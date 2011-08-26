Nokia'nın 1GHz işlemcili yeni nesil Symbian telefonlarına yakından bakıyoruz

Nokia, Symbian Belle işletim sistemini kullanan ve başta 1GHz işlemci olmak üzere modeline göre IPS ya da AMOLED ekran gibi donanım özellikleriyle gelen 600, 700 ve 701 isimli yeni nesil akıllı telefonlarını tanıttı. Biz de hem yeni telefonları denedik hem de Symbian cephesindeki son gelişmelerle yeni telefonlara yönelik detayları ürün müdürü Ali Direk'ten aldık.

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