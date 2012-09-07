Nokia Lumia 920 ön inceleme "Nokia geri dönüyor!"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Uzun bir süredir akıllı telefon pazarına yönelik yenilikçi bir ürün üretme konusunda sıkıntılar yaşayan Nokia, Windows Phone 8 ile birlikte zirveye oynayan modellerle geri dönüyor. New York'ta düzenlenen ve Donanimhaber.com olarak katılma şansı bulduğumuz etkinlikte birebir deneme şansı bulduğumuz Nokia Lumia 920'i sizler için inceledik!
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Lumia 920 çok iyi bir telefondur , tasarımı malzeme kalitesi ve üzerinde barındırdığı teknolojiler şuanki amiral gemisi denilen telefonlardan bile üstündür. SAdece wp bekleni veremedi diyelim. Kablosuz şarj ,gözatma ekranı ve ois kamera olayı bile 3 yıl öncesini düşünürsek büyük bir atılımdı.
güzel telefon tabi
Arkadaşım bir mesajında Windows "Phone"u (Mobile eskide kaldı neden mobile yazdın anlamadım) kötülemişsin, bir mesajında Android'i kötülemişsin, arkadaşım burda kimse sana bu telefonu veya şu telefonu al diye zorlamıyor, senin işine geleni alırsın ama gelipte burda tam bir bilgin olmadan konuşup insanları yanlış yönlendirmeye hakkın yok. Windows Phone'da çok fazla uygulama yükleyince sürekli aşağı kaydırıcakmışsın vs. sen hiç o kadar uygulama yükledin mi ? Yükledinde oluşan harfleri gördün mü ? Nasıl iOS'un kişi listesinde harf çıkıyorsa bunda da çıkıyor. Android'de dosya sistemi yok demişsin, 2-3 sene önce 2.2 Froyo'da bile vardı dosya yöneticisi ki şimdi daha gelişmişi var. Lütfen tam bir bilgin olmadan yazma birdaha..
nasıl dosyalama sistemi yok?