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Nokia'nın 1GHz işlemcili yeni nesil Symbian telefonlarına yakından bakıyoruz

7 yıl
191,9b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia, Symbian Belle işletim sistemini kullanan ve başta 1GHz işlemci olmak üzere modeline göre IPS ya da AMOLED ekran gibi donanım özellikleriyle gelen 600, 700 ve 701 isimli yeni nesil akıllı telefonlarını tanıttı. Biz de hem yeni telefonları denedik hem de Symbian cephesindeki son gelişmelerle yeni telefonlara yönelik detayları ürün müdürü Ali Direk'ten aldık. 
 

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Pardus Linux 7 yıl en beğenilen
Doğrusu Nokia'dan beklenmeyecek derecede performanslı telefonlar ama ne olursa olsun Symbian 2100'e kadar da desteklense bu işletim sistemiyle olacak iş değil doğru dürüst uygulama bulmak mümkün değil Symbian mağazasında...
Artık Nokia tüm telefonlarına 1 GHZ işlemci koyacak herhalde toptan bir kaç milyon tane ucuza alıyorlar ve sonrada alt üst segment demenden hepsine aynı işlemciyi koyuyolar 680 MHZ modasından sonra 1 GHZ modası başladı hayırlısı gerçi değişen bir şey yok mimari yine ARM 11 GHZ olayı göz boyamaktan ibaret...
Doğrusu Nokia'dan beklenmeyecek derecede performanslı telefonlar ama ne olursa olsun Symbian 2100'e kadar da desteklense bu işletim sistemiyle olacak iş değil ...
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JrAngeLus 7 yıl
Röportaj için teşekkürler.Eskiden Samsung'a önyargıyla bakardık şimdi Nokia o durumda .Bana kalırsa Nokia yine akıllı telefon pazarında geride kalıcak .

Röportaj için teşekkürler.Eskiden Samsung'a önyargıyla bakardık şimdi Nokia o durumda .Bana kalırsa Nokia yine akıllı telefon pazarında geride kalıcak .
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1 Yanıt Yanıtla +9
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Elektroterm 7 yıl
Afterdarq
Symbian a kurban olun fandroidçiler, kullandığınız işletim sistemi dahil tüm programlar yaptıklarınızı sizden habersiz sağa sola gönderiyor...

Vallaha yaklaşık iki aydır. Samsung G2 sahibi olarak bende bundan şüpheleniyorum.
Nedeni bildiğiniz gibi Google in en güyük gelir kaynağının reklam gelirleri olması. Günümüzde de firmalar reklamlarını sadece hedef kitleye, yani ürünlerini satın alma potansiyeli olan kişilere ulaştırmak istiyorlar. Google da sürekli bu yönde çalışıyor.
Bildiğiniz gibi evinizdeki bir bilgisayarda Google veya Yutube da arama yaptıkça sizin tıkladığınız linklere göre eğilimlerinizi dikkate alarak. Sonraki aramalarınızda ilgi duyduğunuz konularla ilgili sonuçları ilk sayfalara taşıyor.
Android bir telefonu satın alıp ilk açtığınız anda hemen sizden google hesap bilgilerinizi istiyor. Bunu başta es geçebilirsiniz. Ancak internete erişmeye veya GPS i kullanmaya veya market uygulamalarına erişmeye çalıştığınızda yine sistem bunu diretiyor. Örneğin Google Maps'ı kullanmak istediğinizde cihazın GPS çipinin yanında inatla kablosuz veri iletişimini açmaya ve konum bilgilerini paylaşmanız için diretmesi beni huylandırıyor. Sürekli olarakta sizi google hesabınızla cihazınızı senkronize etmeye zorluyor.
Siz uygulamaları sonlandırsanız bile sistem uygulamaları sürekli olarak birer ikişer kendi kendine aktive olup, altta çalışmaya başlayarak internetide bulduğu anda sürekli birşeyler yapmaya çalışıyor. Ki sıradan kullanıcıların çoğunun bu sinir bozucu senkronizasyon isteklerinden bıkıp izin vereceğini düşünürsek Android telefonlar Google için müthiş bir veri toplama cihazı gibi çalışıyor gibime geliyor. Nokia'nın Android den uzak durma nedeninin bu olabileceğini düşünüyorum.
Ahhhh şunuda söyliyeyim Nokia yı günahım kadar sevmem. Çünkü Nokia'nın kendi borusunu öttürdüğü zamanlardaki hoyratlığını biliyorsunuz. Fiyat politikalarını, cihazlarda mutlaka bir takım donanımları eksik koyması (GPS, radyo, hafıza gibi) En üst seviye telefon diye manyak rakamlara sattığı cihazlarında bile o özellik, bu özellik illahaki eksik olurdu.
Symbian işletim sistemine diyecek bir şey yok zaten. Her program yüklemek, cihazın çökme, donma, ağırlaşmasını program sayısının karesiyle doğru orantılı olarak arttırdığı malum.
AfterdarqSymbian a kurban olun fandroidçiler, kullandığınız işletim sistemi dahil tüm programlar yaptıklarınızı sizden habersiz sağa sola gönd...
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3 Yanıt Yanıtla +6
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DH Misafiri 7 yıl
güneş balçıkla sıvanmaz. bana kalırsa firmaların hiç biri savunmaya değmez. eksiklerini ortaya koyalım ki düzeltsinler. bunu yaparken kalp kırmaya gerek yok sanırım. insanların ilgi ve ihtiyaçları farklıdır. cebimde pahalı bir fotograf makinası taşımak istiyorum diyene kimin kızmaya hakkı var. yada 2,5 milyar verip elma almak istiyor :) kısacası konu taşmış sular coşmuş bilen susmuş bazıları hararetle konuşmuş... kimse benim ayranım eşki demiyor. tadına bakın öyle söyleyin.
bilgiler paylaşıldıkça çoğalır ... sevgiler saygılar...
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-KaJMeRaN- 7 yıl
Bence çok saçma. Microsoft bile windows phone'ye android ve appleyi tanıyor. Bunlar anca herşeyi biz bileriz biz en doğruyuz gibi saçma sapan birşey olmuş.
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DH Misafiri 7 yıl
NOKİA'nın ilginçtir ceosu microsfotan geçme balamir diye biri iyi biliyorum o yüzden windowsmobille yola devam edecek gibi görünüyor.
Ben eski bir Nokia symbian kullanıcısıyım sorunlar hep vardı ağırlık,takılma,donma,yetersiz donanım hep symbianda kullanıldı ve her yeni çıkan telde daha az bi yeni gelişmiş donanım kullanıyordu.
Şimdi Nokia Zarar açıkladıktan sonra çıkan yeni telefonlar açıkcası android işletim sistemli tellerle kıyaslandığında pahalı ve gene yavaş kalıyor ama eskisinden daha iyi haldeler.
Android geçtim ve fark olarak bariz hız , donanım ,stabillik ve linux güvenirliliğini tadına vardım.x10 telefonumda adobe flash desteği pc ile aynı acmADIĞIM video sitesi video yok web browser pc tadında .Gelecek gösteriyorki android kısa vADEDE tüm işletim sistemlerine farkı attı ve donanımlar 2 çekirdekli cpu yüksek ram ekran kartı gpu ,3d foto ve video çekim , full hd vide izleme ve çekim gibi uçtu artık nokia geride demeyenler sanırım ya nokia tele iyi para verip çaresizler yada nokiada çalışıyor sanırım
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Mobile Prof. 7 yıl
Cop fakat gelistirme icin ucuza alinip kullanilabilir halen.
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S 7 yıl
Nokia symbianda ısrar ede dursun, samsung aldı başını gidiyor.
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wampaa 7 yıl
Symbian ı bırakın abi yeter ya 5800 kahretti bizi sunrise olmasa modderler olmasa vur kır çöpe at .
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darkaura 7 yıl
i9020 360eurodan basliyor. ama sanki tedarik edilemedigin pahaliymis gibi duruyor. bir sure sonra mantikli bir degere inebilir.
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Şifalı Bitki 7 yıl
* Arkadaş bu Nokia denen enkaz, Windows ile protokol imzalamamış mıydı?

* Hala Symbian'lı telefon sürüyor piyasaya.

* Geriye kalan alan 3-5 Nokia fanboyunuda kaybedecek bu gidişle.

* Nokia'nın yaptığı en son kazançlı iş 5800 dı.

* Gerisi tam bir fiyasko oldu.
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CyaNoqeN 7 yıl
nokia bir türlü android e geçemedi ya valla tebrikler, bu kadar inatçı bir firma görmedik

şöyle bi 1,5 ghz dual core atsalar (tegra 2 atsınlar bi de) 1 gb ram, 8 mp 1080p cz kamera, 16 gb dahili hafıza, android 2.3.5 + bi de nokia'nın android'e özel ui'si...
çok mu şey istiyoruz be abi
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Mr. Jingles 7 yıl

arcadia92
nokia bir türlü android e geçemedi ya valla tebrikler, bu kadar inatçı bir firma görmedik

şöyle bi 1,5 ghz dual core atsalar (tegra 2 atsınlar bi de) 1 gb ram, 8 mp 1080p cz kamera, 16 gb dahili hafıza, android 2.3.5 + bi de nokia'nın android'e özel ui'si...
çok mu şey istiyoruz be abi


Nokia'nın iş ortağı TI var ve TI'nin OMAP4 platformu varken OMAP4'ten daha düşük olan Tegra 2 kullanması saçma olur. Gerçi çift çekirdek kullansın da gerisi önemli değil.
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darkaura 7 yıl
arcadia92

nokia bir türlü android e geçemedi ya valla tebrikler, bu kadar inatçı bir firma görmedik

şöyle bi 1,5 ghz dual core atsalar (tegra 2 atsınlar bi de) 1 gb ram, 8 mp 1080p cz kamera, 16 gb dahili hafıza, android 2.3.5 + bi de nokia'nın android'e özel ui'si...
çok mu şey istiyoruz be abi


buna yakin ozelliklerde, ozgun nokia tasarimli bir model cikmis olsaydi, nokia ismiyle yok satmisti. ama gecen her gun nokia isminide eritiyor. eski hardcore nokiacilarin cogu apple hatta samsung fani oldu. 5 sene once bunu soylesem millet neresiyle gulecegini sasirirdi herhalde.
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omer25 7 yıl
windows a geçtiginde artık çift çekirdekli yaparlar
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virgo2000 7 yıl
nokia symbian uykusundan uyandığında herşey elinden gitmiş olacak xD
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