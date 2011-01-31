ODTÜ'de Nvidia Destekli CUDA Eğitim Merkezi Açıldı! [video röportaj]

Ülkemizin önde gelen Teknik Üniversitelerinden biri olan ODTÜ'de Nvidia'nın Cuda Teaching Center programı çerçevesinde ileri düzey GPU programlama ile ilgili yüksek lisans eğitimleri başladı. Konu hakkında ODTÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Alptekin TEMİZEL'den bilgi alıyoruz.
Şöyle 3-5 milyon Liram olsaydı direk bu işe yartırırdım :)
yazdıklarınıza katılıyorum ancak kollarından tutulup götürelemeyenlerde mevcut. Ama zaten adamın gönlü yoksa burada kalmaya ne yapsan boş, bu problem sadece bizde değil başta hindistan olmak üzere başka ülkelerde de var... Gidenlerden sonra geri dönüp türkiyede çalışmaya devam eden bir dolu da insan var, bu yurt dışında kariyer yapan insanlarımızı kayıp olarak görmeyiniz...
Klasik haberler OUT ! D
DH haberler IN !
Mesut bey röportaj için teşekkür ederiz.Bu tip röportajlar daha eğitici ve faydalı oluyor.
Diğer marka temsilcileri ile röportajlar yerine keşke bu tip röportajların sayısı artsa
çok daha iyi olur.Tebrikler.
Bunun getirisi olarak ODTÜ Enformatik Enstitüsü çeşitli donanımlar elde etti. Bazı kartlar 90 model şahin fiyatına.
Bu dönem bu GATE 713 Applied GPU Programming dersini bende aldım. Ders'in sınavı vs yoktu. Sürekli ödev ve proje yaptık. Gördüğüm kadarı ile adam akıllı proje yapmadan öğrenmek zor. Anlaması kolay ama hakim olması zor.
İş yerinde yaptığımız bir projeyi GTX460 CUDA uygulaması i7 860 işlemcide çalışan parelel koddan 10 kat daha hızlı çalıştırdı. Büyük görüntülerle 10dk'da yapabileceğimiz bir işi 1 dk'da yapabiliyoruz.
ii.metu.edu.tr/...
Linkte bir takım projeler de var. İnşaat mühendisliğinden vs çeşitli işler için kullanmak isteyen arkadaşlar vardı.
Cümlen,
"Süper bir gelisme Zaten ODTÜ den baska yere yapilmasi da beklenemezdi bence"
neden ODTÜ'den başka bir yerde yapılması beklenmezdi merak ettim. Diğer Ünievrsiteler hakkında neler biliyorsun?
Maksat öğrenmekse odtü ye gerek yok. Yok maksat sertifika ise onu bilemem.
Matematiğim ve ingilizcem zayıf. Bunları aşarsam Opencl'i kendim öğrenecem zaten. (Kim takar cuda yı).