ODTÜ'de Nvidia Destekli CUDA Eğitim Merkezi Açıldı! [video röportaj]

Ülkemizin önde gelen Teknik Üniversitelerinden biri olan ODTÜ'de Nvidia'nın Cuda Teaching Center programı çerçevesinde ileri düzey GPU programlama ile ilgili yüksek lisans eğitimleri başladı. Konu hakkında ODTÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Alptekin TEMİZEL'den bilgi alıyoruz.

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