Telefon Tavsiyeleri - Kasım 2024

Samsung Galaxy M15
- 6.5" FHD+ Amoled 90Hz ekran
- MediaTek Dimensity 6100+ işlemci
- 4GB RAM / 128GB depolama (MicroSD)
- 50MP ana + 5MP geniş + 2MP makro / 13MP ön kamera
- 6000mAh pil / 25W şarj / USB Type-C
- 5G, Wi-Fi5, BT5.3, NFC, 3.5mm jak
- Yüz tanıma, yan tarafta parmak izi okuyucu
- Android 14 tabanlı One UI işletim sistemi
- 5 yıl güvenlik, 4 ana sürüm Android güncellemesi
- Ürün kalınlığı 9.3mm, ağırlık 217g
Samsung Galaxy M34
- 6.5" FHD+ Amoled 120Hz ekran
- Samsung Exynos 1280 işlemci
- 6GB RAM / 128GB depolama (MicroSD)
- 50MP OIS ana + 8MP geniş + 2MP makro / 13MP ön kamera
- 6000mAh pil / 25W şarj / USB Type-C
- 5G, Wi-Fi5, BT5.3, NFC, 3.5mm jak
- Yüz tanıma, yan tarafta parmak izi okuyucu
- Android 13 tabanlı One UI işletim sistemi
- 5 yıl güvenlik, 4 ana sürüm Android güncellemesi
- Ürün kalınlığı 8.8mm, ağırlık 208g
Samsung Galaxy A35
- 6.6" FHD+ Amoled 120Hz ekran
- Samsung Exynos 1380 işlemci
- 8GB RAM / 128GB depolama (MicroSD)
- 50MP OIS ana + 8MP geniş + 5MP makro / 13MP ön
- 5000mAh pil / 25W şarj / USB Type-C
- 5G, Wi-Fi6, BT5.3, NFC, Stereo hoparlör
- Yüz tanıma, ekran içi parmak izi okuyucu
- Android 14 tabanlı One UI işletim sistemi
- 5 yıl güvenlik, 4 ana sürüm Android güncellemesi
- IP67 suya toza dayanıklılık
- Ürün kalınlığı 8.2mm, ağırlık 209g
Nothing Phone 1
- 6.55" FHD+ Amoled 120Hz ekran
- Qualcomm Snapdragon 778G+ işlemci
- 8GB RAM / 128GB depolama
- 50MP OIS ana + 50MP geniş arka / 16MP ön kamera
- 4500mAh pil / 33W hızlı / 15W kablosuz şarj
- 5G, Wi-Fi6, BT5.2, NFC, stereo hoparlör
- Yüz tanıma, ekran içi parmak izi okuyucu
- Android 12 tabanlı Nothing OS işletim sistemi
- 4 yıl güvenlik, 3 ana sürüm Android güncellemesi
- IP53 suya toza dayanıklılık
- Ürün kalınlığı 8.3mm, ağırlık 193g
Poco X6 Pro
- 6.67" FHD+ Amoled 120Hz ekran
- MediaTek Dimensity 8300 işlemci
- 8GB RAM / 256GB depolama
- 64MP OIS ana + 8MP geniş + 2MP makro / 16MP ön kamera
- 5000mAh pil / 67W şarj / USB Type-C
- 5G, Wi-Fi6, BT5.4, NFC, IR, stereo hoparlör
- Yüz tanıma, ekran içi parmak izi okuyucu
- Android 14 tabanlı HyperOS işletim sistemi
- 4 yıl güvenlik, 3 ana sürüm Android güncellemesi
- IP54 su sıçramalarına dayanıklılık
- Ürün kalınlığı 8.35mm, ağırlık 190g
realme 12 Pro+
- 6.7 FHD+ 120Hz Amoled ekran
- Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2
- 8GB RAM / 256GB depolama
- 50MP OIS IMX890 ana kamera
- 8MP HI-846 geniş açı/makro kamera
- 64MP OIS OV64B telefoto kamera
- 32MP IMX615 ön kamera
- 5000mAh batarya / 67W hızlı şarj
- 5G, Wi-Fi6, BT 5.2, NFC, stereo hoparlör
- Ekran içi parmak izi okuyucu
- IP65 suya toza dayanıklılık
- Android 14 tabanlı Realme UI işletim sistemi
- 3 yıl güvenlik, 2 yıl android güncellemesi
- Ürün kalınlığı 8.7mm, ağırlık 196g
Honor 200
- 6.7" FHD+ Amoled 120Hz ekran
- Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemci
- 12GB RAM / 512GB depolama
- 50MP OIS ana + 12MP geniş + 50MP telefoto / 50MP ön kamera
- 5200mAh batarya / 100W hızlı şarj
- 5G, Wi-Fi 6, BT 5.3, NFC, IR, eSIM, stereo hoparlör
- Yüz tanıma, ekran içi parmak izi okuyucu
- Android 14 tabanlı MagicOS işletim sistemi
- 4 yıl güvenlik, 3 ana sürüm Android güncellemesi
- Ürün kalınlığı 7.7mm, ağırlık 187g
Poco F6
- 6.67" FHD+ Amoled 120Hz ekran
- Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemci
- 8GB RAM / 256GB depolama
- 50MP OIS ana + 8MP geniş / 20MP ön kamera
- 5000mAh pil / 90W şarj / USB Type-C
- 5G, Wi-Fi6, BT5.4, NFC, IR, stereo hoparlör
- Yüz tanıma, ekran içi parmak izi okuyucu
- Android 14 tabanlı HyperOS işletim sistemi
- 4 yıl güvenlik, 3 ana sürüm Android güncellemesi
- IP64 su sıçramalarına dayanıklılık
- Ürün kalınlığı 7.8mm, ağırlık 179g
Honor 200 Pro
- 6.78" FHD+ Amoled 120Hz ekran
- Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemci
- 12GB RAM / 512GB depolama
- 50MP OIS ana + 12MP geniş + 50MP telefoto / 50MP ön kamera
- 5200mAh batarya / 100W hızlı şarj / 66W kablosuz şarj
- 5G, Wi-Fi 6, BT 5.3, NFC, IR, eSIM, stereo hoparlör
- Yüz tanıma, ekran içi parmak izi okuyucu
- Android 14 tabanlı MagicOS işletim sistemi
- 4 yıl güvenlik, 3 ana sürüm Android güncellemesi
- IP65 suya toza dayanıklılık
- Ürün kalınlığı 8.2mm, ağırlık 199g
Nubia Red Magic 9S Pro
- 6.8" FHD+ 120Hz ekran
- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci
- 16GB RAM / 512GB depolama
- 50MP OIS + 50MP geniş + 2MP makro arka
- 16MP ekran altı ön kamera
- 6500mAh pil / 80W şarj / USB 3 Type-C
- Yüz tanıma, ekran içi parmak izi okuyucu
- 5G, Wi-Fi7, BT5.3, NFC, IR, 3.5mm jak, stereo hoparlör
- Android 14 tabanlı RedmagicOS işletim sistemi
- 2 yıl güvenlik, 1 ana sürüm Android güncellemesi
- Aktif fanlı soğutma sistemi
- Ürün kalınlığı 8.9mm, ağırlık 229g
Honor Magic6 Pro
- 6.8" FHD+ Oled 120Hz ekran
- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci
- 12GB RAM / 512GB depolama
- 50MP ana + 50MP geniş + 180MP telefoto / 50MP ön + TOF 3D
- 5600mAh pil / 80W kablolu, 66W kablosuz şarj / USB 3 Type-C
- 5G, Wi-Fi7, BT5.3, NFC, eSIM, stereo hoparlör, kablosuz ters şarj
- Yüz tanıma, ekran içi parmak izi okuyucu
- Android 14 tabanlı MagicOS işletim sistemi
- 5 yıl güvenlik, 4 ana sürüm Android güncellemesi
- IP68 suya toza dayanıklılık
- Ürün kalınlığı 8.9mm, ağırlık 229g
Apple iPhone 16
- 6.1" FHD+ OLED 60Hz ekran
- Apple A18 işlemci
- 8GB RAM / 128GB depolama
- 48MP OIS ana + 12MP geniş / 12MP ön kamera
- 3561mAh batarya / 25W hızlı şarj
- 25W MagSafe, 15W kablosuz şarj
- 5G, Wi-Fi 7, BT 5.3, NFC, eSIM, stereo hoparlör
- iOS 18 işletim sistemi
- IP68 suya toza dayanıklılık
- Ürün kalınlığı 7.8mm, ağırlık 170g
Samsung Galaxy S24 Ultra
- 6.8" QHD+ Amoled 120Hz ekran
- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci
- 12GB RAM / 256GB depolama
- 200MP ana + 12MP geniş + 10MP telefoto + 50MP periskop / 12MP ön
- 5000mAh pil / 45W kablolu, 15W kablosuz şarj / USB 3 Type-C
- 5G, Wi-Fi7, BT5.3, NFC, eSIM, stereo hoparlör, kablosuz ters şarj
- Yüz tanıma, ekran içi parmak izi okuyucu
- Android 14 tabanlı One UI işletim sistemi
- 7 yıl güvenlik ve Android sürüm güncellemesi
- IP68 suya toza dayanıklılık
- Ürün kalınlığı 8.6mm, ağırlık 232g
Apple iPhone 16 Pro
- 6.3" FHD+ OLED 120Hz ekran
- Apple A18 Pro işlemci
- 8GB RAM / 128GB depolama
- 48MP OIS ana + 48MP geniş + 12MP telefoto / 12MP ön kamera
- 3582mAh batarya / 25W hızlı şarj
- 25W MagSafe, 15W kablosuz şarj
- 5G, Wi-Fi 7, BT 5.3, NFC, eSIM, stereo hoparlör
- iOS 18 işletim sistemi
- USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-C port
- IP68 suya toza dayanıklılık
- Ürün kalınlığı 8.25mm, ağırlık 199g