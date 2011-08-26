Nokia'nın 1GHz işlemcili yeni nesil Symbian telefonlarına yakından bakıyoruz

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Nokia, Symbian Belle işletim sistemini kullanan ve başta 1GHz işlemci olmak üzere modeline göre IPS ya da AMOLED ekran gibi donanım özellikleriyle gelen 600, 700 ve 701 isimli yeni nesil akıllı telefonlarını tanıttı. Biz de hem yeni telefonları denedik hem de Symbian cephesindeki son gelişmelerle yeni telefonlara yönelik detayları ürün müdürü Ali Direk'ten aldık.
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Artık Nokia tüm telefonlarına 1 GHZ işlemci koyacak herhalde toptan bir kaç milyon tane ucuza alıyorlar ve sonrada alt üst segment demenden hepsine aynı işlemciyi koyuyolar 680 MHZ modasından sonra 1 GHZ modası başladı hayırlısı gerçi değişen bir şey yok mimari yine ARM 11 GHZ olayı göz boyamaktan ibaret...
Vallaha yaklaşık iki aydır. Samsung G2 sahibi olarak bende bundan şüpheleniyorum.
Nedeni bildiğiniz gibi Google in en güyük gelir kaynağının reklam gelirleri olması. Günümüzde de firmalar reklamlarını sadece hedef kitleye, yani ürünlerini satın alma potansiyeli olan kişilere ulaştırmak istiyorlar. Google da sürekli bu yönde çalışıyor.
Bildiğiniz gibi evinizdeki bir bilgisayarda Google veya Yutube da arama yaptıkça sizin tıkladığınız linklere göre eğilimlerinizi dikkate alarak. Sonraki aramalarınızda ilgi duyduğunuz konularla ilgili sonuçları ilk sayfalara taşıyor.
Android bir telefonu satın alıp ilk açtığınız anda hemen sizden google hesap bilgilerinizi istiyor. Bunu başta es geçebilirsiniz. Ancak internete erişmeye veya GPS i kullanmaya veya market uygulamalarına erişmeye çalıştığınızda yine sistem bunu diretiyor. Örneğin Google Maps'ı kullanmak istediğinizde cihazın GPS çipinin yanında inatla kablosuz veri iletişimini açmaya ve konum bilgilerini paylaşmanız için diretmesi beni huylandırıyor. Sürekli olarakta sizi google hesabınızla cihazınızı senkronize etmeye zorluyor.
Siz uygulamaları sonlandırsanız bile sistem uygulamaları sürekli olarak birer ikişer kendi kendine aktive olup, altta çalışmaya başlayarak internetide bulduğu anda sürekli birşeyler yapmaya çalışıyor. Ki sıradan kullanıcıların çoğunun bu sinir bozucu senkronizasyon isteklerinden bıkıp izin vereceğini düşünürsek Android telefonlar Google için müthiş bir veri toplama cihazı gibi çalışıyor gibime geliyor. Nokia'nın Android den uzak durma nedeninin bu olabileceğini düşünüyorum.
Ahhhh şunuda söyliyeyim Nokia yı günahım kadar sevmem. Çünkü Nokia'nın kendi borusunu öttürdüğü zamanlardaki hoyratlığını biliyorsunuz. Fiyat politikalarını, cihazlarda mutlaka bir takım donanımları eksik koyması (GPS, radyo, hafıza gibi) En üst seviye telefon diye manyak rakamlara sattığı cihazlarında bile o özellik, bu özellik illahaki eksik olurdu.
Symbian işletim sistemine diyecek bir şey yok zaten. Her program yüklemek, cihazın çökme, donma, ağırlaşmasını program sayısının karesiyle doğru orantılı olarak arttırdığı malum.