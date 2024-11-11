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    Telefon Tavsiyeleri - Kasım 2024

    Çeşitli fiyat ve niteliklerde telefon tavsiyelerinde bulunduğumuz telefon tavsiyeleri serisinin Kasım ayı videosu ile karşınızdayız.                                                                    

    Samsung Galaxy M15
    - 6.5" FHD+ Amoled 90Hz ekran
    - MediaTek Dimensity 6100+ işlemci
    - 4GB RAM / 128GB depolama (MicroSD)
    - 50MP ana + 5MP geniş + 2MP makro / 13MP ön kamera
    - 6000mAh pil / 25W şarj / USB Type-C
    - 5G, Wi-Fi5, BT5.3, NFC, 3.5mm jak
    - Yüz tanıma, yan tarafta parmak izi okuyucu
    - Android 14 tabanlı One UI işletim sistemi
    - 5 yıl güvenlik, 4 ana sürüm Android güncellemesi
    - Ürün kalınlığı 9.3mm, ağırlık 217g

    Samsung Galaxy M34
    - 6.5" FHD+ Amoled 120Hz ekran
    - Samsung Exynos 1280 işlemci
    - 6GB RAM / 128GB depolama (MicroSD)
    - 50MP OIS ana + 8MP geniş + 2MP makro / 13MP ön kamera
    - 6000mAh pil / 25W şarj / USB Type-C
    - 5G, Wi-Fi5, BT5.3, NFC, 3.5mm jak
    - Yüz tanıma, yan tarafta parmak izi okuyucu
    - Android 13 tabanlı One UI işletim sistemi
    - 5 yıl güvenlik, 4 ana sürüm Android güncellemesi
    - Ürün kalınlığı 8.8mm, ağırlık 208g

    Samsung Galaxy A35
    - 6.6" FHD+ Amoled 120Hz ekran
    - Samsung Exynos 1380 işlemci
    - 8GB RAM / 128GB depolama (MicroSD)
    - 50MP OIS ana + 8MP geniş + 5MP makro / 13MP ön
    - 5000mAh pil / 25W şarj / USB Type-C
    - 5G, Wi-Fi6, BT5.3, NFC, Stereo hoparlör
    - Yüz tanıma, ekran içi parmak izi okuyucu
    - Android 14 tabanlı One UI işletim sistemi
    - 5 yıl güvenlik, 4 ana sürüm Android güncellemesi
    - IP67 suya toza dayanıklılık
    - Ürün kalınlığı 8.2mm, ağırlık 209g

    Nothing Phone 1
    - 6.55" FHD+ Amoled 120Hz ekran
    - Qualcomm Snapdragon 778G+ işlemci
    - 8GB RAM / 128GB depolama
    - 50MP OIS ana + 50MP geniş arka / 16MP ön kamera
    - 4500mAh pil / 33W hızlı / 15W kablosuz şarj
    - 5G, Wi-Fi6, BT5.2, NFC, stereo hoparlör
    - Yüz tanıma, ekran içi parmak izi okuyucu
    - Android 12 tabanlı Nothing OS işletim sistemi
    - 4 yıl güvenlik, 3 ana sürüm Android güncellemesi
    - IP53 suya toza dayanıklılık
    - Ürün kalınlığı 8.3mm, ağırlık 193g

    Poco X6 Pro
    - 6.67" FHD+ Amoled 120Hz ekran
    - MediaTek Dimensity 8300 işlemci
    - 8GB RAM / 256GB depolama
    - 64MP OIS ana + 8MP geniş + 2MP makro / 16MP ön kamera
    - 5000mAh pil / 67W şarj / USB Type-C
    - 5G, Wi-Fi6, BT5.4, NFC, IR, stereo hoparlör
    - Yüz tanıma, ekran içi parmak izi okuyucu
    - Android 14 tabanlı HyperOS işletim sistemi
    - 4 yıl güvenlik, 3 ana sürüm Android güncellemesi
    - IP54 su sıçramalarına dayanıklılık
    - Ürün kalınlığı 8.35mm, ağırlık 190g

    realme 12 Pro+
    - 6.7 FHD+ 120Hz Amoled ekran
    - Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2
    - 8GB RAM / 256GB depolama
    - 50MP OIS IMX890 ana kamera
    - 8MP HI-846 geniş açı/makro kamera
    - 64MP OIS OV64B telefoto kamera
    - 32MP IMX615 ön kamera
    - 5000mAh batarya / 67W hızlı şarj
    - 5G, Wi-Fi6, BT 5.2, NFC, stereo hoparlör
    - Ekran içi parmak izi okuyucu
    - IP65 suya toza dayanıklılık
    - Android 14 tabanlı Realme UI işletim sistemi
    - 3 yıl güvenlik, 2 yıl android güncellemesi
    - Ürün kalınlığı 8.7mm, ağırlık 196g

    Honor 200
    - 6.7" FHD+ Amoled 120Hz ekran
    - Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemci
    - 12GB RAM / 512GB depolama
    - 50MP OIS ana + 12MP geniş + 50MP telefoto / 50MP ön kamera
    - 5200mAh batarya / 100W hızlı şarj
    - 5G, Wi-Fi 6, BT 5.3, NFC, IR, eSIM, stereo hoparlör
    - Yüz tanıma, ekran içi parmak izi okuyucu
    - Android 14 tabanlı MagicOS işletim sistemi
    - 4 yıl güvenlik, 3 ana sürüm Android güncellemesi
    - Ürün kalınlığı 7.7mm, ağırlık 187g

    Poco F6
    - 6.67" FHD+ Amoled 120Hz ekran
    - Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemci
    - 8GB RAM / 256GB depolama
    - 50MP OIS ana + 8MP geniş / 20MP ön kamera
    - 5000mAh pil / 90W şarj / USB Type-C
    - 5G, Wi-Fi6, BT5.4, NFC, IR, stereo hoparlör
    - Yüz tanıma, ekran içi parmak izi okuyucu
    - Android 14 tabanlı HyperOS işletim sistemi
    - 4 yıl güvenlik, 3 ana sürüm Android güncellemesi
    - IP64 su sıçramalarına dayanıklılık
    - Ürün kalınlığı 7.8mm, ağırlık 179g

    Honor 200 Pro
    - 6.78" FHD+ Amoled 120Hz ekran
    - Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemci
    - 12GB RAM / 512GB depolama
    - 50MP OIS ana + 12MP geniş + 50MP telefoto / 50MP ön kamera
    - 5200mAh batarya / 100W hızlı şarj / 66W kablosuz şarj
    - 5G, Wi-Fi 6, BT 5.3, NFC, IR, eSIM, stereo hoparlör
    - Yüz tanıma, ekran içi parmak izi okuyucu
    - Android 14 tabanlı MagicOS işletim sistemi
    - 4 yıl güvenlik, 3 ana sürüm Android güncellemesi
    - IP65 suya toza dayanıklılık
    - Ürün kalınlığı 8.2mm, ağırlık 199g

    Nubia Red Magic 9S Pro
    - 6.8" FHD+ 120Hz ekran
    - Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci
    - 16GB RAM / 512GB depolama
    - 50MP OIS + 50MP geniş + 2MP makro arka
    - 16MP ekran altı ön kamera
    - 6500mAh pil / 80W şarj / USB 3 Type-C
    - Yüz tanıma, ekran içi parmak izi okuyucu
    - 5G, Wi-Fi7, BT5.3, NFC, IR, 3.5mm jak, stereo hoparlör
    - Android 14 tabanlı RedmagicOS işletim sistemi
    - 2 yıl güvenlik, 1 ana sürüm Android güncellemesi
    - Aktif fanlı soğutma sistemi
    - Ürün kalınlığı 8.9mm, ağırlık 229g

    Honor Magic6 Pro
    - 6.8" FHD+ Oled 120Hz ekran
    - Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci
    - 12GB RAM / 512GB depolama
    - 50MP ana + 50MP geniş + 180MP telefoto / 50MP ön + TOF 3D
    - 5600mAh pil / 80W kablolu, 66W kablosuz şarj / USB 3 Type-C
    - 5G, Wi-Fi7, BT5.3, NFC, eSIM, stereo hoparlör, kablosuz ters şarj
    - Yüz tanıma, ekran içi parmak izi okuyucu
    - Android 14 tabanlı MagicOS işletim sistemi
    - 5 yıl güvenlik, 4 ana sürüm Android güncellemesi
    - IP68 suya toza dayanıklılık
    - Ürün kalınlığı 8.9mm, ağırlık 229g

    Apple iPhone 16 
    - 6.1" FHD+ OLED 60Hz ekran
    - Apple A18 işlemci
    - 8GB RAM / 128GB depolama
    - 48MP OIS ana + 12MP geniş / 12MP ön kamera
    - 3561mAh batarya / 25W hızlı şarj
    - 25W MagSafe, 15W kablosuz şarj
    - 5G, Wi-Fi 7, BT 5.3, NFC, eSIM, stereo hoparlör
    - iOS 18 işletim sistemi
    - IP68 suya toza dayanıklılık
    - Ürün kalınlığı 7.8mm, ağırlık 170g

    Samsung Galaxy S24 Ultra 
    - 6.8" QHD+ Amoled 120Hz ekran
    - Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci
    - 12GB RAM / 256GB depolama
    - 200MP ana + 12MP geniş + 10MP telefoto + 50MP periskop / 12MP ön
    - 5000mAh pil / 45W kablolu, 15W kablosuz şarj / USB 3 Type-C
    - 5G, Wi-Fi7, BT5.3, NFC, eSIM, stereo hoparlör, kablosuz ters şarj
    - Yüz tanıma, ekran içi parmak izi okuyucu
    - Android 14 tabanlı One UI işletim sistemi
    - 7 yıl güvenlik ve Android sürüm güncellemesi
    - IP68 suya toza dayanıklılık
    - Ürün kalınlığı 8.6mm, ağırlık 232g

    Apple iPhone 16 Pro
    - 6.3" FHD+ OLED 120Hz ekran
    - Apple A18 Pro işlemci
    - 8GB RAM / 128GB depolama
    - 48MP OIS ana + 48MP geniş + 12MP telefoto / 12MP ön kamera
    - 3582mAh batarya / 25W hızlı şarj
    - 25W MagSafe, 15W kablosuz şarj
    - 5G, Wi-Fi 7, BT 5.3, NFC, eSIM, stereo hoparlör
    - iOS 18 işletim sistemi
    - USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-C port
    - IP68 suya toza dayanıklılık
    - Ürün kalınlığı 8.25mm, ağırlık 199g

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