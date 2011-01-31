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ODTÜ'de Nvidia Destekli CUDA Eğitim Merkezi Açıldı! [video röportaj]

8 yıl
49,1b
1
Ekran Kartı
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Ülkemizin önde gelen Teknik Üniversitelerinden biri olan ODTÜ'de Nvidia'nın Cuda Teaching Center programı çerçevesinde ileri düzey GPU programlama ile ilgili yüksek lisans eğitimleri başladı. Konu hakkında ODTÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Alptekin TEMİZEL'den bilgi alıyoruz.


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DH Misafiri 8 yıl
Gerçekten helal olsun çok büyük şeyler elde elmek bizim de hakkımız ...
Şöyle 3-5 milyon Liram olsaydı direk bu işe yartırırdım :)
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erdekuru 8 yıl
başarılı ve işe yatkın olan öğrencileri tüm eğitimler bitiminde kendileri bizzat kollarından tutup kendi ülkelerine götürecekler bu yıllardır hep böyle olmuştur. türkiye hiçbirzaman bilgili insanına sahip çıkmaz. ancak para getirecek bi iş ise sponsor olurlar. mesela inşaat sektöründe daha fazla para kazandıracak bir buluş olursa sponsorluk teklif etmeyen para yatırımı yapmayan kalmaz. ormanları bile kendi elleriyle yakarlarki hemen projeye başlansın :) biz ne kalp doktorları ne cerrahlar kaybettik.
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Zeytinbey 8 yıl

erdekuru

başarılı ve işe yatkın olan öğrencileri tüm eğitimler bitiminde kendileri bizzat kollarından tutup kendi ülkelerine götürecekler bu yıllardır hep böyle olmuştur. türkiye hiçbirzaman bilgili insanına sahip çıkmaz. ancak para getirecek bi iş ise sponsor olurlar. mesela inşaat sektöründe daha fazla para kazandıracak bir buluş olursa sponsorluk teklif etmeyen para yatırımı yapmayan kalmaz. ormanları bile kendi elleriyle yakarlarki hemen projeye başlansın :) biz ne kalp doktorları ne cerrahlar kaybettik.


yazdıklarınıza katılıyorum ancak kollarından tutulup götürelemeyenlerde mevcut. Ama zaten adamın gönlü yoksa burada kalmaya ne yapsan boş, bu problem sadece bizde değil başta hindistan olmak üzere başka ülkelerde de var... Gidenlerden sonra geri dönüp türkiyede çalışmaya devam eden bir dolu da insan var, bu yurt dışında kariyer yapan insanlarımızı kayıp olarak görmeyiniz...
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yimmasabi 8 yıl
Tebrikler, çok güzel bir haber olmuş.Hem Alptekin Bey'i hem de DH i böyle bir haber verdiği için tekrar teşekkürler.
Klasik haberler OUT ! D
DH haberler IN !
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terrax 8 yıl

Mesut bey röportaj için teşekkür ederiz.Bu tip röportajlar daha eğitici ve faydalı oluyor.
Diğer marka temsilcileri ile röportajlar yerine keşke bu tip röportajların sayısı artsa
çok daha iyi olur.Tebrikler.
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TeknolojiveBililisim 8 yıl
hehe hep dediklerim çıktı çıkacakta intel kesin ve kesin çok kısa zamanda 3milyar tiransistörlü ddr 5 kanalını kullanan ve programlanabilir bir işlemci çıkartacak yani 4 çekirdek 4 ayrı kanal yoksa cpuya elvada diyecekler nvidianında işlemci çıkarmasıyla
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TeknolojiveBililisim 8 yıl
ohas burası türkiyemi
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mteke 8 yıl
Hocam ODTÜ CUDA sertifikası vermiyor, NVIDIA ODTÜ'ye sertifika verdi.
Bunun getirisi olarak ODTÜ Enformatik Enstitüsü çeşitli donanımlar elde etti. Bazı kartlar 90 model şahin fiyatına.
Bu dönem bu GATE 713 Applied GPU Programming dersini bende aldım. Ders'in sınavı vs yoktu. Sürekli ödev ve proje yaptık. Gördüğüm kadarı ile adam akıllı proje yapmadan öğrenmek zor. Anlaması kolay ama hakim olması zor.
İş yerinde yaptığımız bir projeyi GTX460 CUDA uygulaması i7 860 işlemcide çalışan parelel koddan 10 kat daha hızlı çalıştırdı. Büyük görüntülerle 10dk'da yapabileceğimiz bir işi 1 dk'da yapabiliyoruz.
ii.metu.edu.tr/...
Linkte bir takım projeler de var. İnşaat mühendisliğinden vs çeşitli işler için kullanmak isteyen arkadaşlar vardı.
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GreatestOfAllTime 8 yıl
@RapscallioN
Cümlen,
"Süper bir gelisme Zaten ODTÜ den baska yere yapilmasi da beklenemezdi bence"
neden ODTÜ'den başka bir yerde yapılması beklenmezdi merak ettim. Diğer Ünievrsiteler hakkında neler biliyorsun?
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tavana03 8 yıl
emeği geçenlere teşekkürler güzel bir röportaj olmuş zevkle seyrettim
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alisanus 8 yıl
Bu teknoloji bir şekilde dünyada kullanılıyor. Dünyadaki üniversiteler bunları fikir olarak kendi üretiyor kullanıyor. Bizim farkımızsa nvidia üretiyor biz nasıl kullanacağımızı nasıl programlayacağımızı öğreniyoruz. Bu hep böyle yüz yıldır birileri üretiyor Türkler tüketiyor/kullanıyor. Onuda beceremiyor birinin eğitmesi gerekiyor. Avrupadan seminer yapmaya abiler/amcalar geliyor. Bir alkışda Türkiyeye gitsin Süper bilgisayar üretecekmiş. Yarı iletkenden ne anlarsa...
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Tolgá 8 yıl
ah ah şimdi bunu öğrenmek vardı odtüde...
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Guest-BF8E9B238 8 yıl
DEATH71

ah ah şimdi bunu öğrenmek vardı odtüde...

Maksat öğrenmekse odtü ye gerek yok. Yok maksat sertifika ise onu bilemem.
Matematiğim ve ingilizcem zayıf. Bunları aşarsam Opencl'i kendim öğrenecem zaten. (Kim takar cuda yı).
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