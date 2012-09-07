Nokia Lumia 920 ön inceleme "Nokia geri dönüyor!"

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Uzun bir süredir akıllı telefon pazarına yönelik yenilikçi bir ürün üretme konusunda sıkıntılar yaşayan Nokia, Windows Phone 8 ile birlikte zirveye oynayan modellerle geri dönüyor. New York'ta düzenlenen ve Donanimhaber.com olarak katılma şansı bulduğumuz etkinlikte birebir deneme şansı bulduğumuz Nokia Lumia 920'i sizler için inceledik!