Penguen ve deniz fili dışkıları, Antarktika’ya can veriyor

Current Biology adlı dergide yayınlanan bir araştırma, Antarktika’da yaşayan penguen ve deniz fillerine ait dışkıların; kıtadaki acımasız iklim şartlarına inat, hayatın yeşermesine yardım ettiğini ortaya çıkardı.

Antarktik penguenleri ile deniz fillerine ait dışkılardan sızan gazların küçük omurgasızlar için “sıcak noktalar” oluşturduğu ifade ediliyor. Bu sayede, akar ve yuvarlak solucan gibi canlıların da deniz fili ile penguen kolonileri yakınlarındaki dışkı öbeklerinin bulunduğu bölgeleri yaşam alanı olarak seçtiği belirtilmiş.

Araştırmacıların ifadelerine göre bölgede bulunan penguen ve deniz fillerinin varlığı, omurgasızların miktarını hem sayı hem de çeşitlilik anlamında iki ila sekiz kat kadar artırmış.

Amsterdam Vrije Üniversitesinde görev yapan bilim insanı Stef Bokhorst basına verdiği demeçte, “Deniz fili ve penguen dışkıları kısmen amonyak olarak buharlaşıyor. Rüzgâr tarafından iç bölgelere savrulan amonyak toprağa karışarak, bu bölgede hayatta kalmak için ihtiyaç duyulan nitrojeni sağlıyor.” ifadelerini kullanmış.

Projede görev alan araştırmacılar, biyoçeşitlilik bakımından zengin olan sıcak noktaların koloniler etrafında kümelendiğini tespit etmiş ve bu kadar çok farklı türün bir arada bulunmasını ise kolonilerin ürettiği atıklardan yayılan nitrojene bağlamışlar. Yapılan açıklamaya göre dışkılamanın tesiri koloninin 1000 metre ötesine kadar yayılabiliyor.

Borkhorst’a göre Amerika ve Avrupa’da bulunan çayırlık alanlarda metre kareye 100,000 kadar omurgasız düşerken bu sayı Antarktika’da metre karede milyonlarla telaffuz ediliyor.

İklim değişikliğinin yarattığı etkiler de incelenecek

Araştırmacılar, koloniler etrafında yeşeren hayatın istilacı türlerin de gelişmesine neden olabileceğini belirtmişler. Omurgasız miktarının bu kadar çok olmasının, örümcek ve böcek gibi canlıların da bu alanlarda boy göstermesine neden olabileceği belirtiliyor.

Yapılacak detaylı incelemeler ve elde edilecek bilgiler ışığında, iklim değişikliğinin; bahsi geçen gelişmeler üzerindeki etkisinin de gözlemlenebileceği vurgulanıyor.

https://www.usatoday.com/story/news/nation/2019/05/10/antarctic-life-thrives-thanks-penguin-and-seal-poop-study-says/1165000001/