Notre Dame Katedrali için güneş enerjisi üreten çatı önerisi

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Hatırlanacağı üzere talihsiz bir yangın sonucu çatısı tamamen çöken Notre Dame Katedrali’nin restorasyonu için büyük bir kampanya başlatılmış, bu kapsamda video oyun sektörü dâhil birçok alandan restorasyonda kullanılması maksadıyla maddi destek yağmıştı. Fransız Hükümeti de Katedral için yeni bir çatı tasarlanması kapsamında uluslararası bir yarışma düzenlemişti.

Geçen bu süre zarfında, inşaat sektörünün birçok temsilcisinden tasarım örnekleri geldi ve farklı teklifler de halen gelmeye devam ediyor. Paris merkezli Vincent Callebaut adlı mimarlık şirketi ise Katedralin çatısının çevre dostu bir anlayışla yenilenmesi fikrinden yola çıkarak bir teklifte bulundu. Şirket, Katedral çatısının güneş panelleri kullanılarak tasarlanmasını teklif ederken, aynı zamanda çatıda kurulması planlanan bahçede; şehirdeki evsiz ve fakirlerin karnının doyurulması için sebze ve meyve yetiştirilebileceği de belirtiliyor.

Çevresel sürdürülebilirlik ve düşük karbon ayak izi bırakacak şekilde tasarlanması planlanan çatının camdan imal edilmesi teklif ediliyor. Yunancada ‘yeniden doğuş’ ya da ‘yeniden dönüşüm’ anlamına gelen ‘Palingenesis’ adı verilen proje ile Notre Dame Katedrali’nin tükettiğinden daha fazla enerjiyi üretmesinin sağlanması ve böylece çevreye bir örnek oluşturması planlanıyor.

Çevre binalara da enerji aktarılacak

Bahsi geçen projede, ışığı yutma özelliği bulunan özel bir cam çatının inşa edilmesi düşünülüyor. Bu sayede Katedralin kendi elektriğini ve ısısını üretebileceği belirtilmiş.

Mimarlık şirketi, çatıda kullanılan paneller marifetiyle toplanan güneş enerjisinin hidrojen yakıt pillerinde saklayacağını ve Katedralin ihtiyacı olan enerji kullanıldıktan sonra kalan enerjinin çevre binalara aktarılacağını ifade etmiş. Çatıya ait ahşap iskeletin inşasında kullanılması planlanan; karbon, hidrojen, azot ve oksijenden üretilmiş özel bir tabakanın yekpare cam kristalleriyle kaplanacağı ve bu sayede ışığın hapsedilerek enerjiye dönüştürüleceği bilgisi paylaşılmış.

Son olarak tasarımla ilgili görsellere galeriden ulaşabilirsiniz.

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/notre-dame-fire-damage-roof-design-new-solar-energy-paris-a8905141.html