda kalıyorsunki bu bence büyük bir handikap. Kısacası windowsun ana menüsünde paging denen olay yok. Üstelik bundan dahada kötü bir durum daha var Ana ekranı sağa çektiğinizde yüklü programların olduğu bir alt menü beliriyor ve telefonda yüklü olan bütün programlar orada yer alıyor ama gel görki onlarda alt alta sıralanmış vaziyetteler ve farz etki telefonda 200 program yüklü ve senin tek şansın yine ekranı aşağı doğru kaydıra kaydıra var olan programı bulmaya çabalamaktan başka birşey değil Kısacası androiddeki gibi menü başlıkları altına program yükleme özelliği yok Örneğin ekran üzerinde oyunlar diye bir grup yaratıp bütün oyunları onun altında toplayamıyorsun dolayısıyla yığınla altalta dizilmiş olan programlar üzerinden istediğin programı seçmek zorundasınki bu kabul edilebilir birşey değil.

Arkadaşım bir mesajında Windows "Phone"u (Mobile eskide kaldı neden mobile yazdın anlamadım) kötülemişsin, bir mesajında Android'i kötülemişsin, arkadaşım burda kimse sana bu telefonu veya şu telefonu al diye zorlamıyor, senin işine geleni alırsın ama gelipte burda tam bir bilgin olmadan konuşup insanları yanlış yönlendirmeye hakkın yok. Windows Phone'da çok fazla uygulama yükleyince sürekli aşağı kaydırıcakmışsın vs. sen hiç o kadar uygulama yükledin mi ? Yükledinde oluşan harfleri gördün mü ? Nasıl iOS'un kişi listesinde harf çıkıyorsa bunda da çıkıyor. Android'de dosya sistemi yok demişsin, 2-3 sene önce 2.2 Froyo'da bile vardı dosya yöneticisi ki şimdi daha gelişmişi var. Lütfen tam bir bilgin olmadan yazma birdaha..
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DH Misafiri 6 yıl
Selamun Aleykum. Ben Lumia 920 kullaniyorum. Tek sorunum twitter bildirimleri gelmiyor. Silip tekrar yukledim yine duzelmedi. What's app de falan oyle bi sorun yok sadece twitterda var. NE olur yardim edin. Tesekkurler
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enolaguy 6 yıl
Android te adam gibi dosyalama sistemi bile yok fandroidciler sizi bir grafik unitesine tav oldunuz bu telefon program desteği alırsa tüm fandroidleri yer
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tuncay altuntoprak 6 yıl enolaguy
enolaguy

Android te adam gibi dosyalama sistemi bile yok fandroidciler sizi bir grafik unitesine tav oldunuz bu telefon program desteği alırsa tüm fandroidleri yer

nasıl dosyalama sistemi yok?
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